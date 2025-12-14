نابغه ایرانی در صدر کشتی فرنگی جهان

اتحادیه جهانی کشتی، غلامرضا فرخی، قهرمان طلایی وزن ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی جهان را به‌عنوان پدیده سال کشتی فرنگی معرفی کرد.

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون کشتی؛ با اعلام اتحادیه جهانی کشتی غلامرضا فرخی نابغه ۲۳ ساله ایرانی به عنوان برترین فرنگی کار جهان در سال ۲۰۲۵ انتخاب شد. فرخی که از وی به عنوان پدیده جدید کشتی فرنگی ایران و جهان یاد می‌شود در کمتر از ۲ ماه مدال طلای قهرمانی جهان در زاگرب، طلای امید‌های جهان در صربستان و طلای بازی‌های کشور‌های اسلامی در ریاض را به دست آورد.

اتحادیه جهانی کشتی در تمجید از این قهرمان ایرانی نوشت: فرخی برای نخستین بار در مسابقات جهانی بزرگسالان به عضویت تیم ملی ایران درآمد و با شکست قاطع تمامی رقبا به مدال طلای جهان رسید.

در ادامه گزارش اتحادیه جهانی کشتی آمده است: فرخی با کسب ۱۷ پیروزی پیاپی و بدون باخت موفق به کسب ۴ مدال طلا در مسابقات جهانی بزرگسالان، زیر ۲۳ سال، کشور‌های اسلامی و تورنمنت رنکینگ‌دار زاگرب کرواسی شد. بولدزر ۲۳ ساله ایرانی رقبای خود را تار و مار کرد.

غلامرضا فرخی در انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی ایران موفق به شکست محمدعلی گرایی کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی شده بود.