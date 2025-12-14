پیدا شدن نوجوان مفقودی در ریگان پس از ۱۵ ساعت

پس از ۱۵ ساعت عملیات جست‌وجو در ارتفاعات بخش رحمت‌آباد ریگان، نوجوان ۱۳ ساله مفقود شده با تلاش تیم‌های امدادی هلال‌احمر و همراهی مردم محلی پیدا شد و به مراکز درمانی تحویل داده شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمان اعلام کرد: روز جمعه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر مفقودی یک نوجوان ۱۳ ساله در ارتفاعات کوهستانی بخش رحمت‌آباد شهرستان ریگان دریافت شد و بلافاصله عملیات امداد و نجات آغاز شد.

به گفته وی، در پی اعلام این گزارش، هفت تیم تخصصی امداد و نجات از شهرستان‌های ریگان، بم و نرماشیر، به‌همراه تیم آنست و تیم پهپادی هلال‌احمر، به منطقه حادثه اعزام شدند و جست‌وجوی گسترده در شرایط کوهستانی آغاز شد.

مدیرعامل هلال‌احمر کرمان ادامه داد: عملیات جست‌وجو با وجود دشواری مسیر و شرایط منطقه، به‌مدت ۱۵ ساعت به‌صورت مستمر ادامه یافت و در نهایت با همکاری اهالی بومی، نوجوان مفقود شده در ارتفاعات شناسایی شد.

وی افزود: پس از پیدا شدن فرد حادثه‌دیده، امدادگران او را به دامنه کوه منتقل کردند و برای انجام بررسی‌های اولیه و معاینات پزشکی، تحویل عوامل اورژانس ۱۱۵ دادند. وضعیت عمومی این نوجوان پس از انتقال، تحت ارزیابی کادر درمان قرار گرفت.