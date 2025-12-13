رئیس موسسه تحقیقات آب گفت: علیرغم مناسب بودن سامانه‌های بارشی هفته گذشته، به جز استان‌های ایلام و آذربایجان غربی بقیه استان‌ها به لحاظ آمار بارش‌ها در وضعیت منفی قرار دارند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمدرضا کاویان‌پور -رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو- در خصوص وضعیت بارشی کشور در هفته گذشته با اشاره به ۲ هشدار جاری شدن سیل گفت: در هفته گذشته استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کردستان، لرستان، خوزستان، آذربایجان غربی و چهارمحال بختیاری در وضعیت هشدار قرار داده شدند و میزان بارش‌ها در این استان‌ها بالای ۴۰ تا ۱۱۰ میلیمتر بود.

به گفته وی میزان بارش‌ها در استان‌های مازندران، تهران، فارس، مرکزی، گلستان و اصفهان ۱۰ تا ۲۰ میلیمتر و در استان‌های قم، یزد و خراسان نیز بین ۷ تا ۱۰ میلیمتر بوده است.

رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو با بیان اینکه علیرغم مناسب بودن این سامانه‌ها از نظر بارشی، به جز استان‌های ایلام و آذربایجان غربی بقیه استان‌ها در وضعیت منفی قرار دارند، افزود: با این حال استان‌های خراسان جنوبی و رضوی به ترتیب در وضعیت بارشی منفی ۹۹ و ۸۰ درصدی، یزد با بارش منفی ۹۴ درصدی، در استان‌های فارس، تهران و اصفهان منفی۷۰ درصدی و در استان‌های قزوین، البرز و بوشهر نیز منفی ۶۰ درصد است.

وی تاکید کرد: علیرغم مناسب بودن این سامانه‌ها ورود آنها به کشور به جز تعدیل شرایط آب و هوایی کشور خیلی مثمر ثمر نبوده و برای دستیابی به شرایط آبی پایدار به ده‌ها بارش به مانند آن نیاز داریم.

پیش‌بینی‌های بارش‌ها در هفته آینده

کاویان‌پور همچنین در خصوص پیش‌بینی بارش‌ها در هفته آتی نیز گفت: در روز یک شنبه بارش‌های پراکنده‌ای را در سواحل دریای خزر مشاهده خواهیم کرد، اما بارش‌های اصلی ما با توجه به پیش‌بینی ورود سامانه‌های بارشی از روز دوشنبه از سمت دریای سرخ به کشور، در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه خواهد بود. همچنین از بعد ازظهر روز پنجشنبه نیز سامانه‌ای از جنوب کشور وارد خواهد شد که استان‌های فارس، بوشهر، کهگیلویه‌وبویراحمد و مناطقی از جنوب اصفهان، جنوب یزد و مناطق شرقی خوزستان و بخش‌هایی از چهارمحال را در بر خواهد گرفت. این سامانه در روز جمعه به سمت کرمان، خراسان و هرمزگان گسترش یافته و استان سیستان‌وبلوچستان را نیز در برمی‌گیرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی تاکید کرد: با توجه به شدت آورد‌های این سامانه احتمال وضعیت هشدار سیل در روز‌های آینده برای استان‌های بوشهر، فارس، کرمان، هرمزگان، یزد، خراسان رضوی و خراسان جنوبی وجود دارد. همچنین استان‌های شمالی کشور شامل گیلان و مازندران در نواحی سواحل درگیرد بارش‌های شدید خواهند بود.

براساس اعلام وزارت نیرو، رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو ادامه داد: بخش قابل توجهی از بارش‌های پیش‌بینی شده در نوار مرزی آبی خلیج فارس اتفاق خواهد افتاد، بنابراین ممکن است شرایط برای فعالیت قایقرانان و شیلات ویژه باشد.

کاویان‌پور درپاسخ به اینکه آیا با توجه به بارش‌های اخیر و پیش‌بینی‌های آتی احتمال جبران کم‌آبی ذخایر کشور وجود دارد نیز گفت: باتوجه به اینکه کشور درگیر خشکسالی شدید در طول ۵ تا ۶ سال گذشته بوده هر بارشی برای کشور نعمت است. اما برای جبران کم‌آبی نیاز به ده‌ها بارش مناسب داریم؛ بنابراین همچنان نیازمند همدلی و همگرایی در استفاده از منابع هستیم و امیدواریم تا همه کمک کنیم تا با همدلی، مودت و همراهی وزارت نیرو سایه ناترازی آب از کشور ما رفع شود.