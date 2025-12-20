میلی صفحه خبر لوگو بالا
انتقاد خضریان از جهش هزینه‌های تبلیغاتی بانک اقتصاد نوین/ این همه هزینه چه خروجی داشته؟

همزمان با انتشار صورت‌های مالی بانک اقتصاد نوین، افزایش قابل توجه هزینه‌های تبلیغاتی این بانک و اظهارات انتقادی علی خضریان نماینده مجلس، توجه‌ها را به نحوه هزینه‌کرد منابع بانکی جلب کرده است.
انتقاد خضریان از جهش هزینه‌های تبلیغاتی بانک اقتصاد نوین/ این همه هزینه چه خروجی داشته؟

ریخت‌وپاش‌های هزینه‌ای در شبکه بانکی، به‌ویژه در میان بانک‌های خصوصی، به یکی از موضوعات قابل توجه برای فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس تبدیل شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها، بار دیگر این پرسش را در فضای کارشناسی مطرح کرده که مبنای چنین سطحی از هزینه‌کرد، چیست و تا چه اندازه با اولویت‌های عملیاتی بانک‌ها همخوانی دارد.

در همین چارچوب، بررسی عملکرد بانک اقتصاد نوین در شش ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد که این بانک رقم قابل توجهی را در سرفصل هزینه‌های اداری و عمومی به ثبت رسانده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، مجموع هزینه‌های اداری و عمومی بانک اقتصاد نوین در نیمه نخست سال به ۴ هزار و ۳۹۵ میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است.

افزایش ۲۸ برابری هزینه های تبلیغاتی

یکی از اجزای این سرفصل، هزینه‌های تبلیغاتی است که در این دوره رشد محسوسی داشته است. طبق صورت‌های مالی، بانک اقتصاد نوین طی شش ماهه ابتدایی سال، ۴۲ میلیارد و ۶۷۸ میلیون تومان برای تبلیغات رسانه‌ای، مطبوعاتی و شهری هزینه کرده است؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود ۲۸ برابر افزایش را نشان می‌دهد. با توجه به این ارقام، این سوال مطرح می‌شود که چه برنامه، سیاست یا راهبرد مشخصی مبنای این افزایش قابل توجه در هزینه‌های تبلیغاتی بوده و خروجی مورد انتظار از این هزینه‌ها چه بوده است؟

در کنار این موارد، بانک اقتصاد نوین در بخش هزینه‌های مالی نیز طی نیمه نخست سال، رقم ۶۵۸ میلیارد تومان را ثبت کرده است. همچنین هزینه شناسایی‌شده برای مطالبات مشکوک‌الوصول بانک در این بازه زمانی به بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که معمولاً از سوی کارشناسان به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی ریسک اعتباری بانک‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

انتقاد خضریان از جهش هزینه‌های تبلیغاتی بانک اقتصاد نوین/ این همه هزینه چه خروجی داشته؟

این ارقام با واکنش برخی از نمایندگان مجلس نیز همراه شده است. علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در انتقاد از افزایش هزینه‌های تبلیغاتی برخی بانک‌ها از جمله بانک اقتصاد نوین، اظهار کرده است: «بانک‌های اقتصاد نوین و گردشگری مجموعاً رقمی حدود ۱۰۷ میلیون دلار از ضمانت‌های صادراتی کاتد مربوط به سال ۱۴۰۳ را تا امروز آزاد نکرده‌اند؛ این در حالی است که تنها در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، هزینه تبلیغات این بانک‌ها ۲۸ برابر افزایش یافته است.»

خضریان در ادامه افزوده است: «این وضعیت در شرایطی رخ داده که بانک گردشگری با حواشی مرتبط با آقای جهانگیری روبه‌رو بوده و در بانک اقتصاد نوین نیز با وجود مسئولیت آقای حسین‌زاده، هنوز ضمانت‌های ارزی آزاد نشده است و انتظار می‌رود معاون ارزی بانک مرکزی به این موضوع ورود کند.»

این نماینده مجلس همچنین تأکید کرده است: «نکته قابل توجه این است که تنها در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، هزینه تبلیغات این بانک‌ها ۲۸ برابر افزایش یافته است؛ موضوعی که از نظر منطقی قابل توجیه نیست. طبق شنیده‌ها، بخش قابل توجهی از این هزینه‌ها صرف برنامه‌ای شده که توسط آقای فردوسی‌پور اداره می‌شود.»

در نهایت، با توجه به ارقام منتشرشده و اظهارات مطرح‌شده، این پرسش مطرح است که بانک اقتصاد نوین چه توضیحی درباره مبنای افزایش هزینه‌های تبلیغاتی خود دارد و آیا بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، بررسی مشخصی درباره چرایی و نحوه این نوع هزینه‌کرد در شبکه بانکی انجام داده است یا خیر.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
1
12
پاسخ
واسه ما آب نداره واسه یکعده نون داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
3
12
پاسخ
۴۲ میلیارد تومان معادل دستمزد یک یا دو فوتبالیست برای یکسال است. چرا این نماینده مجلس فوتبالیست ها را ول کرده رفته سراغ یک بانک خصوصی!
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
0
5
پاسخ
اینکه صحبت بانک اقتصاد نوین است مگر بانک های دیگر حتی دولتی نیاز به تبلیغات دارد آیا بهتر نیست آنها را بابت پرداخت تسهیلات که مردم در حد کم است افزایش دهند دیگه بعداز چند دهه نیاز به تبلیغ نیست کمترین حالت از بهره ها کم کنند که کلی تاثیر دارد آنهم در شرایط خراب اقتصاد که وجود دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
3
10
پاسخ
سال 1401 حدود 500 میلیون تومان در بانک اقتصاد نوین داشتم. مراجعه کردم و گفتم مبلغی وام میخواهم. گفت بهیچ وجه وام نمیدیم. گفتم باشه، پولمو بدین ببرم. گفتن پولتم نمیدیم!
همون لحظه با یک مدرک الکی تمام پولمو به بانک دیگه ای منتقل کردم. بانک اقتصاد نوین فقط برای خودشون تسهیلات و امکانات میده. بسیار بانک فاسدیه و هیچ خدمات بدرد بخوری ارائه نمیده. نه شعبه درست و حسابی داره، نه طرح بدرد بخوری، نه حتی خودپرداز!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
باید مثل آینده، منحل بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
5
6
پاسخ
به خدا به قرآن به پیغمبر کار نمایندگان مجلس در دنیا این نیست که به یک بانک خصوصی گیر بدن. چرا مجلس همش دنبال حواشیه و اصل کارش رو ول کرده؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
چون دست مفسدان و بانکهای خصوصی را از سرمایه مردم کم کرده، به شما برخورده؟ شما به خدا و پیغمبر اعتقاد دارید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
3
6
پاسخ
مشکل با جهانگیری و فردوسی پوره .... و نه افزایش هزینه تبلیغات بانک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
0
6
پاسخ
اقای خضریان میدانی بانکها چقدر در امد نجومی دارند در روز در شرایط عادی بنده از کارت اقتصاد نوین 4بار کرایه تاکسی پرداخت میکنم 27000ریال از حسابم برداشت میکنه .
علیجانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
6
7
پاسخ
بانک اقتصاد نوین مگه دولتی است ایشان بهش اعتراض میکنه به نماینده تبلیغات یک بانک خصوصی چه ارتباطی داره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
بانک هم باید در چارچوب قانون فعالیت کنه. اینطور نیست که چون خصوصیه، هر غلطی بکنه. ضمن اینکه ما بانک خصوصی نداریم بلکه اختصاصی داریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
2
1
پاسخ
میانگین حقوق کارمندان بانک اقتصاد نوین هفتاد میلیونه . دیگه شما حساب کنید چقدر از بیت‌المال و بانک مرکزی می‌خورند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
0
0
پاسخ
همه ما به عنوان سپرده گزاران باید سپرده ها را انتقال دهیم به یک بانک خاص (هر بانکی می تواند باشد) انتقال دهیم، بالاخره هر بانکی خودش می دونه و دارایی هاش. مشکلمان را برای همیشه با این بانک ها حل کنیم. قدرت در گرو اتحاد و همبستگی هستش. ما حل می کنیم مشکل
