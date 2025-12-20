میلی صفحه خبر لوگو بالا
جاسوس موساد چگونه به دام افتاد؟

در یکی از روزهای اردبیهشت ۱۴۰۴، گشت حفاظت ارتش جمهوری اسلامی ایران در ارومیه در زمان انجام ماموریت با یک مورد مشکوک مواجه می‌شود.
جاسوس موساد چگونه به دام افتاد؟

ماموران حفاظت ارتش در هنگام گشت‌زنی مرد جوانی را مشاهده می‌کنند که در حال تصویربرداری از ساختمان ستاد لشکر پیاده ارومیه است. با هوشیاری ماموران سوژه دستگیر و پس از هماهنگی و اخذ دستور مقام قضایی به مرجع ذیربط تحویل داده می‌شود. 

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ نامبرده در ابتدا مدعی می‌شود برای شرکت در یک همایش علمی در دانشگاه ارومیه به این شهر سفر کرده است، اما در بازرسی از تلفن همراه وی پیامی از سرشماره رژیم صهیونیستی و شخصی با نام کاربری اوشر کشف و ظن ارتباط متهم با رژیم تقویت می‌شود؛ در ادامه با بازرسی محل اقامت عقیل کشاورز اسناد و مدارک بیشتری به دست می‌آید. 

در بازرسی از هتل محل اقامت کشاورز دفترچه‌ای کددار حاوی نام برخی نهادهای امنیتی و آدرس آن‌ها کشف می‌شود. پس از انجام تحقیقات اولیه متهم تحویل بازداشتگاه می‌شود.

موساد جاسوس موساد اسرائیل عقیل کشاورز اعدام رژیم صهیونیستی (اسرائیل)
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
7
9
پاسخ
دستمريزاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
7
3
پاسخ
حسابی ازش پذیرایی کنند. مرتیکه وطن فروش
