حمله کیهان به پزشکیان: چرا مذاکرات با باکو نتیجه‌ نداد؟

به گزارش تابناک به نقل از کیهان نوشت: در شرایطی که باکو در سالهای گذشته بارها علیه منافع ایران اقداماتی از قبیل تحریک مسائل قومیتی تا ایجاد تنشهای مرزی و همکاری نزدیک با اسرائیل انجام داده است، انتظار میرود رویکرد ایران در قبال این کشور به صورت مقتدرانه، هوشمندانهتر، با محاسبات دقیق و ارسال پیام روشنتری همراه باشد
این در حالی است که آقای پزشکیان در اظهاراتی تأملبرانگیز، ایران را مقصرِ نبود روابط مطلوب با جمهوری آذربایجان معرفی کرده و ریشه مشکل را در عملکرد جمهوری اسلامی دانسته و آن را به کمکاری در این زمینه متهم میکند.
از طرفی تکرار سفرهای رسمی بدون دستاورد و عدم تغییر رفتار جمهوری آذربایجان، تنها باعث تقویت این تصور شده که ایران حاضر است حتی در برابر رفتارهای خصمانه، به رایزنیهای دیپلماتیک یکطرفه ادامه دهد.