بر اساس اعلام اپراتور اول تلفن همراه کشور، مشترکانی که به قطر سفر میکنند، از این پس میتوانند هنگام استفاده از رومینگ بینالملل، از مکالمه با صدای شفاف HD، پایداری بیشتر تماس، اتصال سریعتر و امکان استفاده همزمان از اینترنت پرسرعت 4G و 5G بهرهمند شوند.
این سرویس با بهینهسازی مصرف انرژی، تجربهای روانتر و مطمئنتر از ارتباطات صوتی را در سفرهای خارجی رقم میزند.
راهاندازی VoLTE در رومینگ بینالملل، گامی مهم در توسعه خدمات نوین ارتباطی و ارتقای تجربه مشترکان همراه اول در خارج از کشور به شمار میرود.
همراه اول اعلام کرده است این سرویس تا پایان سال جاری در کشورهای استرالیا، عربستان سعودی، چین و سنگاپور نیز توسعه خواهد یافت.
هزینه هر دقیقه مکالمه VoLTE برای مشترکان دائمی و اعتباری، مشابه تعرفه مکالمه رومینگ مقصد محاسبه میشود. مشترکان برای استفاده از این سرویس باید از فعال بودن رومینگ بینالملل خود اطمینان حاصل کرده و در صورت تمایل، بستههای رومینگ را از طریق اپلیکیشن «همراه من» یا کد دستوری «ستاره 10 ستاره 40 مربع» خریداری کنند.
همچنین باید در نظر داشت برای استفاده از VoLTE، ضمن نیاز به پشتیبانی گوشی مشترکان، سیمکارت باید از نوع USIM باشد؛ در صورت وجود این دو شرط، فعالسازی سرویس با شمارهگیری کد دستوری «ستاره 10 ستاره 7 مربع» و سپس روشن کردن گزینه VoLTE در تنظیمات گوشی انجام میشود.
آموزش فعالسازی VoLTE همراه اول در مدلهای مختلف گوشی تلفن همراه از طریق صفحه اختصاصی این سرویس در وبسایت همراه اول در دسترس مشترکان قرار دارد.