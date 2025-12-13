میلی صفحه خبر لوگو بالا
تسلیت پزشکیان برای درگذشت استاد کامران فانی

مسعود پزشکیان در پیامی درگذشت پیشکسوت فرهیخته عرصه فرهنگ و ادب؛ پژوهشگر، کتاب‌شناس و مترجم نام‌آور کشور، استاد کامران فانی را به جامعه علمی، ادبی و فرهنگی ایران و خانواده گرامی ایشان تسلیت گفت.
تسلیت پزشکیان برای درگذشت استاد کامران فانی

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در پیام تسلیت خود ضمن تجلیل از خدمات اثرگذار این ادیب فقید تصریح کرد: این دانشمند ارجمند، طی چند دهه تحقیق ژرف و کوشش مداوم در عرصه کتاب‌شناسی، فرهنگ‌نویسی، تألیف و ترجمه، با خدمات ماندگار خود در پاسداشت و سامان‌دهی میراث مکتوب ایرانی نقش برجسته‌ای در اعتلای دانش و فرهنگ این سرزمین ایفا کرد. آثار و تلاش‌های علمی او سرمایه‌ای ارزشمند برای اهل کتاب و پژوهشگران است‌.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت پیشکسوت فرهیخته عرصه فرهنگ و ادب؛ پژوهشگر، کتاب‌شناس و مترجم نام‌آور کشور، استاد کامران فانی را به جامعه علمی، ادبی و فرهنگی ایران، و همچنین خانواده محترم و بازماندگان گرامی ایشان تسلیت می‌گویم.

این دانشمند ارجمند، طی چند دهه تحقیق ژرف و کوشش مداوم در عرصه کتاب‌شناسی، فرهنگ‌نویسی، تألیف و ترجمه، با خدمات ماندگار خود در پاسداشت و سامان‌دهی میراث مکتوب ایرانی نقش برجسته‌ای در اعتلای دانش و فرهنگ این سرزمین ایفا کرد. آثار و تلاش‌های علمی او سرمایه‌ای ارزشمند برای اهل کتاب و پژوهشگران است و بی‌تردید نام و یادش در حافظه فرهنگی  ایران ماندگار خواهد ماند.

اینجانب ضمن تجلیل از خدمات اثرگذار این ادیب درگذشته، از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت و رضوان الهی و هم‌نشینی با صالحان و برای عموم بازماندگان صبر، سلامتی و اجر مسئلت می‌نمایم.

مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران

گفتنی است، کامران فانی، چهره پیشکسوت فرهنگی کشور، ادیب، مترجم، کتاب‌شناس و فهرست‌نویس برجسته، صبح امروز شنبه، ۲۲ آذر در بیمارستان سینا و در ۸۱ سالگی درگذشت.

