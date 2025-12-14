میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خوی و قونیه خواهرخوانده شدند

تفاهم‌نامه خواهرخواندگی شهرهای خوی (آرامگاه شمس) و قونیه (آرامگاه مولانا) امضا شد.
کد خبر: ۱۳۴۵۷۸۳
| |
530 بازدید
|
۳
خوی و قونیه خواهرخوانده شدند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مراسم امضای تفاهم‌نامه خواهرخواندگی میان شهر خوی در استان آذربایجان غربی ایران و کلان‌شهر قونیه در ترکیه، پس از جلسه مشترک روسای گروه دوستی ایران و ترکیه در خوی و با پیگیری‌های مجمع شهرداران آسیایی و در راستای افزایش تعاملات بین‌المللی و با دعوت شهردار قونیه، و با حضور مقامات دو شهر و نمایندگان مجمع شهرداران آسیایی در شهر قونیه برگزار شد.

در این مراسم، تفاهم‌نامه همکاری شهری و فرهنگی به امضای بهمن رضانژاد، قائم‌مقام شهردار خوی، و مصطفی اوزباش، قائم‌مقام شهردار قونیه، رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو شهر متعهد شدند که همکاری‌های خود را در زمینه‌های گردشگری معنوی، تبادل تجربیات شهری، فعالیت‌های فرهنگی مشترک و توسعه زیرساخت‌های شهری پایدار گسترش دهند.

همچنین هیأتی از اعضای شورای اسلامی شهر خوی به ریاست سجاد چهره‌آراء رئیس شورا و همراهی محمدرضا پیری رئیس کمیسیون فرهنگی و گردشگری شورای شهر خوی، نمایندگان مجمع شهرداران آسیایی در شهر قونیه حضور یافتند و مقدمات این تفاهم‌نامه را طی نشست رسمی و مشترک با مسئولان قونیه فراهم کردند.

در این نشست، دو طرف با محوریت میراث مشترک معنوی شمس تبریزی و مولانا جلال‌الدین رومی، تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک و تدوین برنامه چهارساله همکاری را در دستور کار قرار دادند که اکنون با امضای رسمی تفاهم‌نامه، این برنامه وارد مرحله اجرایی شده است.

تفاهم‌نامه خوی و قونیه یکی از نمونه‌های دیپلماسی شهری و فرهنگی در چارچوب اهداف مجمع شهرداران آسیایی (AMF) به شمار می‌رود و قرار است زمینه‌ساز همکاری‌های مستمر میان مدیریت شهری دو کشور شود.

شهر خوی که آرامگاه عارف بزرگ شمس تبریزی را در خود جای داده است و شهر قونیه آرامگاه مولانا در آن قرار دارد، دو مقصد مهم در مسیر گردشگری معنوی جهان اسلام محسوب می‌شوند.

پیوند این دو شهر، بنابر اعلام مقامات دو طرف، نمادی از همدلی فرهنگی، گفت‌وگوی تمدن‌ها و توسعه ارتباطات انسانی مبتنی بر میراث عرفان اسلامی است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
خوی قونیه خواهرخوانده تفاهم نامه آذربایجان غربی مولانا شمس تبریزی میراث مشترک
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مدارس آذربایجان غربی فردا غیرحضوری شد
چهارمین عملیات بارورسازی ابرها انجام شد
تصادف زنجیره‌ای در محور چالدران – آواجیق با ۸ مصدوم
عکس: بزرگداشت مولانا؛ پرواز روح در دایره سماع
افزایش شیوع بیماری آنفلوانزا در آذربایجان‌غربی
عملیات ۸ ساعته برای نجات مادر باردار در برف و کولاک
حمله کیهان به پزشکیان: چرا مذاکرات با باکو نتیجه‌ نداد؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
4
3
پاسخ
خوب خداروشکر یکی از مشکلات کشور حل شد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! تو رو خدا فکر نون باشید که خربزه آبه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
4
پاسخ
از پوریای ولی تا مولانا واس ماس.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
1
پاسخ
بهتر بود برادر خوانده مي شدند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

آخرین اخبار
۴ علامت نادیده‌گرفته شده سرطان پروستات
حقایق شوکه‌کننده درباره موبایل‌های کره‌شمالی
بی‌حوصله هستید این ویتامین‌های بدنتان کم است
عکس: خریدهای دختر و داماد پزشکیان از فروشگاهی در آلماتی
فوکر ۱۰۰؛ پرنده ای که بی‌سروصدا عضوی از ستون فقرات پروازهای داخلی ایران شد
سکوت دولت در برابر دلار ۱۳۰ هزار تومانی /ریشه مشکلات در مدیریت تعهدات ارزی است / اختیار خرید به استانداران در کالا‌های اساسی به تقاضای ارز دامن می‌زند
عراقچی وارد پایتخت بلاروس شد
جنجال حضور سحر زکریا در سریال مهران مدیری
قیمت آجیل مخلوط شب یلدا اعلام شد
ائتلاف خون و نفت؛ از پروازهای بن‌گوریون تا سیتالچای/چگونه از پایگاه‌های آذربایجان برای حمله به ایران استفاده شد؟
آمریکا یک‌چهارم موشک‌های رهگیر خود را برای دفاع از اسرائیل مقابل ایران مصرف کرد
قیمت شیرخام و چهار محصول لبنی اعلام شد
رقیب المپیکی علیرضا حیدری به حبس محکوم شد
لحظات نصف شدن هواپیمای آنتونوف روس قبل از سقوط
وقتی بازیکن تیم ملی به خاطر کانال ۱۸+ خط خورد!
ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e6B
tabnak.ir/005e6B