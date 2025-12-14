سرقت طلاهای زن همدانی با نذری جعلی

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا سرهنگ علی اسد بگی بیان کرد: پس از دریافت گزارش یک مورد سرقت به عُنف، با توجه به حساسیت موضوع رسیدگی به این پرونده در دستور کار اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی همدان قرار گرفت.
وی اضافه کرد: بررسیهای صورت گرفته گویای این است که این فرد پس از چند روز در نظر گرفتن رفت و آمد یک منزل مسکونی، متوجه میشود که زن خانواده که لُکنت زبان هم داشته در ساعاتی از روز در منزل تنها است.
رییس پلیس آگاهی استان همدان افزود: متهم به در خانه این زن مراجعه و عنوان میکند که برای او نذری حلیم آورده است که پس از گشودن درب، سارق با ورود به خانه اقدام به بستن دست و پای مالباخته میکند.
سرهنگ اسدبگی ادامه داد: مالباخته هم که دارای لکنت زبان و ضعیف بوده، نمیتواند با داد و فریاد زدن از کسی استمداد بطلبد بنابراین متهم حدود ۵۰ گرم از طلاهای این زن را به سرقت میبرد.
وی بیان کرد: سارق با فروش طلاها اقدام به خرید یک دستگاه خودروی پژو پارس کرده و برای تفریح و خوشگذرانی به شمال کشور میرود.
رییس پلیس آگاهی استان همدان ادامه داد: پس از تشکیل این پرونده در پلیس آگاهی، عوامل اداره مبارزه با سرقت با بررسیهای فنی و تخصصی سارق را شناسایی و رد او را در بندر انزلی میزنند.
سرهنگ اسدبگی افزود: با دریافت نیابت قضایی متهم در شمال کشور دستگیر و به پلیس آگاهی استان همدان منتقل شد که در بازجوییها به سرقت اعتراف و مالخر که یک طلافروش بود را معرفی کرد.
وی اضافه کرد: با راهنمایی متهم، مالخر نیز شناسایی و دستگیر شد که با تکمیل پرونده هر ۲ متهم تحویل مرجع قضایی شدند.