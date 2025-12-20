جاسوس موساد چگونه به دام افتاد؟
در یکی از روزهای اردبیهشت ۱۴۰۴، گشت حفاظت ارتش جمهوری اسلامی ایران در ارومیه در زمان انجام ماموریت با یک مورد مشکوک مواجه میشود.
کد خبر: ۱۳۴۶۸۰۹| |
5419 بازدید
ماموران حفاظت ارتش در هنگام گشتزنی مرد جوانی را مشاهده میکنند که در حال تصویربرداری از ساختمان ستاد لشکر پیاده ارومیه است. با هوشیاری ماموران سوژه دستگیر و پس از هماهنگی و اخذ دستور مقام قضایی به مرجع ذیربط تحویل داده میشود.
به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ نامبرده در ابتدا مدعی میشود برای شرکت در یک همایش علمی در دانشگاه ارومیه به این شهر سفر کرده است، اما در بازرسی از تلفن همراه وی پیامی از سرشماره رژیم صهیونیستی و شخصی با نام کاربری اوشر کشف و ظن ارتباط متهم با رژیم تقویت میشود؛ در ادامه با بازرسی محل اقامت عقیل کشاورز اسناد و مدارک بیشتری به دست میآید.
در بازرسی از هتل محل اقامت کشاورز دفترچهای کددار حاوی نام برخی نهادهای امنیتی و آدرس آنها کشف میشود. پس از انجام تحقیقات اولیه متهم تحویل بازداشتگاه میشود.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟