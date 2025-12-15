ساعت کاری ادارات تغییر کرد

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با صدور بخشنامه‌ای، ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره سرد سال را اعلام کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ علاالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره سرد سال را ابلاغ کرد.

وی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران اعلام کرد بر اساس اختیار حاصل از مقرره مورخ ۲۵ آذر ۱۴۰۳ هیئت وزیران، ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی از ابتدای دی سال جاری تا پانزدهم فروردین ۱۴۰۵ تنظیم شده است.

ساعات کاری واحد‌های ستادی دستگاه‌های اجرایی ملی مستقر در شهر تهران به‌صورت شناور از ساعت ۸ تا ۹ صبح و خاتمه کار شناور از ساعت ۱۴ تا ۱۵ تعیین شده و ساعات کاری واحد‌های استانی از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ خواهد بود.

ساعات آغاز به کار واحد‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی، مدارس، دانشگاه‌ها و شعب بانک‌ها مطابق مصوبات قبلی هیات وزیران اجرا می‌شود و مشمول این تغییر نیست.