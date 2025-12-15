میلی صفحه خبر لوگو بالا
وقتی قیمت دلار بیش از ۱۰۰۰ تومان بود

مهر ۱۳۸۹، یک صرافی در تهران، زمانی که قیمت دلار کمی بیش از ۱۰۰۰ تومان
وقتی قیمت دلار بیش از ۱۰۰۰ تومان بود
دلار قیمت دلار صرافی هزار تومان ارز خبر فوری سال 1389
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
2
2
پاسخ
منظورت 100 تومانه؟

چون 200 دلار با 1000 تومان میشه 200000 تومان
اما روی میز 20000 تومانه (چهار تا 5000 تومانی). یعنی هر دلار 100 تومان بوده!؟

که خب اینطوری نبوده البته. سال 1389 همون 1000 تومان بوده. پس در نتیجه اون متصدی اشتباه کرده. 20000 تومان گرفته و 200 دلار داده به مشتری. خب قطعا با این مدل حساب کتاب اون صرافی دیگه وجود نداره امروز. ورشکست شده.

شایدم سر مشتری کلاه گذاشته. 200 دلار گرفته 20000 تومان بهش داده. در این صورت اون صراف باید الان یه پست مهم توی دولت داشته باشه. چون کارشو خوب بلده.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
اول فکر کن بعد مطلب بنویس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
0
17
پاسخ
اصحاب کهف هم همچین چیزی رو باور نمی کنند!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
1
0
پاسخ
چرا پشتوانه ریال رو تبدیل به طلای فیزیکی نمی کنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
مشکل دزدی بانکها و استقراض دولت از بانک مرکزی و به عبارتی دزدی ازجیب مردم هست
ناشناس
|
Russian Federation
|
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
0
8
پاسخ
یادش بخیر. چند وقت دیگه هم میگیم یاد دلار 130 هزار تومنی بخیر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
3
2
پاسخ
حقوق ما هم ۵۰۰ هزار تومان بود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
0
1
پاسخ
ساعت اسپریت270هزار تومن مانتوش 80هزار تومن حلقه دستش 500هزار تومن مقنعه7هزار تومن چلوکباب 2هزار تومن هزینه اریشگاه 10هزار تومن قیمت پژو پرشیا 17میلیون
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
0
0
پاسخ
خوب بود که میزان حقوق کارگر و کارمند رو هم تو سال 89 میزاشتید تا با الان مقایسه بشه و مشخص بشه تو این مدت دلار چقدر گران شده و حقوقها چقدر افزایش پیدا کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
1
0
پاسخ
نوش جون ساده لوح هایی که به احمدی نژاد روحانی و پزشکیان رای دادن . ظریف گفت لیاقت تون همینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
0
0
پاسخ
خیر پیش ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
0
0
پاسخ
با توجه به ۵۰۰ همتی که بانک آینده ایجاد کرده مبلغ بالایی نیست
