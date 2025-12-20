میلی صفحه خبر لوگو بالا
کالابرگ دهک‌های درآمدی چهارم تا هفتم شارژ شد

امروز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ قرار است اعتبار کالابرگ خانوار دهک‌های چهارم تا هفتم به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.
کالابرگ دهک‌های درآمدی چهارم تا هفتم شارژ شد

امروز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ قرار است اعتبار کالابرگ خانوار دهک‌های چهارم تا هفتم به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، این یارانه غیرنقدی برای این ۴ دهک برای مرحله پنجم افزایش نیافته و همان مبلغ ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر نفر است؛ در حالی که مبلغ کالابرگ خانوار دهک‌های اول تا سوم از ۵۰۰ هزار تومان به ۶۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.

مرحله پنجم کالابرگ دهک‌های درآمدی اول تا سوم ۲۲ آذر شارژ شد و خانواده‌ها تا پایان اسفند مهلت دارند تا از ۱۱ قلم کالای اساسی از دسته لبنیات، گوشت، حبوبات و غلات خریداری کنند.

همچنین در آذر ماه، یارانه مادران باردار و شیرده دارای فرزند کمتر از ۲ سال واریز شد. در فاز اول، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان برای مادران باردار و شیرده دهک‌های درآمدی اول تا سوم واریز شد و قرار است برای شب یلدا (۳۰ آذر) این مبلغ برای مادران باردار و شیرده دهک‌های چهارم تا پنجم شارژ شود.

یعقوب اندایش، سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده است که طرح یسنا که یکی از برنامه‌های اجرایی در چارچوب سیاست‌های جوانی جمعیت است، از ۱۵ آذر ماه برای حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مادران باردار و یا دارای فرزند زیر دو سال در دهک‌های اول تا پنجم آغاز شده است.

به گفته وی در فاز نخست این طرح، اعتبار خرید برای گروه هدف در دهک‌های درآمدی اول تا سوم به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان شارژ شده و مشمولان می‌توانند از میان ۱۶ قلم کالای اساسی به همراه پوشک بچه، آزادانه خرید کنند.

این مسئول دولتی در خصوص فاز دوم طرح برای گروه هدف دهک‌های درآمدی چهارم تا پنجم عنوان کرده است، اعتبار این مرحله به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان برای هر مادر باردار و شیرده فردا یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ همزمان با شب یلدا شارژ خواهد شد.

سرپرست معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت کار یادآور شده است، طرح یسنا تا این مرحله با اعتبارات ستاد ملی جمعیت اجرا شده است، اما با امضای توافق‌نامه‌ای با سازمان برنامه و بودجه، اعتبار آن تأمین و تا پایان سال به صورت ماهانه ادامه خواهد یافت و با تخصیص اعتبار به حساب وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی، آمادگی لازم برای استمرار اجرای این طرح حمایتی وجود دارد.

میلی صفحه خبر موبایل
