به گزارش تابناک؛ تخم مرغ به همراه قهوه یا چای یک صبحانه معمول برای بسیاری از افراد است. اما متخصصین هشدار میدهند که مصرف همزمان این موارد میتواند باعث بروز مشکلاتی در سلامت شود.
به گفته کارشناسان مواد غذایی، در حالی که ممکن است از نظر طعم، تخم مرغ و قهوه، ترکیبی رویایی باشد، اما با این کار از مزایای کامل مواد مغذی موجود در تخم مرغ بهرهمند نمیشوید.
چرا تخم مرغ یک سوپرغذاست و چگونه به غلبه بر بیماری کمک میکند؟
پریا بانسال، کارشناس ارشد تغذیه، توضیح میدهد: «تخم مرغ و قهوه فواید خاص خود را دارند و میتوان از آنها به عنوان بخشی از یک صبحانه متعادل لذت برد. تخم مرغ منبعی از پروتئین، چربیهای سالم، ویتامینها و مواد معدنی است. قهوه به دلیل محتوای بالای کافئین آن شناخته شده است که اثرات محرکی دارد.»
با این حال، بانسال هشدار میدهد هنگامی که این دو با هم ترکیب شوند، عوامل متعددی وارد عمل میشوند که میتواند منجر به عوارض جانبی بالقوه در برخی افراد شود. به عنوان مثال، زمانی که تخم مرغ و قهوه یا چای با هم مصرف شوند، میتواند در جذب مواد مغذی ضروری اختلال ایجاد کند.
به گفته بانسال، قهوه حاوی ترکیباتی به نام تانن و پلی فنول است که میتواند مانع از جذب آهن و کلسیم موجود در تخم مرغ شود. به همین خاطر توصیه میشود که حداقل یک ساعت پس از خوردن تخم مرغ از نوشیدن قهوه یا چای خودداری کنید.
اما این همه ماجرا نیست. ترکیب تخم مرغ و قهوه ظاهراً میتواند منجر به ناراحتی گوارشی هم بشود. دلیل این مساله این است که تخم مرغ و قهوه هر دو میتوانند تولید اسید معده را تحریک کنند که میتواند منجر به ریفلاکس اسید، سوزش سر دل یا ناراحتی معده شود.
علاوه بر این، تخم مرغ و قهوه هردو دارای خواص ادرارآور هستند، به این معنی که میتوانند باعث ادرار بیشتر شما شده و درنتیجه کم آبی بدن را به دنبال بیاورند. در این صورت باید مطمئن شوید که آب بیشتری مینوشید، به خصوص اگر این دو را با هم میل میکنید.
در آخر، به گفته بانسال، قهوه این توانایی را دارد که در جذب برخی داروها از جمله آنتی بیوتیکها یا آنتی اسیدها اختلال ایجاد کند؛ بنابراین نوشیدن آن همزمان با خوردن تخم مرغ میتواند باعث اختلال بیشتر در جذب شده و مانع از کارآیی آن شود.