شورش در هند پس از حضور کوتاه مسی + عکس

هواداران خشمگین حاضر در مراسم استقبال از لیونل مسی در ورزشگاه سالت لیک کلکته، پس از حضور کوتاه و ناامیدکننده این ستاره آرژانتینی، دست به تخریب صندلی‌ها و پرتاب اشیا به سمت زمین زدند.
کد خبر: ۱۳۴۵۶۹۹
| |
2406 بازدید
|
۱

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، هواداران خشمگینی که در تور لیونل مسی در هند شرکت داشتند، پس از حضور کوتاه او در ورزشگاه سالت لیک کلکته، صندلی‌ها را از جا کندند و اشیاء را به سمت زمین بازی پرتاب کردند.

هزاران هوادار مشتاق تا ۱۲۰۰۰ روپیه (۱۰۰ پوند یا ۱۳۳ دلار) برای دیدن این ستاره فوتبال پرداخت کرده بودند، اما وقتی مسی به همراه لوئیس سوارس و دی‌پائول برای قدم زدن در زمین حاضر شدند و توسط گروه بزرگی از مقامات و افراد مشهور احاطه شدند، هرج و مرج آغاز شد.

هنگامی که مهاجم آرژانتین و اینتر میامی پس از حدود ۲۰ دقیقه توسط نیروهای امنیتی زودتر از موعد از زمین خارج شد، برخی از جمعیت دست به شورش زدند. 

تور لیونل مسی با رونمایی از مجسمه ۲۱ متری خودش در کلکته آغاز شد که طی ۲۷ روز توسط یک گروه ۴۵ نفره ساخته شده بود. مسی به دلیل نگرانی‌های امنیتی به صورت مجازی در این تور حضور یافت.

خبرگزاری AFP گزارش می‌دهد که قرار بود برنده جام جهانی ۲۰۲۲ - که یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال محسوب می‌شود - یک بازی نمایشی کوتاه در ورزشگاه انجام دهد که این برنامه هم لغو شد.

هند مسی لیونل مسی ستاره آرژانتینی قهرمان جام جهانی ورزشگاه هواداران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
5
پاسخ
چون مسی نمونده چرا ورزشکا ها ی خودشون رو خراب می کنند . خدا وکیلی از نظر فرهنگی صفر صفرن
