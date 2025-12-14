افزایش مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در کردستان

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان این مطلب اظهار کرد: هفته گذشته در بانه پنج نفر، سقز سه نفر، سنندج چهار نفر و دیواندره یک نفر، بر اثر گازمونوکسید کربن مسموم شدند که چهار نفر جان باختند.

هدایی افزود: مردم با رعایت نکات ایمنی، سرویس منظم وسایل گرمایشی و اطمینان از وجود تهویه مناسب، از بروز چنین حوادث تلخ و قابل پیشگیری جلوگیری کنند.

وی یادآور شد: نصب دتکتور (آشکارساز) گاز CO در نزدیکی اتاق‌های خواب و محل نصب وسایل گرمایشی ضروری است.

هدائی بر لزوم بررسی مدام دودکش، اطمینان از وجود تهویه کافی هنگام استفاده از بخاری یا آبگرمکن، آشنایی با علائم مسمومیت شامل سردرد، سرگیجه، حالت تهوع، خواب‌آلودگی و ضعف شدید و مراجعه سریع به اورژانس تاکید کرد.