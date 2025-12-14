ایران حمله در سیدنی استرالیا را محکوم کرد

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0627\u0633\u0645\u0627\u0639\u06cc\u0644 \u0628\u0642\u0627\u0626\u06cc \u0633\u062e\u0646\u06af\u0648\u06cc \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u0627\u0645\u0648\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u062f\u0631 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u06a9\u0633 \u062f\u0631 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u062e\u0634\u0648\u0646\u062a\u200c\u0622\u0645\u06cc\u0632 \u062f\u0631 \u0633\u06cc\u062f\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0631\u0627\u0644\u06cc\u0627 \u0646\u0648\u0634\u062a:\n"\u0645\u0627 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u062e\u0634\u0648\u0646\u062a\u200c\u0622\u0645\u06cc\u0632 \u062f\u0631 \u0633\u06cc\u062f\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0631\u0627\u0644\u06cc\u0627 \u0631\u0627 \u0645\u062d\u06a9\u0648\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u0645. \u062a\u0631\u0648\u0631 \u0648 \u06a9\u0634\u062a\u0627\u0631 \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0647\u0631 \u06a9\u062c\u0627 \u0627\u0631\u062a\u06a9\u0627\u0628 \u06cc\u0627\u0628\u062f \u0645\u0631\u062f\u0648\u062f \u0648 \u0645\u062d\u06a9\u0648\u0645 \u0627\u0633\u062a".\n