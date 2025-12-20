میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جنجال حضور دختر و داماد پزشکیان در سفر‌ها!

در روزهای اخیر انتشار تصاویر حضور دختر و داماد رئیس‌جمهور در مراکز تجاری قرقیزستان در حاشیه سفر کاری پزشکیان، موج تازه‌ای از انتقادات را در خصوص لزوم همراهی این افراد در سفرهای خارجی رئیس‌جمهور در افکار عمومی و محافل رسانه‌ای برانگیخته است.
کد خبر: ۱۳۴۶۸۱۴
| |
3286 بازدید
|
۱۳

جنجال حضور دختر و داماد پزشکیان در سفر‌ها!

مسئله، صرفِ همراهی چند نفر در یک پرواز یا اقامت در یک هتل نیست؛ مسئله، معنا و نماد نهفته در این حضور است. 

به گزارش تابناک به نقل از جوان؛ در نظام سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران، مفهومی به نام «بانوی اول» هرگز تعریف نهادی و کارکرد رسمی نیافته است. این فقدان تعریف، نه یک خلأ سیاسی که انتخابی آگاهانه بوده است؛ انتخابی ریشه‌دار در گفتمان انقلاب اسلامی که قدرت حول اشخاص و خانواده‌ها نمی‌چرخد؛ خانواده مسئولان را به حریم خصوصی می‌راند و نمایش‌های تشریفاتی را منع می‌کند. بر این مبنا، هرگونه حضور خانوادگی در سفرهای رسمی، اگر فاقد مأموریت تعریف‌شده، کارویژه روشن و ضرورت دیپلماتیک باشد، از دایره عرف انقلابی خارج و مورد انتقاد مردم واقع می‌شود. 

پرسش اصلی اینجاست که حضور دائمی دختر و داماد رئیس‌جمهور در هیئت همراه، تاکنون چه ضرورتی را پاسخ داده‌است؟ چه مأموریت رسمی، چه نقش کارشناسی، چه دستاورد ملموسی را می‌توان به آنان منتسب کرد؟ سیاست خارجی میدان احساسات و حضورهای خانوادگی نیست؛ عرصه حساب‌وکتاب‌های دقیق، پیام‌های سنجیده و نمادهای کم‌هزینه است. هر صندلی در پرواز، هر اتاق در اقامتگاه، هر پروتکل تشریفاتی، هزینه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم است بر دوش خزانه عمومی کشور. در شرایطی که اقتصاد کشور به‌شدت زیر فشار معیشت، تورم و کاهش قدرت خرید مردم خم شده، حتی هزینه‌های به‌ظاهر کوچک نیز بار معنایی بزرگی دارند و خشم طبقات مردم را به دنبال خواهد داشت. 

فرمایشات مکرر رهبر انقلاب درباره ضرورت پرهیز مسئولان از اسراف، به‌ویژه در سفرهای خارجی، توصیه‌ای تزئینی نیست؛ بلکه قاعده‌ای راهبردی برای حفظ سرمایه اجتماعی نظام اسلامی است. 

مدافعان چنین حضوری به «عرف جهانی» و «سفرهای خانوادگی رهبران دنیا» اشاره می‌کنند. این قیاس، وقتی معتبر است که مبنای سیاست‌ورزی مشترک باشد. جمهوری اسلامی نه سلطنت است که ملکه داشته باشد، نه جمهوری تشریفاتی غربی، که بانوی اول؛ سرمایه نظام اسلامی ساده‌زیستی مسئولان و فاصله‌گذاری آگاهانه با مناسبات اشرافی قدرت‌های جهان بوده‌است. هر گامی که این فاصله را کمرنگ کند، به تضعیف همان سرمایه‌ای می‌انجامد که مشروعیت نظام اسلامی را تأمین کرده‌است. 


ارادت قلبی و پایبندی شخصی آقای پزشکیان به فرمایشات و سیره عملی امیرالمؤمنین علیه‌السلام بر کسی پوشیده نیست. یادآوری ماجرای به عاریه بردن گردنبندی از بیت‌المال مسلمین، توسط دختر امیرالمؤمنین خالی از لطف نیست. آنجا که حضرت مسئول مراقبت از بیت‌المال را به‌خاطر سهم‌دادن به دخترش احضار کرده فرمودند «أتخون المسلمین یا ابن ابی رافع؟» آیا به مسلمانان خیانت می‌کنی؟ و درباره دختر خود فرمود «اگر گردنبند بیت‌المال به طریقی جز عاریه به دست دخترم رسیده‌بود، دستش را قطع می‌کردم!»


این انتقاد نه نقدی شخصی به خود آقای پزشکیان است و نه انتقادی جناحی به حزب و جناح سیاسی او. مسئله، فراتر از گروه‌بندی‌هاست. امروز پزشکیان است، فردا هر رئیس‌جمهوری دیگر. اگر قاعده روشن نشود، استثنا به عرف بدل می‌شود و عرف، آرام‌آرام به حق مکتسبه. 

در نهایت، آنچه از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود، نه توضیح‌های پسینی و توجیه‌های رسانه‌ای دفتر و روزنامه‌های حامی ایشان، که پیشگیری هوشمندانه از شکل‌گیری چنین حاشیه‌هایی است. دولت‌ها مستأجلند و باید از اندک فرصت زمامداری امور، برای حداکثر خدمت به مردم استفاده کرد و هر چیزی را که مانع و حاشیه‌ای برای این خدمتگزاری ایجاد می‌کند، اصلاح کرد!

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
خانواده رئیس جمهور دختر پزشکیان سفرهای رئیس جمهور سفر رئیس جمهور داماد پزشکیان خبر فوری انتقاد
بازخوانی تاریخ: رجزخوانی طنزآلود رزمندگان ایرانی علیه صدام!
واضع «دکترین اختاپوس» علیه ایران در دام «اختاپوس»؛ چرا هک تلفن نخست وزیر اسبق اسرائیل مهم است؟
بازگشت آرام ایران به گرجستان؛ چرا تفلیس در حال گسترش روابط با ایران و اسرائیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ساده‌انگاری ابطحی در پیشنهاد مذاکره با ترامپ!
از سفر خانوادگی جهانگیری به کربلا تا حضور داماد پزشکیان در جلسات دیپلماتیک!
عکس: دختر پزشکیان در تور دریایی تیانجین
واکنش رسانه‌های آذربایجان به سفر پزشکیان
عکس: حضور دختر پزشکیان در بیت رهبری
پزشکیان: حفظ تمامیت ارضی ارمنستان برای ایران مهم است
داماد‌هایی که نه تنها همسر که پدر همسر را برگزیده اند!
توضیحات پزشکیان درباره حقوق و مدرک دخترش
توییت جدید رئیس‌جمهور درباره سفر به عمان
عکس پزشکیان و دخترش روی جلد نیویورک تایمز
عکس: خریدهای دختر و داماد پزشکیان از فروشگاهی در آلماتی
ماجرای حکم پسر و داماد پزشکیان چه بود؟
آیا داماد یا فرزند رئیس‌جمهور در انتصابات دخالتی دارند؟
پزشکیان به قم رفت
حواشی تحلیف: پزشکیان با دخترش آمد
چرا پاکستان برای ایران مهم‌تر از همیشه است؟
سلفی قدرت: سران جهان در رژه ارتش چین
سفر رئیس جمهور به قم به تعویق افتاد
داماد مسعود پزشکیان پُست گرفت
عکس: دختر پزشکیان در منزل سرداران شهید رشید و حاجی‌زاده
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
France
|
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
2
31
پاسخ
همیشه همین بوده الان خانواده پزشکیان رو بردید زیر ذره بین برای انحراف افکار و سهم خواهی
البته اصلا از عملکرد پزشکیان رضایت ندارم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
0
13
پاسخ
تیترهای شما فقط با کلمه جنجال شکل می گیرد
ناشناس
|
Belgium
|
۰۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
3
9
پاسخ
از کامبیز جون رسیدیم به حسن جون :))
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
19
15
پاسخ
فدای سر شانزده میلیون اصلاح طلب ساده لوح
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
2
8
پاسخ
آقای جوان! فقط همین یه مشکل باقی مونده بقیه همه چی اوکی هست؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
2
7
پاسخ
احسن. بیاییم همه تابع حرف حق باشیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
4
16
پاسخ
سخنان آقای پزشکیان در اولین واکنش نسبت به موضوع:
ما دختر داریم اما این هیچ کمکی به حل مشکل نمیکنه. اگر شما هم دختر دارین بسم الله. من برای حل مشکلات آمدم اما این نوع مشکلات با داماد هم حل نمیشه. اصولا مشکلات سفرهای خانواده مدیران حل شدنی نیست. مردم برن خودشون برن یه فکری به حال سفرهای ما مسئولین بکنن. البته من، دختر و دامادم تمام قد در کنار مردم برای حل مشکلات هستیم. اصلا مشکل چی بود؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
4
8
پاسخ
چقد صادقه پزشکیان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
2
7
پاسخ
بسیار بجا و منطقی
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
1
4
پاسخ
میشه بگید با چه پولی خرید میکنن ...
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
سخنان خبرساز رئیس گروه اقتصادی بیت رهبری
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
شکدم عنصر نفوذی ایران در اسرائیل است
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
طالبان به پیام رئیس‌جمهور ایران پاسخ مثبت داد
ویدیوی ادعایی توهین به رئیسی در حضور پزشکیان
دوباره جنگ می‌شود؟ پاسخ سخنگوی عملیات وعده صادق 3
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد
ترکیه: ایران تلفات سنگینی به پژاک وارد کرد
اظهارات وزیرخارجه لبنان علیه ایران برآمده از خواسته‌های اسرائیل است/ لبنان پشتیبانی از ایران را فدای روابط با اروپا می‌کند
فیلم مهمانی جنسی جفری اپستین برای دونالد ترامپ
مدارس کدام استانها فردا شنبه ۲۹ آذر تعطیل شد؟
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۵ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۰ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
اگر دوباره انتخابات برگزار شود پزشکیان رای می‌آورد؟!  (۶۴ نظر)
اگر ایران درگیر جنگی تازه شود، روسیه کنار ایران خواهد ایستاد؟ پاسخ معنادار لاوروف  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005eMo
tabnak.ir/005eMo