جزئیات و حواشی تخریب اَبَرویلای لوکس در حاشیه رودخانه کرج +فیلم

تخریب کامل بخش غیرمجاز ابرویلای غیرمجاز لوکس در حاشیه رودخانه کرج مباحث زیادی را در فضای مجازی و رسانهها ایجاد کرده است.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، امروز ابرویلای لوکس و غیرمجاز متعلق به شخص ذینفوذ معروف در حاشیه رودخانه کرج (جاده چالوس) با حکم قضایی و دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه کاملاً تخریب شد.
تصرف ۱۱۴۲ مترمربع بستر و ۵۰۸ مترمربع حریم رودخانه، تراشیدن کوه، تجاوز به حریم انتقال برق، قطع درختان و تغییر کاربری غیرقانونی زمین باغی از تخلفات محرز این بنا عنوان شده است.
پرونده قضایی طولانی از سالهای پیش با اخطارهای متعدد و تخریبهای جزئی قبلی (مانند بخشی از دیوارها) درباره آن جریان داشته است. مالک علیرغم احکام، ساخت را ادامه داد.
حاشیهها و شایعات در این باره بعد از انتشار خبر مربوطه در فضای مجازی رونق گرفته است.
ماجرای استحکام عجیب بنا
درباره استحکام بنا مسائل و موضوعاتی مطرح شده است عده آن را عامل به تاخیر افتادن اجرای تخریب میدانستند. بر اساس اخبار، در اسفند ۱۴۰۰دستور تخریب اسن بنا صادر شده بود و بخش کوچکی از ویلا هم تخریب شد که عمدتاً به دیوارهای بیرونی مربوط میشد. اما ظاهرا مشکل اصلی این پروژه ها اینست که هزینه چند ده میلیاردی برای تخریب لازم دارند. از سوی دیگر در پروژه های بزرگ گاهی طرفین پرونده از مراجع قضایی دیگر رای اعاده دادرسی میگیرند. اما نهایتا این پروژه که به دلیل هزینه بالای تخریب متوقف شده بود، اینبار با رای دادگاه هزینه تخریب هم از سازنده گرفته شد و بخش غیرمجاز ویلا کامل تخریب شد.
برخی منابع قدیمیتر (مرتبط با موارد مشابه در سال ۱۴۰۰) به محکم بودن سازه (شیشههای ضدگلوله و مصالح مقاوم) اشاره کردهاند که تخریب را دشوار میکرد. شایعه «ضدتانک بودن» یا تخریب جزئی قبلی به دلیل نبود تجهیزات سنگین، در شبکههای اجتماعی مطرح است، اما منابع رسمی، دلیل تأخیر را هزینه بالا و زمانبر بودن عملیات اجرایی اعلام کردهاند. تخریب کامل اخیر با تجهیزات مناسب انجام شد.
بررسی تجهیزات تخریب
با وجود شایعه ضدتانک بودن بنا، اما بررسیهای خبرنگار ما از طریق کارسناسان نشان میدهد تجهیزات مورد استفاده در این تخریب، مبتنی بر تصاویر منتشره از آن، نشانهاب از ضدتانک بودن بنا نیست .این تجهیزات استاندارد عملیات تخریب ساختمانی در ایران هستند و برای سازههای بتنی لوکس معمولی کافیاند. شایعه «ضدتانک بودن» یا استحکام فوقالعاده و مواردی مثل ضدگلوله بودت شیشهها از طریق شواهددموجود تأیید رسمی ندارد، مگر این که تصاویر دیگری نیز باشد که هنوز منتشر نشدهاند.
منابع قضایی دلیل تخریب جزئی قبلی را هزینه بالا و زمانبر بودن عملیات اعلام کردهاند، نه کمبود تجهیزات و اتکا به همین منبع رسمی احتمالا کفایت میکند.