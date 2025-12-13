حضور جواد علیکردی در اداره پلیس مشهد + عکس

تصاویری از حضور جواد علیکردی و همراهان در پلیس آگاهی مشهد برای بازبینی تصاویر دوربین مداربسته و دریافت لوازم برادر مرحومش منتشر شده است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صداوسیما، جواد علیکردی برادر متوفی به همراه ۴ نفر دیگر غلامرضا - حسن- مجتبی - دادیار (علیکردی) جهت بازبینی تصاویر و تحویل لوازم متوفی ساعت ۰۹:۳۰ - ۱۸ آذر ۱۴۰۴ در محل اداره جنایی پلیس آگاهی مشهد حاضر شدند.

جواد علیکردی به دلایل شخصی تمایلی برای مشاهده تصاویر نداشت اما با تأکید بازپرسی در همان اتاق محل بازبینی تصاویر مستقر شد و با سایر افراد تصاویر را بازبینی کرد.

تصاویر دوربین‌های مختلف محدوده بیرون و داخل دفتر کار مرحوم با کیفیت خوب و وضوع بالا در دسترس بود و بازبینی از زمان مورد نظر جواد علیکردی شروع شد.

همه افراد حاضر نحوه فوت مرحوم خسرو علیکردی در دفتر محل کار را ملاحظه نمودند و از موضوع متأثر شدند.

در ادامه بازپرس خطاب به همه افراد حاضر گفت که چنانچه موضوع مشکوک یا مطلبی دارند بیان کردند که همگی به شرح صورت‌جلسات جداگانه اعلام نمودند که مورد خاصی مدنظر ندارند.

جواد علیکردی در اواسط بازبینی تصاویر بعضاً اشاراتی به روند تحقیقات پرونده‌های سابق خود و برادرش نمود که عمده مطالب ناشی از تأثر ایشان بابت فوت ناگهانی خسرو علیکردی است.

در پایان اظهارات افراد حاضر در جلسه به شرح اوراق مجزا اخذ شد که جواد علیکردی به شرح ذیل مطالبی را نوشتند و اعلام کردند شکایتی بابت پیگیری موضوع ندارند.

در انتهای جلسه با توجه به اینکه موضوع خاصی که شبهه جنایی بودن فوت را تقویت کند از جانب جواد علیکردی و سایر افراد حاضر مطرح نشد همه لوازم شامل لپ تاپ، فلش، گوشی، مدارک، دستگاه حافظه دوربین مداربسته طی رسید تحویل جواد علیکردی شد.

ضمناً در طول مدت بازبینی تصاویر در حضور برادر و بستگان متوفی فیلمبرداری صورت پذیرفت که طی لوح فشرده پیوست پرونده خواهد شد.