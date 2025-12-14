میلی صفحه خبر لوگو بالا
حمله کیهان به پزشکیان: چرا مذاکرات با باکو نتیجه‌ نداد؟

نمونه تصمیمات نادرست در حوزه سیاست خارجی، تداوم سفرهای بی‌نتیجه برخی مقامات ایرانی به جمهوری آذربایجان است.
حمله کیهان به پزشکیان: چرا مذاکرات با باکو نتیجه‌ نداد؟

به گزارش تابناک به نقل از کیهان نوشت: در شرایطی که باکو در سال‌های گذشته بارها علیه منافع ایران اقداماتی از قبیل تحریک مسائل قومیتی تا ایجاد تنش‌های مرزی و همکاری نزدیک با اسرائیل انجام داده است، انتظار می‌رود رویکرد ایران در قبال این کشور به صورت مقتدرانه، هوشمندانه‌تر، با محاسبات دقیق و ارسال پیام روشن‌تری همراه باشد

این در حالی است که آقای پزشکیان در اظهاراتی تأمل‌برانگیز، ایران را مقصرِ نبود روابط مطلوب با جمهوری آذربایجان معرفی کرده و ریشه مشکل را در عملکرد جمهوری اسلامی دانسته و آن را به کم‌کاری در این زمینه متهم می‌کند.

از طرفی تکرار سفرهای رسمی بدون دستاورد و عدم تغییر رفتار جمهوری آذربایجان، تنها باعث تقویت این تصور شده که ایران حاضر است حتی در برابر رفتارهای خصمانه، به رایزنی‌های دیپلماتیک یکطرفه ادامه دهد. 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
57
63
پاسخ
پزشکیان ، درک درستی از روابط بین الملل ندارد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
اذربایجان که قبلا حزو خاک ایران بود حالا شده دشمن ایران ودوست اسراییل ،ننگ بر پادشاهان قاجار
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
انقدر فکر دور دست بودیم که یادمان رفت که حسن رابطه با کشور همسایه بهترین دفاع هست هیچ سالاح دفاعی بهتر از همسایگان نیست.. بله اقای پزشکیان درست میگوید
بازنشسته
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
تو که داری ؟
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
38
58
پاسخ
آدم ترسو نمی تواند حق خودش را بگیرد
پاسخ ها
بازنشسته
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
تو چطور ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
82
58
پاسخ
قیافه اون شانزده میلیون ساده لوحی که به پزشکیان رای دادن دیدنیه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
اونایی که به آقای پزشکیان رای دادن ساده لوح نبودند... یک انتخاب کردند تا امثال آقای جلیلی انتخاب نشوند. فکر هم نمی کنم در هیچ موردی آقای جلیلی می تونست از آقای پزشکیان بهتر عمل کنه... اگر از طرفداران جناب جلیلی هستید همیشه پراید و تیبای ضد گلوله رو برای خودتون مرور کنید.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
تو کی هستی که همه جا همین نظر را می گذاری.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
من که رای ندادم و تمام کاندیدها ضعیف بودن ولی انصافا کسایی که به پزشکیان رای دادن خیلی ساده لوح و زودباورن که فریب اون همه کذبیات و نهج البلاغه خونی رو خوردن. یکم داستانهای تاریخی رو بخونید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
ناشناس ۰۹:۵۳ تو کی هستی که از پزشکیان دفاع میکنی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
من نمیدانم اینهایی که میگویند اگر جلیلی میامد چنین وچنان میشد و بدگویی میکنند آیا علم غیب دارند ؟؟ واگر اینقدر فهیم وآینده نگر هستند پس چطور به این عروسک خینه شب بازی اصلاح طلبان رای داده اند مگر دشمن ملت بودند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
45
42
پاسخ
واقعا جای تاسف داره.این سرزمین جزئی از ایران است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
42
41
پاسخ
یه سلامی هم کنیم به اون ساده لوح هایی ه به این رای دادن سلام ساده لوح. اگه تو رای نداده بودی الان با جلیلی جنگ جهانی شصتم بود و قیمت بنزین 100 هزار تومن و دلار آمریکا هم به یک میلیارد تومن رسیده بود. بازم بهش رای بده ساده لوح
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
33
42
پاسخ
الان پزشکیان نالاحت میشه دوباره سفر میکنه به باکو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
69
40
پاسخ
چون پزشکیان صداقت نداره و قوم گرا و قوم پرسته. نتیجه فله ای و قومی رای دادن
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
49
39
پاسخ
سادگی هم حدی داره .... تمام ضربه های که خوردیم تو جنگ 12 روز از این کشور بود ... بس کنیدددددددد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
سادگی هم حدی داره مثل اینکه شما درکی از جنگ و اینکه پای ایران به جنگی تازه باز بشه ندارید!!!! فکر می کنیدچه کسی از اینکه ایران با همسایه هاش وارد جنگ بشه سود میبره!!! همین الان هم تورم ناخواسته بخاطر تحریم ها و اسنپ بک کمر ما را شکسته وارد جنگ شدن یعنی نابودی کامل!!! یعنی مجوز حمله به ایران برای تمامی کشورها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
پزشکیان فقط این قوم گرای وتمرکز زدایش درست بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
21
35
پاسخ
البته اینو راست میگه ، اما مشکل اونجاست که رییس جمهور محبوب ایشان چرا اینقدر دیدار میکرد و حتی آخرین دیدارش هم با علی آف بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
34
24
پاسخ
مذاکره با باکو همان مذاکره با واشینگتن است
