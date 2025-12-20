میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مذاکره با ایران طرح فریب برای حمله بود

در این گزارش مروری داریم بر تیتر مهمترین روزنامه های صبح امروز. با ما باشید.
کد خبر: ۱۳۴۶۸۱۲
| |
3225 بازدید
|
۳
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مرور روزنامه ها روزنامه های تابناک اخبار صبحگاهی خبرهای صبح خبر فوری
بازخوانی تاریخ: رجزخوانی طنزآلود رزمندگان ایرانی علیه صدام!
واضع «دکترین اختاپوس» علیه ایران در دام «اختاپوس»؛ چرا هک تلفن نخست وزیر اسبق اسرائیل مهم است؟
بازگشت آرام ایران به گرجستان؛ چرا تفلیس در حال گسترش روابط با ایران و اسرائیل است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قول‌های پزشکیان به بورسی‌ها
سهم ایران از شام پسااسد
مرور روزنامه‌های صبح امروز ۲۹ مهرماه
مرور روزنامه‌های صبح امروز ۷ آبان
اخبار جنجالی در روزنامه‌های امروز ۱۲ آذرماه
مرور روزنامه های صبح امروز
مهمترین اخبار روزنامه های صبح امروز
اخبار مهم در روزنامه‌های صبح امروز ۲۱ آبان
صفحات نخست روزنامه‌های امروز یکشنبه ۶ مهر
جنجال در مهمترین روزنامه‌های صبح امروز
دستور یلدایی دولت
مرور روزنامه های صبح امروز 24 آذر ماه
جنجال در روزنامه‌های صبح امروز ۲ مهر
این آتش سوزی‌ها مشکوک است!
جنجال در روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۲۴ مهر
جنجال در روزنامه‌های صبح امروز ۲۵ مرداد
جنجال در روزنامه‌های امروز دوشنبه ۳۱ شهریور
جنجال‌های ورزشی در روزنامه‌های امروز ۲۶ آبان
فال حافظ ۳ شهریور ۱۴۰۴
مرور اخبار صبحگاهی امروز 15 آذر
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
2
5
پاسخ
مذاکره واسطه ای یک بار دو بار سه بار! چرا که شما مذاکره مستقیم را امتیاز می دانستید طبیعی است که انها نیز موضعی متفاوت خواهند گرفت! ترامپ به وعده خود عمل کرد! اگر بعد از جلسات دو و سوم نهایت مستقیما مذاکره می داشتید و مسایل را حل می کردید شاید شاهد چنین وضعیتی نبودیم!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
8
3
پاسخ
قابل توجه شانزده میلیون ساده لوح اصلاخ طلبذکه همیشه فریب میخورن. بابا با درایت
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
0
1
پاسخ
آقای بیرانوند شما خودت خودتو ازتاریخ پرسپولیس حذف کردی.
چقدر آدمای کوچیکی هستند آنهایی که به آقای کریم باقری، آقای افشین پیروانی وبازیکنان تیم پرسپولیس اهانت کردند.
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان
آمریکا نتایج حملات به مراکز اتمی ایران را منتشر کرد
سخنان خبرساز رئیس گروه اقتصادی بیت رهبری
همسر عراقچی در مراسم جایزه جهانی امام خمینی
شکدم عنصر نفوذی ایران در اسرائیل است
در سودان با روسیه می‌جنگیم! / روسیه هم نمی‌خواهد ایران بمب اتم داشته باشد
طالبان به پیام رئیس‌جمهور ایران پاسخ مثبت داد
ویدیوی ادعایی توهین به رئیسی در حضور پزشکیان
دوباره جنگ می‌شود؟ پاسخ سخنگوی عملیات وعده صادق 3
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد
ترکیه: ایران تلفات سنگینی به پژاک وارد کرد
اظهارات وزیرخارجه لبنان علیه ایران برآمده از خواسته‌های اسرائیل است/ لبنان پشتیبانی از ایران را فدای روابط با اروپا می‌کند
فیلم مهمانی جنسی جفری اپستین برای دونالد ترامپ
مدارس کدام استانها فردا شنبه ۲۹ آذر تعطیل شد؟
درخواست قاچاقچیان سوخت برای رفع معطلی حین قاچاق!
واکنش مخبر در پی اهانت به رئیسی در جلسه با پزشکیان  (۲۷۵ نظر)
سنگ تمام معشوقه اسرائیلی رضا پهلوی: اعلام تاریخ سقوط نظام  (۱۷۰ نظر)
با گرانی‌های افسارگسیخته دیگر نمی‌توانیم پاسخگوی مردم باشیم/ وزیر اقتصاد وعده ثبات داد اما اوضاع بدتر شد  (۱۶۹ نظر)
آقای پزشکیان از خواب زمستانی بیدار شوید؛ همه چیز رها شده/ دولت از گرانی‌ها برای جبران کسری بودجه بهره می‌برد  (۱۵۰ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۲۲ نظر)
دولت دکترین اقتصادی ندارد؛ اقتصاد در مسیر فروپاشی است / با این فرمان اقتصادی حتی رفع کامل تحریم‌ها هم معجزه نمی‌کند  (۱۲۲ نظر)
شهرام جزایری: با دشمن هم می‌توان مذاکره کرد/ ۲۰۰ فعال اقتصادی با اختیار تام در سفارتخانه‌ها مستقر کنید/ کشور هزار میلیارد دلار لازم دارد!  (۱۱۹ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۱۱۳ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۵ نظر)
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"  (۸۳ نظر)
ادعای تکان‌دهنده بابک زنجانی از نفوذ اطلاعاتی/ پاسخ شرکت خدمات انفورماتیک چیست؟  (۸۳ نظر)
هشدار عراقچی: آمریکا حمله کند پایگاه‌هایش را می‌زنیم  (۷۷ نظر)
اعتراف دیرهنگام روحانی به خطای محاسبات امنیتی؟  (۷۲ نظر)
اگر دوباره انتخابات برگزار شود پزشکیان رای می‌آورد؟!  (۶۴ نظر)
اگر ایران درگیر جنگی تازه شود، روسیه کنار ایران خواهد ایستاد؟ پاسخ معنادار لاوروف  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005eMm
tabnak.ir/005eMm