ادعای دیپلمات اروپایی درباره احتمال حمله اسرائیل به ایران

یک دیپلمات اروپایی اظهار کرده است که آمریکا برای حمله به ایران به اسرائیل در آینده نزدیک چراغ سبز نخواهد داد؛ زیرا این موضوع برنامه‌های آمریکا برای بازسازی غزه را با چالش مواجه می‌کند.
کد خبر: ۱۳۴۵۶۹۲
| |
66286 بازدید
|
۱۵
ادعای دیپلمات اروپایی درباره احتمال حمله اسرائیل به ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از یدیعوت آحارانوت، یک دیپلمات ارشد اروپایی مدعی شده است، ایالات متحده به اسرائیل برای حمله گسترده به ایران در آینده نزدیک چراغ سبز نخواهد داد.

وی در ادامه گفته است: واشنگتن نگران است که چنین حمله‌ای، برنامه‌های آمریکا برای بازسازی غزه را به خطر بیندازد؛ از این روی مانع آن خواهد شد.

این دیپلمات اروپایی در ادامه مدعی شده است: احتمال اقدام نظامی اسرائیل در ایران را در سال آینده رد نمی‌کنم (و صحبت من فقط در خصوص آینده نزدیک است).

این منابع دیپلماتیک اظهار کرده‌اند: ما شاهد تلاش عمده‌ای از سوی ایران برای راه اندازی مجدد برنامه هسته‌ای نیستیم؛ اما می‌دانیم که اولویت اصلی ایران احیای برنامه تولید موشک‌های بالستیک است.

یدیعوت آحارانوت در ادامه نوشته است: در مورد درگیری آینده بین ایران و اسرائیل، منابع غربی آگاه به تحولات به خاورمیانه و اسرائیل می‌گذرد، گفته‌اند که اسرائیل از طریق کشورهای غربی، پیام‌هایی را به ایران منتقل کرده است و در آنها مدعی شده هیچ علاقه‌ای به درگیری مجدد ندارد؛ اما پاسخ ایران این بوده است که ما به اسرائیل اعتمادی نداریم.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۱۵
مجیدسرلک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
32
17
پاسخ
اینبار ظرفیت ساقط شدن اسراییل با500موشک برآورد شده چون اسراییل وسعت کمی داردطاقت موشک ها بالستیک رونداره
کمال
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
38
15
پاسخ
در حمله ۱۲ روزه اسرائیل به بد بختی گرفتار شد ودست به دامن اربابش آمریکا برای پایان جنگ شد اینبار دیگر از این غلطهای اگر بکند دهنش را با موشک سرویس می‌کند ایران درود بر موشک‌های ایران بزرگ
ابراهیم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
61
37
پاسخ
ضرباتی که ایران به ژریم جعلی زده هرگز توی خواب هم ، فکرحمله به ایران را نخواهند کرد. و ایران آرزوی اشتباه آخر این رژیم جعلی را می کند
ناشناس
|
Germany
|
۲۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
3
40
پاسخ
تا مهندس گفت که خبر جنگ ندین شما هم شروع کردین به خبر جنگ نمیشه زدن، احسنت به شما رسانه های مستقل
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
42
23
پاسخ
کشورهای عربی باید برای بقای خود، اسراعیل را اشغال کنند و آنها را ز اسراعیل اخراج کنند! این کار، آخرین ضربه به پیکر استعمار است!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
15
17
پاسخ
بله، اسرائیل این گرگ روباه صفت به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
11
13
پاسخ
اسرائیل بعید است دیگر به ایران حمله ای انجام دهد چون نیازی به این کار نمیبند
ایرانیک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
20
9
پاسخ
آنها درحال شناسایی اهداف و رصد تحرکات ایران هستند اگر درشناسایی اهداف ورصدهایشان موفقیتی میداشتند تاحالا حمله میکردند فعلا گیج و وحشت زده هستند هیچ هدفی پیدا نکرده اند رصدهایشان هم مبهم است به یک علت خیلی بزرگ ،جاسوسان شان یادرزندان هستند یا درسوراخ موش مخفی هستند یا به درک فرستاده شدا اند
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
16
14
پاسخ
گوشه ای از دریا را مورد حمله قرار دادند ، فکر می‌کنند ک زیر و رو کردن .
کوچکترین آسیب و یا توقفی در برنامه موشکی پیش نیامده بود .
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
20
21
پاسخ
به نظر من اسرائیل جرات حمله مجدد به ایران را ندارد چون می‌داند اگر حمله کند اگر چه ایران خسارت خواهد دید ولی اسرائیل هم تقریبا با خاک یکسان خواهد شد و مردم منطقه طرفدار ایران هستند و از ایران حمایت میکنند اگر چه دولتهایشان پشت پرده با اسرائیل هستند
