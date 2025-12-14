اعمال سه نوع سهمیه در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ برای ورود به رشتههای دورههای روزانه، روزانه - غیردولتی، نوبت دوم، پیام نور، غیردولتی، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، مجازی، مشترک دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میشود و علاقمندان به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۴۰۵ هم لازم است در این آزمون ثبت نام کنند.
ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از ۱۶ آذر آغاز شده است. مهلت ثبت نام در این آزمون امروز ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ به پایان میرسد و مشاهده، کنترل اطلاعات ثبت نامی یا ویرایش همزمان با ثبت نام انجام میگیرد.
در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ سه نوع سهمیه «رزمندگان و ایثارگران»، «تسهیلات برگزیدگان علمی مقطع کارشناسی» و «امتیاز حافظان کل قرآن مجید» اجرا میشود.
هر یک از متقاضیان سهمیه رزمندگان و ایثارگران میتوانند بر اساس شرایط خود که در بندهای «الف» و «ب» ذیل آمده است، متقاضی این سهمیه شوند.
الف) سهمیه رزمندگان: رزمندگانی که بر اساس ماده ۱ و تبصرههای چهارگانه ماده مذکور در آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از تاریخ ۱۳۵۹.۰۶.۳۱ تا ۱۳۶۷.۰۶.۳۱ حداقل ۶ ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهههای نبرد حق علیه باطل حضور داشتهاند، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط (نواحی مقاومت بسیج سراسر کشور یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام کنند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام از سوی سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تأیید نهایی قرار گیرد. در صورت تأیید نهایی از سوی ارگانهای ذیربط در سهمیه رزمندگان گزینش میشوند.
با توجه به مصوبه هیئت وزیران در جلسه تاریخ ۱۴۰۰.۰۷.۱۴ موضوع تصویب نامه شماره ۷۵۸۰۴ت ۵۹۲۴۱ ه به تاریخ ۱۴۰۰.۰۷.۱۹ رزمندگان جبهه مقاومت مشروط به داشتن حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح (سازمان بسیج مستضعفین و ستادکل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) میتوانند از تسهیلات ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بهرهمند شوند.
تبصرههای این موضوع در دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ درج شده است.
نیروهای فعال بسیجی و بسیجیان عادی پایگاههای مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمیشوند.
یادآوری مهم: متقاضیان واجد شرایط که با استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمونهای ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سالهای گذشته شرکت کردهاند، لازم است برای استفاده از سهمیه رزمندگان در این آزمون طبق توضیحات مندرج در دفترچه عمل کنند.
ب) سهمیه ایثارگران: «جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» و همچنین «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران» برای استفاده از سهمیه ایثارگران باید نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه
ثبت نامی اقدام کنند.
با توجه به تصویب «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۱۴ از سوی مجلس شورای اسلامی، ماده ۹۰ این قانون علاوه بر ماده ۷۰ «قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران» و اصلاحیه بعدی آن در ماده ۴۷ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» در این آزمون اجرا و گزینش متقاضیان بر اساس این قوانین صورت میگیرد.
بر اساس قوانین فوق:
- ۲۵ درصد از ظرفیت هر کدرشته محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد (سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد ظرفیت).
- پنج درصد از ظرفیت هر کدرشته محل نیز به «جانبازان زیر ۲۵ و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد (سهمیه ایثارگران ۵ درصد ظرفیت).
تذکر: طبق تبصره بند الف ماده ۹۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران توسط متقاضیان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی مانده آن، ابتدا به مشمولین سهمیه ۵ درصدی ایثارگران که شرایط و حدنصاب لازم را داشته باشند، تخصیص یافته و اگر باز هم این ظرفیت خالی ماند، باقیمانده آن به متقاضیان سهمیه آزاد اختصاص مییابد.
یادآوریهای مهم:
بر اساس قوانین مذکور حدنصاب نمره ایثارگران (اعم از ایثارگران مشمول ظرفیت ۲۵ درصدی یا ۵ درصدی) ۷۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هرکدرشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان ۸۰ نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل است.
مطابق ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۷۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوبه جلسه ۱۴۰۱.۰۵.۱۲ هیئت وزیران، مشمولین سهمیه ایثارگر پنج درصد ظرفیت، ابتدا همانند سایر متقاضیان در سهمیه آزاد گزینش میشوند و در صورت قبول نشدن، با شرایط ایثارگران در سهمیه ایثارگر ۵ درصد و سپس در خالی مانده ظرفیت سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد گزینش میشوند.
سهمیههای فوق بر اساس قوانین و مقررات موجود بوده و در صورت هرگونه تغییر در این سهمیهها از سوی مراجع ذی صلاح، ضوابط و مقررات اعمال شده اطلاع رسانی خواهد شد.
سایر مقررات مرتبط با این سهمیه در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ درج شده است.
با توجه به موارد فوق متقاضیان آزمون سال ۱۴۰۵ که از سهمیه ایثارگران استفاده کرده و در آزمونهای سال ۱۴۰۴ یا قبل از آن در دوره روزانه پذیرفته شدهاند و در رشته قبولی خود ثبت نام نکرده یا از رشته قبولی خود انصراف دادهاند، سهمیه ایثارگران برای آنان فقط در دورههای غیرروزانه لحاظ و گزینش میشوند و متقاضیانی که یکبار با استفاده از سهمیه ایثارگران در دورههای غیر روزانه (نوبت دوم «شبانه»، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، مجازی، مشترک دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دورههای شهریه پرداز) پذیرفته شدهاند و در رشته قبولی خود ثبت نام نکرده یا از رشته قبولی خود انصراف دادهاند، میتوانند یکبار دیگر از سهمیه ایثارگران در دورههای اعم از روزانه و غیرروزانه استفاده کنند.
تسهیلات برگزیدگان علمی مقطع کارشناسی
بر اساس آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در مقاطع کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد به شماره ۲۱/۷۷۸۹۷ به تاریخ ۱۳۹۳.۰۵.۰۵ شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی نیز ابلاغ شده است.
برخی از شرایط تسهیلات آیین نامه مذکور به شرح زیر به اطلاع متقاضیان میرسد. بر اساس آیین نامه مذکور افراد حائز شرایط زیر، حداکثر تا یک سال تحصیلی پس از زمان دانش آموختگی (و صرفاً برای یکبار) در صورت شرکت در آزمون و کسب حدنصاب علمی حداقل ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد هر کد رشته محل از سوی سازمان سنجش به یکی از دانشگاهها معرفی میشوند:
۱- برگزیدگان رتبههای اوّل تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی.
۲- دانشجویان نمونه کشوری در مقطع کارشناسی با معرفی سازمان امور دانشجویان.
۳- رتبههای اوّل تا سوم نهایی جشنوارههای خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی، ابن سینا و فارابی در مقطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته با مشارکت حداقل ۵۰ درصد در دستاورد حائز رتبه.
۴- دانش آموخته رتبه اوّل مقطع کارشناسی پیوسته در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی که طی هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شده است.
۵- دانش آموخته رتبه اوّل مقطع کارشناسی ناپیوسته در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی که طی چهار نیمسال تحصیلی دانش آموخته شده است.
سازمان سنجش حداکثر معادل ۱۰ درصد ظرفیت (با تقریب اضافی) در هر کد رشته محل تحصیل مقطع بالاتر را بر اساس اولویت نمره و انتخاب رشته متقاضیان به حائزین شرایط اختصاص خواهد داد. اطلاعات بیشتر در این خصوص بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت.
امتیاز حافظان کل قرآن مجید
به منظور اجرای قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان کل قرآن مجید مصوب سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب هیئت وزیران (۱۳۷۶.۱۱.۰۵) حافظان کل قرآن مجید به جز اتباع خارجی که خواهان استفاده از مزایای در نظر گرفته شده هستند، ضرورت دارد با توجه به توضیحات ذیل در آزمون کارشناسی ارشد (مجموعه امتحانی ۱۱۱۱) شرکت کرده و بند مربوط را در تقاضانامه اینترنتی علامتگذاری کنند.
بنا بر ابلاغیه معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال ۱۳۹۸ و بعد از آن آزمون مستقل شفاهی صحت حفظ برگزار نخواهد شد.
لازم است که متقاضیان بهره مندی از قانون مذکور حداقل مدرک تخصصی مندرج در مصوبه جلسه ۵۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی (حافظ درجه ۳) را ارائه کنند.
اسامی متقاضیان دیپلم و زیر دیپلم پس از شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و کسب حد نصاب لازم، از طرف سازمان سنجش آموزش کشور طی اطلاعیهای اعلام خواهد شد.
معرفی شدگان دیپلم و زیر دیپلم و دارای حد نصاب که دارای مدرک تخصصی حفظ باشند، لازم است به منظور دریافت مدرک کارشناسی علوم قرآن و حدیث، طبق برنامه زمان بندی اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به ارسال مدارک مطابق اطلاعیه فوق به سازمان سنجش اقدام کنند.
دارندگان مدرک رسمی کارشناسی علوم قرآنی (فقط علوم قرآنی) که دارای مدرک تخصصی حفظ هستند، پس از شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و اعلام نتایج، طبق برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور برای معرفی به دانشگاه ها، لازم است نسبت به ارسال مدرک تخصصی حفظ، مدرک کارشناسی رسمی علوم قرآنی و انتخاب رشته خود به سازمان سنجش آموزش کشور اقدام کنند.
حافظانی که در سالهای گذشته با استفاده از این تسهیلات موفق به دریافت مدرک کارشناسی در رشته علوم قرآن و حدیث شدهاند، برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، حق استفاده مجدد از این سهمیه را ندارند.
حافظانی که در سالهای گذشته (سال ۱۴۰۴ و قبل از آن) و با استفاده از این تسهیلات موفق به دریافت مدرک کارشناسی در رشته علوم قرآن و حدیث شدهاند، موظف هستند با مراجعه به معاونت فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به دریافت گواهی معدل کارشناسی خود اقدام کرده و معدل کارشناسی صحیح را در تقاضانامه اینترنتی آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ درج کنند.
آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت یا جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در روزهای ۱۴ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر میشود.