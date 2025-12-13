میلی صفحه خبر لوگو بالا
اعلام حقوق گمرکی واردات خودرو ایرانیان مقیم خارج کشور

وزارت صمت و هیئت وزیران کشور حقوق گمرکی واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج کشور را تصویب کرده اند.
اعلام حقوق گمرکی واردات خودرو ایرانیان مقیم خارج کشور

به گزارش تابناک، وزارت صمت و هیئت وزیران کشور حقوق گمرکی واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج کشور را تصویب کرده اند. تعرفه های در نظر گرفته شده برای موضوع واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج کشور با تعرفه های اعلامی برای واردات خودرو توسط اشخاص و شرکت ها در داخل کشور متفاوت است. شرح نامه اعلامی توسط وزارت صمت به شرح زیر می باشد:

وزارت صنعت، معدن و تجارت – سازمان برنامه و بودجه کشور
 
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۹/۱۲ به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۹/۸ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
 
۱- در تبصره (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۰۷۰۳/ت ۶۱۸۸۱هـ مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۱ با اصلاحات بعدی، عبارت «به تشخیص وزارت امورخارجه» پس از عبارت «دارای کارت اقامت» اضافه می‌گردد.

۲- حقوق ورودی خودروهای موضوع جدول این بند توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور به شرح زیر تعیین می‌گردد:

۳- تعرفه‌های موضوع جدول فوق تا پایان سال ۱۴۰۵ معتبر می‌باشد. در اجرای این تصویب‌نامه، بند (ج) ماده (۴) و تبصره ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۶۵۳۸/ت ۶۱۶۸۷هـ مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۴ لازم‌الاجرا نمی‌باشد.

