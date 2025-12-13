میلی صفحه خبر لوگو بالا
جنگ علنی آقاسی و استقلال: می‌خواهم جدا شوم!

آقاسی با اصرار برای جدایی، استقلال را به تقابل کشانده و حالا باشگاه با دست بالا، تهدید به اقدامات انضباطی جدی کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۵۷۰۳
| |
979 بازدید
جنگ علنی آقاسی و استقلال: می‌خواهم جدا شوم!

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، عارف آقاسی برای دریافت رضایت‌نامه نیم‌فصل به باشگاه استقلال مراجعه کرد اما با مخالفت قاطع مدیران روبه‌رو شد.

ساپینتو نیز از امتناع او برای همکاری گلایه کرده و تأکید دارد بازیکن ناسازگار جایگاه ثابتی ندارد.

با توجه به پرداخت کامل مطالبات آقاسی، استقلال از نظر حقوقی دست بالا را دارد و حتی گزینه انتقال او به تیم B یا پیگیری حقوقی را روی میز گذاشته است.

گفتنی است، سابقه رفتارهای پرحاشیه آقاسی نگرانی‌ها را تشدید کرده و باشگاه برای حفظ نظم، برخورد قاطع را در دستور کار دارد.

مطالب مرتبط
علت لغو نشست خبری ساپینتو پیش از دیدار استقلال
یک بازیکن جدید با استقلال قرارداد بست
بازیکن گرانقیمت استقلال اخراج می‌شود!
تاجرنیا: عارف آقاسی در استقلال می‌ماند
عکس: رضاییان و ساپینتو علیه شایعات!
ستاره خانه‌نشین استقلال در پارک رویت شد
گمانه‌زنی تازه درباره مدافع جنجالی استقلال
