حضور کریستیانو رونالدو در فیلم اکشن هالیوودی!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فان دیزل، بازیگر سرشناس آمریکایی از نقش ویژهای برای کریستیانو رونالدو، در قسمت بعدی مجموعه فیلمهای محبوب «سریع و خشن» خبر داد که این موجی از بحث را در شبکههای اجتماعی ایجاد کرده است. این خبر احتمالا اولین حضور سینمایی رونالدو در کنار ستارگان هالیوود را مطرح میکند.
رونالدو، ستاره باشگاه النصر آماده تجربه اولین حضور سینمایی خود در دوران حرفهایاش است؛ گامی جدید که نشاندهنده تمایل او برای ورود به چالشهای خارج از زمین فوتبال است.
این حرکت همزمان با اعلام قبلی رونالدو درباره تأسیس استودیوی سینمایی شخصیاش، در همکاری با کارگردان بریتانیایی معروف، متیو وان، صورت میگیرد.
فان دیزل عکسی از خود و کریستیانو رونالدو را در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرد که باعث شایعاتی درباره نوع همکاری این دو شد.
دیزل در کامنت خود تأیید کرد که سازندگان مجموعه «سریع و خشن» نقش جدیدی برای رونالدو نوشتهاند و گفت: « ما نقش ویژهای برایش نوشتهایم.»
این اتفاق در حالی رخ میدهد که رونالدو در حال گسترش سرمایهگذاریها و فعالیتهای خود خارج از دنیای فوتبال است و با نزدیک شدن به پایان دوران فوتبال حرفهای، به دنبال ایجاد حضور قوی در زمینههای سرگرمی و سینما است.