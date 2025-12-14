حمله کیهان به پزشکیان: چرا مذاکرات با باکو نتیجه‌ نداد؟

نمونه تصمیمات نادرست در حوزه سیاست خارجی، تداوم سفرهای بی‌نتیجه برخی مقامات ایرانی به جمهوری آذربایجان است.

به گزارش تابناک به نقل از کیهان نوشت: در شرایطی که باکو در سال‌های گذشته بارها علیه منافع ایران اقداماتی از قبیل تحریک مسائل قومیتی تا ایجاد تنش‌های مرزی و همکاری نزدیک با اسرائیل انجام داده است، انتظار می‌رود رویکرد ایران در قبال این کشور به صورت مقتدرانه، هوشمندانه‌تر، با محاسبات دقیق و ارسال پیام روشن‌تری همراه باشد

این در حالی است که آقای پزشکیان در اظهاراتی تأمل‌برانگیز، ایران را مقصرِ نبود روابط مطلوب با جمهوری آذربایجان معرفی کرده و ریشه مشکل را در عملکرد جمهوری اسلامی دانسته و آن را به کم‌کاری در این زمینه متهم می‌کند.

از طرفی تکرار سفرهای رسمی بدون دستاورد و عدم تغییر رفتار جمهوری آذربایجان، تنها باعث تقویت این تصور شده که ایران حاضر است حتی در برابر رفتارهای خصمانه، به رایزنی‌های دیپلماتیک یکطرفه ادامه دهد.