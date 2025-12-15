میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۴ علامت نادیده‌گرفته شده سرطان پروستات

بر اساس نتایج تحقیق مرکز تحقیقات سلامت مردان و بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سرطان پروستات با ۶ هزار و ۴ مورد جدید در جایگاه دوم شایع‌ترین سرطان‌ها در ایران بعد از سرطان معده قرار دارد.
کد خبر: ۱۳۴۵۸۷۷
| |
3 بازدید
۴ علامت نادیده‌گرفته شده سرطان پروستات

سرطان پروستات به ویژه در سنین بالای ۵۰ سال شیوع بیشتری دارد. بر اساس نتایج تحقیق مرکز تحقیقات سلامت مردان و بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سرطان پروستات با ۶ هزار و ۴ مورد جدید در جایگاه دوم شایع‌ترین سرطان‌ها در ایران بعد از سرطان معده قرار دارد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ تعداد موارد مرگ‌ ومیر این سرطان ۳ هزار و ۷۱ مورد است که بعد از سرطان‌های معده و ریه در جایگاه سوم قرار دارد. نسبت نرخ مرگ‌ ومیر به نرخ بروز این سرطان در ایران ۰.۵۱ است. به دلیل شایع بودن سرطان پروستات در ایران لزوم توجه بیشتر و جدی‌تر به علائم آن وجود دارد.

علائم پیری نیست، سرطان پروستات است

علائم اولیه سرطان پروستات در بیشتر مواقع امکان دارد با پیری طبیعی یا سایر شرایط غیر سرطانی مانند بزرگ شدن خوش خیم پروستات یا حتی عفونت‌های ادراری اشتباه گرفته شود. در حالی که خون در ادرار یا مایع منی اغلب توجه را به خود جلب می کند و کاملا هم درست است، علائم هشدار دهنده دیگری ممکن است مدت ها قبل از آن علامت خونین ظاهر شوند. نادیده گرفتن این علائم هشدار دهنده بدون توجه به آن‌ها ممکن است تشخیص و درمان را به تاخیر بیندازد.

اهمیت تشخیص زودهنگام

تشخیص زودهنگام سرطان پروستات نه تنها نتایج درمان را بهبود می‌بخشد، بلکه آگاهی از تغییرات نامحسوس در بدن شما را نیز افزایش می‌دهد. علائمی که نشان دهنده مشکل پروستات است که می‌تواند سرطانی باشد شامل تغییرات در الگوهای ادرار، درد یا ناراحتی، عملکرد جنسی و علائم جسمی غیرقابل توضیح و موارد دیگر است. این علائم ممکن است تدریجی و نامحسوس بروز کنند و فرد ممکن است آن‌ها را جزئی یا مرتبط با سن بداند، اما توجه به آن‌‍‌ها و مراجعه به موقع به پزشک، جان افراد را نجات می‌دهد.


دفع ادرار با جریان ضعیف

شایع‌ترین علامت این بیماری که معمولا دیده می‌شود، تغییر در نحوه ادرار کردن، حتی قبل از مشاهده خون است. از آنجایی که غده پروستات در اطراف مجرای ادرار قرار دارد، حتی یک تومور کوچک نیز می‌تواند به مجرای ادرار فشار وارد کند. مواردی که باید مراقب بود به این شرح هستند: مشکل در شروع ادرار، توقف و تداوم ادارار با کاهش مقدار جریان ادرار، احساس خالی نشدن مثانه هنگام ادرار کردن. چنین علائمی معمولا به عنوان آنچه که با افزایش سن یک مرد اتفاق می‌افتد، در نظر گرفته شده یا به بزرگ شدن پروستات نسبت داده می‌شود، از همین رو این علائم به سادگی نادیده گرفته می‌شوند، اما در صورت تداوم، توصیه می‌شود توسط پزشک معاینه شوید.

تکرر ادرار

علامت مهم دیگر تکرر ادرار و دستشویی رفتن در زمان شب است. وضعیتی که می‌تواند یک علامت باشد، حتی زمانی که مرد از درد یا سایر علائم جدی رنج نمی‌برد. این وضعیت ممکن است ناشی از فشاری باشد که پروستات در حال رشد بر مثانه او وارد می‌کند، در این حالت اندازه پروستات کاهش یافته و در نتیجه باعث می‌شود که او بیشتر به دستشویی برود.

ناراحتی مداوم در ناحیه کمر، لگن یا ران

اگرچه مراحل اولیه سرطان پروستات ممکن است درد کافی ایجاد نکند، اما درد در برخی از نواحی بدن می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از پیشرفت سرطان پروستات به خارج از پروستات باشد.

مراقب این موارد باشید: درد کمر، ناراحتی لگن یا ران و درد در قسمت بالای ران. چنین علائمی گاهی اوقات ممکن است نشان دهنده وجود سرطان در اعصاب یا استخوان‌های مجاور، با توجه به پیشرفت بیماری باشد. اگر درد در این اعضا با وجود درمان منظم ادامه یابد، باید به پزشک مراجعه کنید.

اهمیت تشخیص زودهنگام

در بیشتر موارد، سرطان‌های اولیه پروستات بدون علامت هستند، به همین دلیل است که روش‌های غربالگری سالانه شامل آزمایش خون (آزمایش PSA) و معاینه رکتوم (DRE) توصیه می‌شود، معمولا در سن ۴۵ سالگی، اما حتی زودتر برای برخی از مردانی که پرخطر در نظر گرفته می‌شوند. حتی زمانی که مردان مطمئن نیستند که آیا علائم احتمالا با سرطان مرتبط هستند یا خیر، ضروری است که علائم قابل توجه را نادیده نگیریم، که ممکن است نشان دهنده یک بیماری قابل درمان متفاوت باشد.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پروستات تکرر ادرار مردان بیماری بیماری مردان سرطان سرطان پروستات خبر فوری
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کشنده‌ترین سرطان در بین ایرانی‌ها کدام است؟
مردان، کم‎تر به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه می‌کنند
برای سلامت پروستات چه بخوریم چه نخوریم؟
بیماری قاتل مردان را بیشتر بشناسیم
تشخیص سرطان پروستات تنها با یک آزمایش ادرار
نشانه‌های عفونت پروستات چیست؟
"پروستات"، شایع‌ترین بیماری مردان
آیا مصرف امگا۳ منجر به سرطان پروستات می‌شود؟
چرا بیماری‌ها در مردان و زنان متفاوت است؟
شایع ترین بیماری های مردان ایرانی
۱۵ نشانه سرطان برای مردان
آیا ارتباطی بین قد بلند و احتمال ابتلا به سرطان وجود دارد؟
پیشگیری از سرطان پروستات با ورزش
سطح PSA خون بعد از پروستاتکتومی چه تغییری می کند؟
شایع ترین منجر به مرگ در مردان
علائم و نشانه‌های سرطان پروستات
افزایش ریسک ابتلا به سرطان پروستات با مصرف این نوشیدنی
بزرگي پروستات؛ دردسر مردان
بحران سرطان در مردان
شایع‌ترین علت مرگ‌ومیر مردان کشف شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
حقایق شوکه‌کننده درباره موبایل‌های کره‌شمالی
بی‌حوصله هستید این ویتامین‌های بدنتان کم است
عکس: خریدهای دختر و داماد پزشکیان از فروشگاهی در آلماتی
فوکر ۱۰۰؛ پرنده ای که بی‌سروصدا عضوی از ستون فقرات پروازهای داخلی ایران شد
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند
عراقچی وارد پایتخت بلاروس شد
جنجال حضور سحر زکریا در سریال مهران مدیری
قیمت آجیل مخلوط شب یلدا اعلام شد
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟
آمریکا یک‌چهارم موشک‌های رهگیر خود را برای دفاع از اسرائیل مقابل ایران مصرف کرد
قیمت شیرخام و چهار محصول لبنی اعلام شد
رقیب المپیکی علیرضا حیدری به حبس محکوم شد
لحظات نصف شدن هواپیمای آنتونوف روس قبل از سقوط
وقتی بازیکن تیم ملی به خاطر کانال ۱۸+ خط خورد!
لحظه برخورد صاعقه عظیم در منطقه آزاد انزلی
ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
دلار ۱۲۶۰۰۰ تومانی و سکوت تندرو‌ها در برابر فرزین/ مجلسی آدم ها؛ دوباره همتی را استیضاح کنید، شاید دلار آرام بگیرد!  (۱۳۲ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
tabnak.ir/005e7h
tabnak.ir/005e7h