سقوط آقای «وضعتان چونه» در کوهستان! + عکس

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0645\u06cc\u0644\u0627\u062f \u06a9\u0631\u0645\u06cc\u060c \u0628\u0644\u0627\u06af\u0631\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0631\u062e\u0637\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u06a9\u0648\u0647\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0645\u0639\u0631\u0648\u0641 \u00ab\u0648\u0636\u0639\u062a\u0627\u0646 \u0686\u0648\u0646\u0647\u00bb \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646\u0633\u062a\u0627\u06af\u0631\u0627\u0645 \u0634\u0646\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u062f\u060c \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u062a\u0644\u062e \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n