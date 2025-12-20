جاسوس موساد چگونه به دام افتاد؟

ماموران حفاظت ارتش در هنگام گشت‌زنی مرد جوانی را مشاهده می‌کنند که در حال تصویربرداری از ساختمان ستاد لشکر پیاده ارومیه است. با هوشیاری ماموران سوژه دستگیر و پس از هماهنگی و اخذ دستور مقام قضایی به مرجع ذیربط تحویل داده می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ نامبرده در ابتدا مدعی می‌شود برای شرکت در یک همایش علمی در دانشگاه ارومیه به این شهر سفر کرده است، اما در بازرسی از تلفن همراه وی پیامی از سرشماره رژیم صهیونیستی و شخصی با نام کاربری اوشر کشف و ظن ارتباط متهم با رژیم تقویت می‌شود؛ در ادامه با بازرسی محل اقامت عقیل کشاورز اسناد و مدارک بیشتری به دست می‌آید.

در بازرسی از هتل محل اقامت کشاورز دفترچه‌ای کددار حاوی نام برخی نهادهای امنیتی و آدرس آن‌ها کشف می‌شود. پس از انجام تحقیقات اولیه متهم تحویل بازداشتگاه می‌شود.