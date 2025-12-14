پیدا شدن نوجوان مفقودی در ریگان پس از ۱۵ ساعت

به گزارش تابناک به نقل از مهر، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمان اعلام کرد: روز جمعه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر مفقودی یک نوجوان ۱۳ ساله در ارتفاعات کوهستانی بخش رحمتآباد شهرستان ریگان دریافت شد و بلافاصله عملیات امداد و نجات آغاز شد.
به گفته وی، در پی اعلام این گزارش، هفت تیم تخصصی امداد و نجات از شهرستانهای ریگان، بم و نرماشیر، بههمراه تیم آنست و تیم پهپادی هلالاحمر، به منطقه حادثه اعزام شدند و جستوجوی گسترده در شرایط کوهستانی آغاز شد.
مدیرعامل هلالاحمر کرمان ادامه داد: عملیات جستوجو با وجود دشواری مسیر و شرایط منطقه، بهمدت ۱۵ ساعت بهصورت مستمر ادامه یافت و در نهایت با همکاری اهالی بومی، نوجوان مفقود شده در ارتفاعات شناسایی شد.
وی افزود: پس از پیدا شدن فرد حادثهدیده، امدادگران او را به دامنه کوه منتقل کردند و برای انجام بررسیهای اولیه و معاینات پزشکی، تحویل عوامل اورژانس ۱۱۵ دادند. وضعیت عمومی این نوجوان پس از انتقال، تحت ارزیابی کادر درمان قرار گرفت.