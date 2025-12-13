ادعای دیپلمات اروپایی درباره احتمال حمله اسرائیل به ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از یدیعوت آحارانوت، یک دیپلمات ارشد اروپایی مدعی شده است، ایالات متحده به اسرائیل برای حمله گسترده به ایران در آینده نزدیک چراغ سبز نخواهد داد.
وی در ادامه گفته است: واشنگتن نگران است که چنین حملهای، برنامههای آمریکا برای بازسازی غزه را به خطر بیندازد؛ از این روی مانع آن خواهد شد.
این دیپلمات اروپایی در ادامه مدعی شده است: احتمال اقدام نظامی اسرائیل در ایران را در سال آینده رد نمیکنم (و صحبت من فقط در خصوص آینده نزدیک است).
این منابع دیپلماتیک اظهار کردهاند: ما شاهد تلاش عمدهای از سوی ایران برای راه اندازی مجدد برنامه هستهای نیستیم؛ اما میدانیم که اولویت اصلی ایران احیای برنامه تولید موشکهای بالستیک است.
یدیعوت آحارانوت در ادامه نوشته است: در مورد درگیری آینده بین ایران و اسرائیل، منابع غربی آگاه به تحولات به خاورمیانه و اسرائیل میگذرد، گفتهاند که اسرائیل از طریق کشورهای غربی، پیامهایی را به ایران منتقل کرده است و در آنها مدعی شده هیچ علاقهای به درگیری مجدد ندارد؛ اما پاسخ ایران این بوده است که ما به اسرائیل اعتمادی نداریم.