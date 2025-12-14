بیدار شدن چند دقیقه پیش از زنگ هشدار، برخلاف تصور رایج، حاصل شانس نیست.

به گزارش تابناک؛ بدن ما مجهز به ساعتی درونی است که ریتم شبانه‌روزی را تنظیم می‌کند و به‌مرور، الگوی خواب و بیداری را یاد می‌گیرد.

زمانی که انسان در ساعت‌های تقریباً ثابت می‌خوابد و بیدار می‌شود، این ساعت زیستی کمی قبل از زمان معمول بیداری فعال می‌شود.

افزایش تدریجی دمای بدن، کاهش ملاتونین و ترشح کورتیزول، بدن را آرام‌آرام از حالت خواب خارج می‌کند.

همین روند طبیعی باعث می‌شود بسیاری از افراد پیش از زنگ بیدار شوند و احساس کنند با انرژی یا هوشیاری بیشتری روز را آغاز کرده‌اند.

البته در برخی موارد، استرس یا نگرانی از خواب‌ماندن می‌تواند بدن را زودتر از موعد وارد حالت آماده‌باش کند.

با این حال، اغلب این پدیده نشانه نظم خواب و هماهنگی سالم میان مغز و بدن است.