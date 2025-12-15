میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازگشت نصیری به کشور پس از تغییر تابعیت

ورزشکار رشته قایقرانی رویینگ که با تغییر تابعیت به جمهوری آذربایجان رفته بود، بار دیگر به تیم ملی ایران برگشت.
کد خبر: ۱۳۴۵۹۴۶
| |
2969 بازدید
|
۳

بازگشت نصیری به کشور پس از تغییر تابعیت

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بهمن نصیری ملی‌پوش پیشین ایران که تغییر تابعیت داده بود و برای جمهوری آذربایجان مسابقه می‌داد، مجددا به تیم ملی ایران برگشت.

نصیری در سال ۱۴۰۱ به آذربایجان رفت و با تغییر تابعیت برای این کشور مسابقه می‌داد، اما او مجددا به ایران برگشته و به اردوی تیم ملی هم دعوت شده است.

نصیری حتی سهمیه المپیک ۲۰۲۱ توکیو را هم گرفته بود، اما طبق قوانین، ایران باید بین او و نازنین ملایی یک نفر را به بازی‌های المپیک اعزام می‌کرد که با انصراف نصیری، ملایی نماینده ایران در المپیک توکیو شد. پس از آن نصیری به کشور آذربایجان رفت.

محسن شادی رییس فدراسیون رویینگ ایران درباره‌ی حضور مجدد بهمن نصیری در اردو‌های تیم‌های ملی ایران گفت: «بهمن نصیری از اردیبهشت به ایران برگشته و دیگر برای آذربایجان مسابقه نداده است؛ بنابراین به اردو‌های تیم ملی دعوت شده است. مربی روس تیم ملی مردان هم با بهمن نصیری در روسیه و آذربایجان کار کرده و به این ورزشکار خیلی اعتقاد دارد. مربی روس معتقد است که با بهمن نصیری می‌توان نتیجه گرفت، شرایط نصیری هم ایده‌آل است و طبق رکورد‌هایی که برای آذربایجان داشته، در سطح آسیا جزو نفرات برتر است. امیدواریم نتیجه خوبی هم برای ایران بگیرد.»

هفته گذشته نیز عاطفه احمدی ملی‌پوش سابق اسکی ایران که سال ۱۴۰۱ به آلمان پناهنده شد با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از بازگشت خود به ایران خبر داد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
20
8
پاسخ
البته نباید شرایط رفت و آمد اینقدر سهل باشد برایشان
آنکه رفته و تابعیت یک کشور دیگر را گرفته باید تابعیت ایران را ازش سلب کنند و اجازه بازگشت به همین سادگی ندهند تا آینه عبرت دیگران شود
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
2
20
پاسخ
همه فرزند ایران هستند...
در خانه پدری باید همیشه برای فرزندانش باز باشد...
مگر نه اینکه پسر یا دختر خود ما اگر اشتباهی کرد و از خانه فرار کرد، پر شکسته و دل شکسته برگردد کدام پدر و مادری در خانه به رویش باز نمی کند؟ .... حتی اگر بداند باز از خانه فرار خواهد کرد یا باز رفیق ناباب از راه به در خواهدش کرد!...
در هر صورت هر کسی برگردد، چه آن طرف به ایران فحش و بد بیراه گفته باشد! ... بگذارید برگردد، چون ایران خانه اوست خانواده اوست مادر اوست.
احسان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
1
0
پاسخ
میرن بیرون هر غلطی میخوان انجام میدن خیانت به ایران میکنن بعد با وقاحت تمام برمیگردن متاسفم برای این بیرگی مسئولان
