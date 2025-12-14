خوی و قونیه خواهرخوانده شدند

تفاهم‌نامه خواهرخواندگی شهرهای خوی (آرامگاه شمس) و قونیه (آرامگاه مولانا) امضا شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مراسم امضای تفاهم‌نامه خواهرخواندگی میان شهر خوی در استان آذربایجان غربی ایران و کلان‌شهر قونیه در ترکیه، پس از جلسه مشترک روسای گروه دوستی ایران و ترکیه در خوی و با پیگیری‌های مجمع شهرداران آسیایی و در راستای افزایش تعاملات بین‌المللی و با دعوت شهردار قونیه، و با حضور مقامات دو شهر و نمایندگان مجمع شهرداران آسیایی در شهر قونیه برگزار شد.

در این مراسم، تفاهم‌نامه همکاری شهری و فرهنگی به امضای بهمن رضانژاد، قائم‌مقام شهردار خوی، و مصطفی اوزباش، قائم‌مقام شهردار قونیه، رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه، دو شهر متعهد شدند که همکاری‌های خود را در زمینه‌های گردشگری معنوی، تبادل تجربیات شهری، فعالیت‌های فرهنگی مشترک و توسعه زیرساخت‌های شهری پایدار گسترش دهند.

همچنین هیأتی از اعضای شورای اسلامی شهر خوی به ریاست سجاد چهره‌آراء رئیس شورا و همراهی محمدرضا پیری رئیس کمیسیون فرهنگی و گردشگری شورای شهر خوی، نمایندگان مجمع شهرداران آسیایی در شهر قونیه حضور یافتند و مقدمات این تفاهم‌نامه را طی نشست رسمی و مشترک با مسئولان قونیه فراهم کردند.

در این نشست، دو طرف با محوریت میراث مشترک معنوی شمس تبریزی و مولانا جلال‌الدین رومی، تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک و تدوین برنامه چهارساله همکاری را در دستور کار قرار دادند که اکنون با امضای رسمی تفاهم‌نامه، این برنامه وارد مرحله اجرایی شده است.

تفاهم‌نامه خوی و قونیه یکی از نمونه‌های دیپلماسی شهری و فرهنگی در چارچوب اهداف مجمع شهرداران آسیایی (AMF) به شمار می‌رود و قرار است زمینه‌ساز همکاری‌های مستمر میان مدیریت شهری دو کشور شود.

شهر خوی که آرامگاه عارف بزرگ شمس تبریزی را در خود جای داده است و شهر قونیه آرامگاه مولانا در آن قرار دارد، دو مقصد مهم در مسیر گردشگری معنوی جهان اسلام محسوب می‌شوند.

پیوند این دو شهر، بنابر اعلام مقامات دو طرف، نمادی از همدلی فرهنگی، گفت‌وگوی تمدن‌ها و توسعه ارتباطات انسانی مبتنی بر میراث عرفان اسلامی است.