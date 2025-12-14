میلی صفحه خبر لوگو بالا
زمان آغاز پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری

راه آهن جمهوری اسلامی ایران از پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری دیماه از سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۵۹۱۷
| |
228 بازدید
زمان آغاز پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری

به گزارش تابناک، بر اساس اعلام راه آهن جمهوری اسلامی ایران پیش فروش بلیت در محور‌ها (مسیر‌های رفت تا تاریخ ۳۰ دی و مسیر‌های برگشت تا اول بهمن)، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز سه شنبه ۲۵ آذر ماه از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز، از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز سه شنبه ۲۵ آذر، از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

لازم به ذکر است از ساعت ۱۴ روز سه شنبه به بعد، به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.

