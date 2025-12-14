میلی صفحه خبر لوگو بالا
ولایتی: ایران با قاطعیت از حزب‌الله حمایت می‌کند

سید عبدالله صفی‌الدین، نماینده حزب‌الله لبنان در تهران، با دکتر علی‌اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل دیدار و گفت‌وگو کرد.
ولایتی: ایران با قاطعیت از حزب‌الله حمایت می‌کند

به گزارش تابناک، در این دیدار، آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

صفی‌الدین با ارائه گزارشی از وضعیت لبنان، حزب‌الله و محور مقاومت، تأکید کرد که حزب‌الله امروز قدرتمندتر از همیشه آماده دفاع از تمامیت ارضی و ملت لبنان است و به هیچ‌وجه سلاح خود را زمین نخواهد گذاشت. وی با اشاره به نقض‌های مکرر آتش‌بس، تصریح کرد که رژیم صهیونیستی و حامیان آن بدانند حزب‌الله هر زمان که تصمیم بگیرد، با قاطعیت پاسخ خواهد داد.

نماینده حزب‌الله همچنین با قدردانی از حمایت‌های همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه مقام معظم رهبری، خطاب به دکتر ولایتی تأکید کرد: شما از ابتدای تاسیس حزب الله،  از حامیان اصلی حزب‌الله بوده‌اید و نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای در حمایت از مقاومت، به‌ویژه جنابعالی نقش موثری در جریان جنگ ۱۶روزه ایفا کردید.

وی افزود: این حمایت‌ها موجب شد برای نخستین‌بار رژیم صهیونیستی به رعایت آتش‌بس متعهد شود؛ آتش‌بسی که با تأیید سازمان ملل همراه بود و در نهایت به تثبیت مرزهای جنوبی لبنان با فلسطین اشغالی انجامید.

در ادامه، دکتر ولایتی با اشاره به جایگاه راهبردی حزب‌الله گفت: حزب‌الله به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ستون‌های جبهه مقاومت، نقشی اساسی در مقابله با صهیونیسم دارد و جمهوری اسلامی ایران، تحت رهبری و اوامر مقام معظم رهبری، با قاطعیت به حمایت از این مجموعه ارزشمند و فداکار در خط مقدم مقاومت ادامه خواهد داد.

ولایتی لبنان حزب الله لبنان ایران حمایت خلع سلاح اسرائیل
گزارش خطا
