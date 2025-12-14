یک بازیکن جدید با استقلال قرارداد بست

به گزارش تابناک به نقل از رسانه باشگاه استقلال؛ حامد حدادی، پرافتخارترین بسکتبالیست تاریخ ایران با سابقه حضور در لیگ حرفهای NBA، بهطور رسمی به تیم بسکتبال استقلال تهران پیوست و در ادامه رقابتها آبیپوشان را همراهی خواهد کرد.
حدادی که سابقه حضور در تیمهای ممفیس گریزلیز و فینیکس سانز در لیگ NBA و سالها عضویت و کاپیتانی تیم ملی بسکتبال ایران را در کارنامه دارد، یکی از برجستهترین و پرافتخارترین چهرههای تاریخ بسکتبال ایران و آسیا بهشمار میرود و در طول دوران حرفهای خود عناوین متعدد فردی و تیمی را کسب کرده است.
حدادی که پیش از این نیز بارها علاقه و تعلق خاطر خود را به باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال اعلام کرده بود، صبح امروز با حضور در محل باشگاه استقلال و پس از دیدار با دکتر علی تاجرنیا، قرارداد خود را با تیم بسکتبال استقلال به امضا رساند.