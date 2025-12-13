میلی صفحه خبر لوگو بالا
نخستین سری جدید پارس‌خودرو «پارس‌نوآ» شماره‌گذاری شد

نخستین سری از خودروی «پارس‌نوآ» محصول جدید شرکت پارس‌خودرو، پس از طی مراحل قانونی و با اخذ مجوز از پلیس راهور فراجا، موفق به دریافت پلاک ملی شد.
«پارس‌نوآ» پس از دریافت مجوزهای لازم از نهادهای ذی‌ربط و تأیید انطباق با الزامات فنی و قانونی، برای نخستین‌بار وارد فرآیند شماره‌گذاری شده و اولین سری از این خودرو پلاک ملی دریافت کرد.

شماره‌گذاری «پارس‌نوآ» گامی مهم در مسیر عرضه این محصول جدید به بازار به شمار می‌رود و بیانگر آمادگی پارس‌خودرو برای ورود این خودرو به مرحله تحویل به مشتریان است.

این خودرو با استانداردهای ۸۵گانه مجهز به پیشرانه ME16 بوده و با امکانات و آپشن‌های رفاهی نظیر مالتی مدیای لمسی ۷ اینچی، دوربین و سنسور پارک دنده عقب، رینگ آلومینیومی، سیستم کنترل پایداری، صفحه کیلومتر جدید، فرمان برقی، سیستم پایش فشار باد تایرها، چراغ رانندگی روز و بسیاری امکانات دیگر عرضه می‌شود.

پارس‌نوآ محصول جدید شرکت پارس‌خودرو نخستین خودرو ساخت داخل در دولت چهاردهم است و تاکنون در دو مرحله پیش‌فروش شده و استقبال گسترده خریداران و متقاضیان این محصول، حاکی از اعتماد مصرف‌کنندگان به تولید باکیفیت این محصول توسط شرکت پارس‌خودرو است.

