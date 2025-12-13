به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، عارف آقاسی برای دریافت رضایتنامه نیمفصل به باشگاه استقلال مراجعه کرد اما با مخالفت قاطع مدیران روبهرو شد.
ساپینتو نیز از امتناع او برای همکاری گلایه کرده و تأکید دارد بازیکن ناسازگار جایگاه ثابتی ندارد.
با توجه به پرداخت کامل مطالبات آقاسی، استقلال از نظر حقوقی دست بالا را دارد و حتی گزینه انتقال او به تیم B یا پیگیری حقوقی را روی میز گذاشته است.
گفتنی است، سابقه رفتارهای پرحاشیه آقاسی نگرانیها را تشدید کرده و باشگاه برای حفظ نظم، برخورد قاطع را در دستور کار دارد.