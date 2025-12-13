ترور و شهادت فرمانده ارشد قسام تأیید شد

ارتش رژیم صهیونیستی در نقض آشکار توافق آتش‌بس، ضمن حمله به خودرویی در غرب شهر غزه، مدعی ترور یکی از فرماندهان ارشد گردان‌های شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، بنا به اعلام منابع پزشکی فلسطینی، در حمله پهپادی صهیونیست‌ها به خودرویی در نزدیکی میدان النابلسی واقع در جنوب غرب شهر غزه، ۵ نفر شهید و ۲۵ تَن دیگر زخمی شدند.

در همین ارتباط، شبکه ۱۲ اسرائیل به نقل از منبعی امنیتی اظهار داشت که هدف از این ترور «رائد سعد»، از فرماندهان حماس بوده است.

این شبکه در توجیه این تجاوز آشکار و نقض توافق آتش‌بس مدعی شد که رائد سعد در تلاش برای بازسازی توان تولید موشک‌ در حماس بوده است.

شبکه ۱۲ اسرائیل با بیان اینکه رائد سعد طراح حمله ۷ اکتبر برای شکستن دادن تیپ غزه وابسته به ارتش این رژیم بوده است، مدعی شد که این ترور در پاسخ به انفجار امروز مین در جنوب غزه انجام شده است.

در همین ارتباط، «تمیر موراگ»، خبرنگار شبکه ۱۴ اسرائیل اظهار داشت که حتی اگر خبر ترور رائد سعد به عنوان «مرد شماره ۲ گردان‌های قسام» تایید شود و حتی اگر بعد از آن، «عزالدین الحداد مرد شماره ۱ قسام» ترور شود، این به معنای پایان کار حماس در نوار غزه نیست، هیچکس نباید خود را فریب دهد.

موراگ تصریح کرد که حماس و شاخه نظامی آن فرماندهان ذخیره بسیاری دارند حتی اگر کمتر شناخته شده باشند همچنان که هزاران رزمنده و تجهیزات نظامی و هزاران تُن مواد منفجره برای ساخت بمب و صدها کیلومتر تونل دارد.

شبکه ۱۴ اسرائیل افزود که حمله به رائد سعد واکنش به اقدام حماس برای نقض آتش‌بس نبوده است بلکه اسرائیل از خیلی وقت پیش منتظر شرایط مناسب برای ترور بوده است.

این در حالی است که حماس تاکنون خبر ترور رائد سعد، از فرماندهان ارشد خود را تکذیب یا تایید نکرده است.

سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل هم به نقل از یک مسئول آمریکایی اعلام کرد که حمله به این فرمانده حماس با موافقت آمریکا صورت گرفت و بین دو طرف تفاهمی وجود دارد که بر اساس آن، همه کسانی که «تهدیدی تروریستی» به حساب می‌آید، مورد هدف قرار می‌گیرند.

حماس در واکنش به این حمله اعلام کرده است، حمله به خودرویی در شهر غزه، تداوم نقض جنایتکارانه توافق آتش‌بس است و بار دیگر تاکید می‌کند که اشغالگران عامدانه به دنبال به شکست کشاندن این توافق هستند.

حماس با بیان اینکه کابینه اشغالگران مسئولیت کامل نقض‌های توافق آتش‌بس را برعهده دارد، تاکید کرد که میانجیگران و کشورهای ضامن توافق باید به مسئولیت خود عمل کرده و فسار کابینه نتانیاهو را بکشند.