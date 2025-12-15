میلی صفحه خبر لوگو بالا
سهمیه‌دار المپیک توکیو دوباره ایرانى شد

ورزشکار رشته قایقرانی رویینگ که با تغییر تابعیت به جمهوری آذربایجان رفته بود، بار دیگر به تیم ملی ایران برگشت.
کد خبر: ۱۳۴۵۹۳۹
| |
1181 بازدید
|
۲

سهمیه‌دار المپیک توکیو دوباره ایرانى شد

بهمن نصیری ملی‌پوش پیشین ایران که تغییر تابعیت داده بود و برای جمهوری آذربایجان مسابقه می‌داد، مجددا به تیم ملی ایران برگشت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، نصیری در سال ۱۴۰۱ به آذربایجان رفت و با تغییر تابعیت برای این کشور مسابقه می‌داد اما او مجددا به ایران برگشته و به اردوی تیم ملی هم دعوت شده است.

نصیری حتی سهمیه المپیک ۲۰۲۱ توکیو را هم گرفته بود اما طبق قوانین، ایران باید بین او و نازنین ملایی یک نفر را به بازی‌های المپیک اعزام می‌کرد که با انصراف نصیری، ملایی نماینده ایران در المپیک توکیو شد. پس از آن نصیری به کشور آذربایجان رفت.

محسن شادی رییس فدراسیون رویینگ ایران در گفت‌وگو با ایسنا درباره‌ی حضور مجدد بهمن نصیری در اردوهای تیم‌های ملی ایران گفت: «بهمن نصیری از اردیبهشت به ایران برگشته و دیگر برای آذربایجان مسابقه نداده است. بنابراین به اردوهای تیم ملی دعوت شده است. مربی روس تیم ملی مردان هم با بهمن نصیری در روسیه و آذربایجان کار کرده و به این ورزشکار خیلی اعتقاد دارد. مربی روس معتقد است که با بهمن نصیری می‌توان نتیجه گرفت، شرایط نصیری هم ایده‌آل است و طبق رکوردهایی که برای آذربایجان داشته، در سطح آسیا جزو نفرات برتر است. امیدواریم نتیجه خوبی هم برای ایران بگیرد.»

به گزارش ایسنا، هفته گذشته نیز عاطفه احمدی ملی‌پوش سابق اسکی ایران که سال ۱۴۰۱ به آلمان پناهنده شد با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از بازگشت خود به ایران خبر داد.
 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
0
5
پاسخ
امیدوارم تمام هموطنانی که به هر دلیلی مجبور شدن برن از ایران دوباره به وطن برگردن... ما از همین خاکیمو تو‌همین خاک میمونیم... خاک میخوریمو خاک نمیفروشیم....
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
0
5
پاسخ
آغوش ایران عزیز به روی فرزندانش باز است
