میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۵ فوتی براثر آنفلوآنزا/ تصمیم فوری درباره مدارس هرمزگان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: با موافقت استاندار هرمزگان مدارس ابتدائی هرمزگان در روزهای یکشنبه ۲۳ و دوشنبه ۲۴ آذر ماه غیرحضوری شد.
کد خبر: ۱۳۴۵۶۷۱
| |
1558 بازدید
۵ فوتی براثر آنفلوآنزا/ تصمیم فوری درباره مدارس هرمزگان

به گزارش تابناک، جلسه فوق العاده ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان به ریاست مهرداد حسن‌زاده و با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی، مدیرکل آموزش و پرورش و فرماندار بندرعباس با محوریت بررسی آخرین وضعیت ابتلاء به آنفلوانزا و ایجاد هماهنگی و آمادگی برای مقابله با سیلاب احتمالی برگزار شد و آخرین گزارشات در رابطه با وضعیت رشد این بیماری در سطح استان تحلیل و بررسی شد.

مهرداد حسن زاده در این نشست اظهار کرد: آنفلوانزا تقریباً در کل کشور شیوع پیدا کرده است و تاکنون بیش از ۴ جلسه ستاد به صورت فوق العاده برگزار شده است.

وی با قدردانی از همکاری فرمانداران و مدیران مدارس برای کنترل بیماری گفت: تاکنون ۵ نفر فوتی در پی آنفلوانزا جان خود را از دست داده‌اند و این آمار نگران کننده است.

جانشین اول استاندار در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان با گلایه از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اصناف و بازاریان، بیان کرد: ضرورت دارد همه پای کار بیایند تا بتوانیم شیوع بیماری آنفلوانزا را کند کنیم.

وی با بیان اینکه تصمیمات ستاد بر اساس نظرات کارشناسی و جمعی برگزار می‌شود، گفت: در حوزه مخاطرات پاسخ جمعی است و نمی‌توان تنها با اعمال محدودیت برای مدارس و دانشگاه‌ها و رها کردن دیگر محیط‌های عمومی به توفیق دست پیدا کرد.

حسن زاده آخرین تصمیمات ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان را شرح داد و گفت: با موافقت استاندار هرمزگان تمامی مهد کودک‌ها و پیش دبستانی‌ها در سراسر استان طی روزهای یکشنبه ۲۳ آذر ماه و دوشنبه ۲۴ آذر ماه تعطیل خواهند بود و کلیه کلاس‌های مقطع ابتدایی نیز به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: کلاس‌ها در سایر مقاطع تحصیلی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به روال عادی برگزار خواهد شد و نحوه برگزاری کلاس‌های کلیه مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها متناسب با شرایط به اختیار رؤسای دانشگاه‌ها خواهد بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان عنوان کرد: کانون‌های زبان مجاز هستند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی کلاس‌های خود را برگزار کنند و فعالیت ادارات نیز با رعایت اصول بهداشتی به روال سابق ادامه خواهد داشت و مادران دارای فرزند دانش آموز و خردسال نیز دور کار خواهند بود.

حسن زاده در رابطه با پیش بینی هواشناسی و احتمال بارندگی در سطح استان نیز عنوان کرد: ضرورت دارد همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسانی آماده باش کامل داشته باشند و از این بابت مرخصی‌ها و مأموریت‌های کلیه اعضای ستاد بحران استان هرمزگان و شهرستان‌ها لغو شده است.

مسئول ارشد هماهنگی ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان ادامه داد: به علت تقویت فعالیت سامانه بارشی و رگبار باران و رعد و برق در هرمزگان هشدار سطح نارنجی در استان صادر شده است و با فعالیت این سامانه از اواخر وقت امروز ۲۲ تا فردا یکشنبه ۲۳ آذرماه در استان رگبار باران و رعد و برق و گاهی رگبار نسبتاً شدید همراه با تگرگ و تندباد لحظه‌ای در مناطق شرقی، شمالی و دریایی استان پیش بینی می‌شود.

وی افزود: مناطق متأثر این سامانه شهرستان‌های میناب، رودان، بشاگرد، سیریک، حاجی آباد، قشم، جاسک و جزایر بوموسی، سیری، لاوان، کیش، تنب بزرگ و سواحل است.

حسن زاده گفت: سامانه بارشی دیگری نیز از بعد از ظهر دوشنبه ۲۴ تا ۲۶ آذر ماه در استان فعال می‌شود و با فعالیت این سامانه آب گرفتگی معابر عمومی و جاری شدن روان آب‌ها، بالا آمدن آب رودخانه‌های فصلی و سیلابی شدن مسیل‌ها، خسارت به سازه‌های سبک به دلیل تند باد لحظه‌ای و خسارت به محصولات کشاورزی دور از انتظار نیست.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
هرمزگان مدارس تعطیلی مدارس ابتدایی آنفلوآنزا شیوع بیماری تعطیلی مدارس آموزش غیر حضوری
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادامه تعطیلی برخی مدارس فیروزکوه
مدارس چند شهرستان در جنوب کرمان تعطیل شد
تصمیم فوری برای مدارس و دانشگاه‌های خوزستان
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
تعطیلی دو روزه برخی مدارس فیروزکوه
مدارس کدام استانها یکشنبه ۲۳آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
تعطیلی دو روزه تمام مدارس استان گلستان
تعطیلی برخی مدارس کرمانشاه در روز سه شنبه
تمدید تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های کیش تا آخر هفته
تعطیلی دو روزه برخی مدارس استان یزد
تعدادی از مدارس استان سمنان تعطیل شد
برخی مدارس ایلام فردا، سه شنبه تعطیل شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e4N
tabnak.ir/005e4N