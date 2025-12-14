میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دلیل لغو نشست خبری ساپینتو

نشست خبری ساپینتو پیش از دیدار تیم‌های استقلال تهران و خیبر خرم‌آباد لغو شد.
کد خبر: ۱۳۴۵۸۹۳
| |
1879 بازدید

دلیل لغو نشست خبری ساپینتو

به گزارش تابناک، محمود داودی‌نژاد مدیر روابط عمومی هیات فوتبال استان لرستان عصر یکشنبه در توضیح علت برگزار نشدن نشست خبری پیش از دیدار استقلال تهران و خیبر خرم‌آباد، اظهار داشت: قرار بود در این ساعت در خدمت «ریکاردو ساپینتو» سرمربی باشگاه استقلال برای نشست خبری پیش از مسابقه باشیم، اما این نشست به دلایلی برگزار نشد.

وی افزود: به دلیل دیر رسیدن پرواز تیم استقلال به خرم‌آباد، برنامه‌های این تیم با تأخیر مواجه شد و همین موضوع باعث شد نشست خبری پیش از بازی لغو شود.

مدیر روابط عمومی هیات فوتبال لرستان ادامه داد: پس از ورود اعضای تیم استقلال، کادر فنی این تیم درگیر جلسه آنالیز فنی بود و به همین دلیل امکان حضور سرمربی در نشست خبری فراهم نشد.

داودی‌نژاد با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده گفت: بنده با مدیر رسانه‌ای تیم استقلال مذاکرات و پیگیری‌های زیادی انجام دادم تا این نشست برگزار شود، اما متأسفانه به دلیل محدودیت زمانی و شرایط پیش‌آمده، امکان حضور در نشست خبری فراهم نشد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
استقلال ساپینتو سرمربی لیگ برتر مسابقات فوتچل خیبر خرم آباد
"جنگ بعدی موشکی نیست؛ جنگ «قطع صدا» است!"
هر چه بشکه گران‌تر شده، ریسک بانکی سنگین‌تر شده است
مدارس کدام استانها فردا چهارشنبه۲۶ آذر تعطیل شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ساپینتو: پنالتی خیبر درست نبود، ما مستحق برد بودیم
ترکیب استقلال در مصاف با خیبر خرم‌آباد
رایزنی برای انتقال میزبانی استقلال به مشهد
خلاصه بازی استقلال 1 - ملوان 1
واکنش تاجرنیا به قهرمان نشدن کشتی استقلال
عکس: جدول لیگ برتر در پایان هفته سیزدهم
جنگ علنی آقاسی و استقلال: می‌خواهم جدا شوم!
یک بازیکن جدید با استقلال قرارداد بست
کلاتنبرگ: داور ۲ پنالتی برای استقلال نگرفت
تأیید تصمیم داور از سوی آبی‌ها با جریمه سنگین فیروزپور/ فرار رو به جلو و کادر بازنده؛ استقلال اسپانسری که باخت!
استقلال یک - ملوان یک؛ دومین تساوی پیاپی شاگردان ساپینتو
ساپینتو: پنالتی روی حردانی آشکار بود / نتیجه عادلانه نبود
ساپینتو: از صدرنشینی خیلی خوشحالم
واکنش حردانی به شایعات منفی درباره استقلال
خسرو حیدری: به استقلال واقعی نزدیک می‌شویم
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

مریم مومن دابسمش عروسی‌اش را به اشتراک گذاشت
«پیوند مدفوع» جان ۳۵ بیمار را نجات داد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
اعلام پزشکی قانونی درباره اتهام تجاوز پژمان جمشیدی
عربستان به ایران و امارات در یمن باخت/ همه ۸ استان جنوبی یمن در اختیار طرفداران امارات است
آماده‌ نجنگیدنیم!/ جمهوری اسلامی سوم لازم داریم/ نجات ایران فقط از طبقه متوسط برمی‌آید
چگونه جلوی F35 های دشمن را گرفتیم/ماجرای زدن MIG25 عراقی در آسمان اصفهان
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟
مدارس کدام استانها فردا سه شنبه۲۵ آذر تعطیل است؟
استعفا دادم تا از تعارض منافع جلوگیری شود/ احزاب باید مسئولانه‌تر عمل کنند
لحظات کشتار یهودیان در سیدنی از 10 زاویه
لبنان به اروپا: مذاکرات با ایران از هسته‌ای فراتر رود
ادعای ناجوانمردانه جواد خیابانی روی آنتن زنده
طعنه ظریف به مقام عرب بابت جدا شدن بحرین از ایران
پاسخ تند پیروانی به جواد خیابانی
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۳۴۹ نظر)
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند  (۱۸۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۲۰ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۵ نظر)
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟  (۱۱۵ نظر)
تحقق پیش‌بینی چهار سال قبل؛ دلار از ۱۳۰ هزار تومان عبور کرد/ آیا دلار ۱۷۸ هزار تومانی هم در راه است؟  (۱۱۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: به جای برنج جو بخورید!  (۱۱۱ نظر)
ابر رانت برنج با امضای معاون وزیر / صاحبان سهمیه‌های طلایی برنج چه کسانی هستند؟  (۱۰۱ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
ورود مجدد اتباع غیرمجاز افغانستانی به کشور  (۸۶ نظر)
مریم مومن دابسمش عروسی‌اش را به اشتراک گذاشت  (۷۲ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۷۲ نظر)
ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس  (۶۷ نظر)
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری  (۶۳ نظر)
ویدیویی از پزشکیان که همزمان با انفجار دلار وایرال شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e7x
tabnak.ir/005e7x