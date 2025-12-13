میلی صفحه خبر لوگو بالا
جزئیات و حواشی تخریب اَبَرویلای لوکس در حاشیه رودخانه کرج +فیلم

تخریب کامل ابرویلای غیرمجاز لوکس در حاشیه رودخانه کرج مباحث زیادی را در فضای مجازی و رسانه‌ها ایجاد کرده است.
جزئیات و حواشی تخریب اَبَرویلای لوکس در حاشیه رودخانه کرج +فیلمتخریب کامل بخش غیرمجاز ابرویلای غیرمجاز لوکس در حاشیه رودخانه کرج مباحث زیادی را در فضای مجازی و رسانه‌ها ایجاد کرده است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، امروز  ابرویلای لوکس و غیرمجاز متعلق به شخص ذی‌نفوذ معروف در حاشیه رودخانه کرج (جاده چالوس) با حکم قضایی و دستور مستقیم رئیس قوه قضاییه کاملاً تخریب شد.
 تصرف ۱۱۴۲ مترمربع بستر و ۵۰۸ مترمربع حریم رودخانه، تراشیدن کوه، تجاوز به حریم انتقال برق، قطع درختان و تغییر کاربری غیرقانونی زمین باغی از تخلفات محرز این بنا عنوان شده است.

پرونده قضایی طولانی از سال‌های پیش با اخطارهای متعدد و تخریب‌های جزئی قبلی (مانند بخشی از دیوارها) درباره آن جریان داشته است. مالک علی‌رغم احکام، ساخت را ادامه داد.
حاشیه‌ها و شایعات در این باره بعد از انتشار خبر مربوطه در فضای مجازی رونق گرفته است.  

ماجرای استحکام عجیب بنا
درباره استحکام بنا مسائل و موضوعاتی مطرح شده است عده آن را عامل به تاخیر افتادن اجرای تخریب می‌دانستند. بر اساس اخبار، در اسفند ۱۴۰۰دستور تخریب اسن بنا صادر شده بود و بخش کوچکی از ویلا هم تخریب شد که عمدتاً به دیوارهای بیرونی مربوط می‌شد. اما ظاهرا مشکل اصلی این پروژه ها اینست که هزینه چند ده میلیاردی برای تخریب لازم دارند. از سوی دیگر در پروژه های بزرگ گاهی طرفین پرونده از مراجع قضایی دیگر رای اعاده دادرسی می‌گیرند. اما نهایتا این پروژه که به دلیل هزینه بالای تخریب متوقف شده بود، این‌بار با رای دادگاه هزینه تخریب هم از سازنده گرفته شد و بخش غیرمجاز ویلا کامل تخریب شد.

برخی منابع قدیمی‌تر (مرتبط با موارد مشابه در سال ۱۴۰۰) به محکم بودن سازه (شیشه‌های ضدگلوله و مصالح مقاوم) اشاره کرده‌اند که تخریب را دشوار می‌کرد. شایعه «ضدتانک بودن» یا تخریب جزئی قبلی به دلیل نبود تجهیزات سنگین، در شبکه‌های اجتماعی مطرح است، اما منابع رسمی، دلیل تأخیر را هزینه بالا و زمان‌بر بودن عملیات اجرایی اعلام کرده‌اند. تخریب کامل اخیر با تجهیزات مناسب انجام شد.

بررسی تجهیزات تخریب

 با وجود شایعه ضدتانک بودن بنا، اما بررسی‌های خبرنگار ما از طریق کارسناسان نشان می‌دهد تجهیزات مورد استفاده در این تخریب، مبتنی بر تصاویر منتشره از آن، نشان‌ه‌اب از ضدتانک بودن بنا نیست .این تجهیزات استاندارد عملیات تخریب ساختمانی در ایران هستند و برای سازه‌های بتنی لوکس معمولی کافی‌اند. شایعه «ضدتانک بودن» یا استحکام فوق‌العاده و مواردی مثل ضدگلوله بودت شیشه‌ها از طریق شواهددموجود تأیید رسمی ندارد، مگر این که تصاویر دیگری نیز باشد که هنوز منتشر نشده‌اند.

منابع قضایی دلیل تخریب جزئی قبلی را هزینه بالا و زمان‌بر بودن عملیات اعلام کرده‌اند، نه کمبود تجهیزات و اتکا به همین منبع رسمی احتمالا کفایت می‌کند.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
United States of America
|
۲۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
2
39
پاسخ
حالا قرارچه کسی یا کسانی که مجوز چنین بنائی را برای شخص ذی نفوذ صادر نموده اند وقطعا بااین گزارش باید به محاکمه کشیده شوند را چه مقام ومسئولی بعهده می گیرد بسم الله
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
حالا مگه رودخانه ای وجود دارد که سرمایه ها را اینجور خراب میکنند یک جریمه کلان میگرفتند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
25
پاسخ
مشکل اینجا است که چرا تا الان و اتمام بنا جلوی این ساخت و ساز رو نگرفته بودند و علت در چی بوده؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
خواب سنگين
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
27
پاسخ
آنوقت که می ساخت این سازمانها کجا بودند ؟
ناشناس
|
Japan
|
۲۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
2
22
پاسخ
چگونه سرمایه های کشور نابود می شود .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
17
پاسخ
ملالی نیست این از بودجه عمومییه ارثیه بابا و ننه کسی نبوده که دلش بسوزه یا اینکه از عرق جبین و نون بازوی کسی حاصل شذه باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
12
پاسخ
عجیبه ما در فارسی اسمی به نام ذی و نام فامیل بنام نفوذ تا به حال نداشتیم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
احسنت
فرشید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
22
پاسخ
احتمالا حق سکوت و زیر میزیی یک عده فراموش شده که اینبار آنرا تخریب کردند، وگرنه ما از ایندست بنا ها در کشور کم نداریم!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
7
پاسخ
وقتی دولت‌ها خودشان برای خوشگذرانی مقامات تخلفات واضح و روشن انجام می‌دهند از افراد عادی چه انتظاری هست ؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
5
1
پاسخ
با همه تفاسیر، این دست اقدامات کورسوی امیدی هستند برای اجرای عدالت.
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
3
پاسخ
ویلای چند ده هکتار و فقط ۱۵۰۰۰ هزار متر مربع گلخانه گل ارکیده ایشان به سبک کاخ باکینکهام را که محل آمد و رفت عده ای از بزرگان بوده که تمام مبلمان آن از ایتالیا آمده را نیز به مردم نشان دهید
