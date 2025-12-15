سرطان پروستات به ویژه در سنین بالای ۵۰ سال شیوع بیشتری دارد. بر اساس نتایج تحقیق مرکز تحقیقات سلامت مردان و بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سرطان پروستات با ۶ هزار و ۴ مورد جدید در جایگاه دوم شایعترین سرطانها در ایران بعد از سرطان معده قرار دارد.
به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ تعداد موارد مرگ ومیر این سرطان ۳ هزار و ۷۱ مورد است که بعد از سرطانهای معده و ریه در جایگاه سوم قرار دارد. نسبت نرخ مرگ ومیر به نرخ بروز این سرطان در ایران ۰.۵۱ است. به دلیل شایع بودن سرطان پروستات در ایران لزوم توجه بیشتر و جدیتر به علائم آن وجود دارد.
علائم پیری نیست، سرطان پروستات است
علائم اولیه سرطان پروستات در بیشتر مواقع امکان دارد با پیری طبیعی یا سایر شرایط غیر سرطانی مانند بزرگ شدن خوش خیم پروستات یا حتی عفونتهای ادراری اشتباه گرفته شود. در حالی که خون در ادرار یا مایع منی اغلب توجه را به خود جلب می کند و کاملا هم درست است، علائم هشدار دهنده دیگری ممکن است مدت ها قبل از آن علامت خونین ظاهر شوند. نادیده گرفتن این علائم هشدار دهنده بدون توجه به آنها ممکن است تشخیص و درمان را به تاخیر بیندازد.
اهمیت تشخیص زودهنگام
تشخیص زودهنگام سرطان پروستات نه تنها نتایج درمان را بهبود میبخشد، بلکه آگاهی از تغییرات نامحسوس در بدن شما را نیز افزایش میدهد. علائمی که نشان دهنده مشکل پروستات است که میتواند سرطانی باشد شامل تغییرات در الگوهای ادرار، درد یا ناراحتی، عملکرد جنسی و علائم جسمی غیرقابل توضیح و موارد دیگر است. این علائم ممکن است تدریجی و نامحسوس بروز کنند و فرد ممکن است آنها را جزئی یا مرتبط با سن بداند، اما توجه به آنها و مراجعه به موقع به پزشک، جان افراد را نجات میدهد.
دفع ادرار با جریان ضعیف
شایعترین علامت این بیماری که معمولا دیده میشود، تغییر در نحوه ادرار کردن، حتی قبل از مشاهده خون است. از آنجایی که غده پروستات در اطراف مجرای ادرار قرار دارد، حتی یک تومور کوچک نیز میتواند به مجرای ادرار فشار وارد کند. مواردی که باید مراقب بود به این شرح هستند: مشکل در شروع ادرار، توقف و تداوم ادارار با کاهش مقدار جریان ادرار، احساس خالی نشدن مثانه هنگام ادرار کردن. چنین علائمی معمولا به عنوان آنچه که با افزایش سن یک مرد اتفاق میافتد، در نظر گرفته شده یا به بزرگ شدن پروستات نسبت داده میشود، از همین رو این علائم به سادگی نادیده گرفته میشوند، اما در صورت تداوم، توصیه میشود توسط پزشک معاینه شوید.
تکرر ادرار
علامت مهم دیگر تکرر ادرار و دستشویی رفتن در زمان شب است. وضعیتی که میتواند یک علامت باشد، حتی زمانی که مرد از درد یا سایر علائم جدی رنج نمیبرد. این وضعیت ممکن است ناشی از فشاری باشد که پروستات در حال رشد بر مثانه او وارد میکند، در این حالت اندازه پروستات کاهش یافته و در نتیجه باعث میشود که او بیشتر به دستشویی برود.
ناراحتی مداوم در ناحیه کمر، لگن یا ران
اگرچه مراحل اولیه سرطان پروستات ممکن است درد کافی ایجاد نکند، اما درد در برخی از نواحی بدن میتواند به عنوان نشانهای از پیشرفت سرطان پروستات به خارج از پروستات باشد.
مراقب این موارد باشید: درد کمر، ناراحتی لگن یا ران و درد در قسمت بالای ران. چنین علائمی گاهی اوقات ممکن است نشان دهنده وجود سرطان در اعصاب یا استخوانهای مجاور، با توجه به پیشرفت بیماری باشد. اگر درد در این اعضا با وجود درمان منظم ادامه یابد، باید به پزشک مراجعه کنید.
اهمیت تشخیص زودهنگام
در بیشتر موارد، سرطانهای اولیه پروستات بدون علامت هستند، به همین دلیل است که روشهای غربالگری سالانه شامل آزمایش خون (آزمایش PSA) و معاینه رکتوم (DRE) توصیه میشود، معمولا در سن ۴۵ سالگی، اما حتی زودتر برای برخی از مردانی که پرخطر در نظر گرفته میشوند. حتی زمانی که مردان مطمئن نیستند که آیا علائم احتمالا با سرطان مرتبط هستند یا خیر، ضروری است که علائم قابل توجه را نادیده نگیریم، که ممکن است نشان دهنده یک بیماری قابل درمان متفاوت باشد.