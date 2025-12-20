اشرف بروجردی، درگذشت

اشرف بروجردی، رئیس اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بامداد شنبه (۲۹ آذر ماه) در ۶۸ سالگی درگذشت.

به گزارش تابناک به نقل از ایبنا، اشرف بروجردی، متولد ۱۳۳۶ و نوه آیت‌الله علی‌محمد بروجردی بود، او از چهره‌های شاخص جریان اصلاح‌طلبی و از فعالان حوزه زنان و حقوق مدنی در ایران به‌شمار می‌رفت، او نخستین رئیس زن سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران بود. او در کارنامه حرفه‌ای خود سابقه اولین معاونت زن در وزارت کشور پس از انقلاب اسلامی را داشت و در کنار وزرای وقت، عبدالله نوری و سید عبدالواحد موسوی لاری، به ایفای نقش در حوزه‌های اجتماعی و شوراها پرداخت.

وی در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ با حکم رئیس‌جمهور، ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی را بر عهده گرفت و پیش از آن نیز به عنوان معاون فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فعالیت می‌کرد. بروجردی، همسر شهید مهندس غلامعلی معتمدی، از شهدای فاجعه هفتم تیر، و خواهر دکتر علاءالدین بروجردی، از دیپلمات‌های باسابقه و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و نماینده کنونی نماینده لارستان، خنج، گراش، اوز و جوی بود.

علاوه بر فعالیت‌های اجرایی، حضور فعال در هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، تألیف آثار متعدد و تلاش برای اعتلای جایگاه فرهنگی ایران، از مهم‌ترین میراث‌های ایشان در دوران حیات محسوب می‌شود.