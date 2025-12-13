میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟

انتظار می‌رود بانک مرکزی، نقش فرماندهی خود را در تعامل با وزارتخانه‌هایی، چون صمت و جهاد کشاورزی بازتعریف کند؛ چراکه بی‌توجهی به مدیریت واردات و صادرات در حوزه تجارت خارجی، به‌طور مستقیم به بی‌ثباتی بازار آزاد ارز ختم می‌شود و هزینه آن، مستقیماً از جیب مردم پرداخت می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۵۶۲۱
| |
8413 بازدید
|
۱۰۱

رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟

رسیدن نرخ دلار به قله‌های تاریخی، بار دیگر نگرانی جدی میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده و فضای پیش‌بینی‌ناپذیر اقتصاد را پررنگ‌تر از گذشته به نمایش گذاشته است. در چنین شرایطی، نگاه‌ها به‌طور طبیعی متوجه بانک مرکزی می‌شود؛ نهادی که طبق قانون، مسئول مستقیم مدیریت بازار ارز و مهار نوسانات است، اما عملکرد آن در ماه‌های اخیر با پرسش‌های جدی همراه بوده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، قیمت دلار آمریکا امروز در بازار آزاد به نزدیکی ۱۲۹ هزار تومان رسیده و یورو نیز در سطح ۱۵۱ هزار و ۳۰۰ تومان معامله می‌شود؛ اعدادی که نه‌تنها رکورد‌های تازه‌ای در بازار ثبت کرده‌اند، بلکه پیام روشنی برای جامعه دارند: کاهش مداوم ارزش پول ملی و افت روزافزون قدرت خرید خانوارها. با این حال، واکنش سیاست‌گذار پولی تناسبی با شدت بحران ندارد و همچنان نشانه‌ای از یک برنامه شفاف، منسجم و اقناع‌کننده دیده نمی‌شود.

زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟

در بررسی ریشه‌های این التهابات، تمرکز صرف بر بازار آزاد ارز، تصویر ناقصی از مسئله ارائه می‌دهد. یکی از اضلاع کمتر دیده‌شده این بحران، سیاست‌های مرتبط با تجارت خارجی، به‌ویژه واردات و صادرات است؛ حوزه‌ای که در عمل بخش قابل‌توجهی از تقاضای ارزی کشور را شکل می‌دهد و بدون هماهنگی با سیاست‌گذار پولی، به عاملی تشدیدکننده نوسانات تبدیل شده است.

در بخش واردات، فرآیند به‌مراتب پیچیده‌تر و زمان‌برتر از صادرات است. متقاضی واردات باید ابتدا از وزارتخانه‌های ذی‌ربط مانند صمت، جهاد کشاورزی یا بهداشت مجوز ثبت سفارش دریافت کند. پس از تأیید این درخواست‌ها، پرونده برای تخصیص ارز به بانک مرکزی ارسال می‌شود. نکته کلیدی اینجاست که مدیریت تقاضا باید از همان نقطه آغاز یعنی وزارتخانه‌های مبدا صورت گیرد، اما در عمل چنین نظارتی وجود ندارد. وزارتخانه‌ها اغلب بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های ارزی کشور، مجوز‌ها را صادر کرده و بار تقاضا را به بانک مرکزی منتقل می‌کنند؛ نتیجه، افزایش فشار بر بازار ارز و انتقال التهاب به کف بازار است.

در سوی مقابل، مسیر صادرات به‌مراتب ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر از واردات طراحی شده است؛ به‌گونه‌ای که صادرکننده با در اختیار داشتن کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف یا اجاره‌ای، امکان خروج کالا را دارد، اما نظام مؤثر و بازدارنده‌ای برای رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد با جدیت اجرا نمی‌شود.

در عمل، فقدان نظارت هماهنگ میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های متولی صدور مجوز صادرات، باعث شده بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی به کشور بازنگردد یا با تأخیر وارد چرخه اقتصادی شود. این خلأ نهادی، نه‌تنها تعادل بازار ارز را برهم زده، بلکه به خروج ارز و تضعیف توان مداخله سیاست‌گذار ارزی انجامیده است. در چنین شرایطی، بازگشت ارز صادراتی باید به یک اولویت حاکمیتی تبدیل شود؛ هدفی که تنها با همراهی و پاسخ‌گویی مستقیم وزارتخانه‌هایی چون صمت و جهاد کشاورزی در کنار بانک مرکزی محقق خواهد شد.

در این میان، مصوبه موسوم به ۱۰–۹۰ دولت نیز به یکی از عوامل فشار بر بازار ارز تبدیل شده است. بر اساس این مصوبه، ۹۰ درصد کالا‌های متعلق به بخش غیردولتی در گروه‌های اولویت ۱ و ۲ می‌توانند بدون دریافت کد رهگیری بانک مرکزی ترخیص شوند. سیاستی که عملاً تقاضای ارزی را جلوتر از ظرفیت تأمین، آزاد کرده و بدون تنظیم‌گری ارزی، به التهاب بازار دامن زده است.

مجموع این عوامل نشان می‌دهد که بحران کنونی بازار ارز، صرفاً محصول نوسانات مقطعی نیست، بلکه نتیجه فقدان هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصادی و ضعف راهبری سیاست گذار در مدیریت کل زنجیره ارزی کشور است. انتظار می‌رود بانک مرکزی، نقش فرماندهی خود را در تعامل با وزارتخانه‌هایی، چون صمت و جهاد کشاورزی بازتعریف کند؛ چراکه بی‌توجهی به مدیریت واردات و صادرات در حوزه تجارت خارجی، به‌طور مستقیم به بی‌ثباتی بازار آزاد ارز ختم می‌شود و هزینه آن، مستقیماً از جیب مردم پرداخت می‌شود.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت دلار قیمت یورو خرید دلار بازار ارز محمدرضا فرزین بانک مرکزی
چگونگی شکل‌گیری برنامه گفتگو با ضدانقلاب‌هایی که حامی جمهوری اسلامی شدند
پاسخ به پرسش‌های طرح بنزین ۵۰۰۰ تومانی/ دولت از کدام بخش مصوبه عقب نشینی کرد؟
بازی بزرگ نفت بدون ایران؛ عربستان، آمریکا و روسیه بازار آسیا را تقسیم می‌کنند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پاسخ تند دهباشی به خبرنگار نزدیک به پزشکیان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۶
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱۰۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
2
175
پاسخ
مردم که نمی توانند بیاییند و بانک مرکزی را به چالش بکشند
مردم چه کاری از دستشان برمی آید جز انتخاب یک نماینده مجلس که باید حقش را مطالبه کند اصلا پول می گیرد که این کار را انجام دهد!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۶:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
تنها چاره اصلاح سیاست خارجی و رابطه عادی با دنیا است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
دانشگاه پیام نور را ادغام کنید.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
راهکارش این هست ابتدای هر سال که تورم داریم طبق تورمی که سال قیل داشتیم در ابتدای سال نصف آنرا به قیمت بنزین اضافه کنیم همزمان با قیمت گذاری بقیه اجناس در شروع سال
ناشناس
| Germany |
۱۷:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
دیگه قادر به زندگی کردن نیستیم خدایا نجات‌مان بده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
اشتباه میگی جناب
ما مجبور به انتخاب از بین افرادی هستیم که گزیده سیستم خودشون هست. در حقیقت افراد خارج از سیستم خودشون نمی توانند بعنوان کاندید عرض اندام کنند
کوروش
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
زمان انتخابات ریاست جمهوری کجا بودید ؟ این نتیجه رای خودتونه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
نمایندگان ما فقط حقوق می گیرند تا در مورد حجاب اختیاری زنان
نگران باشند و گریبان خود را پاره کنند
ناشناس
| Canada |
۱۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
بزودی چشممون به دلار ۳۰۰ هزارتومانی هم روشن خواهدشد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
هر روز فقیرتر از دیروز، کسی نیست به داد ما برسه به خدا طی یک هفته تمام اجناس بازار بالای ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته، این قله‌ای که دارید از اون بالا می‌روید کجاست ما که فقط سقوط می‌بینیم
ناشناس
| Canada |
۰۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
من سال ۷۲ سکه خریدم ۱۲ هزار تومان کی فکرشو میکرد ظرف ۳۰ سال ۱۰ هزار برابر بشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
عامل گرانی دلار و سایر کالاها تورم است تورم هم وقتی ایجاد می‌شود که دولت بیش از درآمدش هزینه میکند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
32
143
پاسخ
تورو خدا یکی پزشکیانو استیضاح کنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
کی بیاد جاش، توهم جی دارید.؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
فرزین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
کی؟ همه با هم هستند
زارعی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
متاسقانه سیاسیون قابل اعتماد نیستند
.مجلس مقتدری وجود ندارد که حقوق مردم را مطالبه کند
کلا ممکلت رها شده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
رئیس جمهور که کاره ای نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
پزشکیان تبدیل به یک
ماشین امضا
صرفا برای
خالی نبودن
صندلی ریاست جمهوری و تشریفات شده
ناشناس
| United States of America |
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
تا کی می‌خواید باور کنید که همه چی دست رئیس جمهوره ؟!؟
کی می‌خواید بفهمید رئیس جمهور کاره‌ای نیست؟
بزرگترین بدبختی ما وجود افرادی مانند شماهاست، شماهایی که هیچوقت سعی نکردید واقعیت رو قبول کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
14
112
پاسخ
فقط باید دعا کنیم رئیس جمهور به قید فوریت فرزین را برکنار کنه. وگرنه تا آخر هفته دلار از 140 هزار تومن هم رد میشه
پاسخ ها
وحید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
فعلا که آقای فرزین به بهانه مناسبت‌های تقویمی با خرج کردن میلیاردی از بیت المال در حال تدارک میتینگ سیاسی و تبلیغات با حضور شمس الدینی است. بالاخره اشرفی باید حق پستی که گرفته را خوب ادا کند
Asad
| Austria |
۰۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
دیگه خسته شدیم از اینا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
4
172
پاسخ
فتح قله ها
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
اورست هنوز فتح نشده !
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
قله ها یکی پس از دیگری فتح شده اند
دیگه قله ای نمونده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
باید بفکر فتح قله های مریخ باشیم
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
2
137
پاسخ
درد اینجاست که هیچکی نمیاد چیزی بگه. دریغ از یک عذر خواهی ساده.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
عذرخواهی برا چی؟ قیمت طبیعیه
زارعی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
اگر مجلس مثتدر بود و به گروه و حزب سیاسی وابسته نبود و فقط و فقط خدا را در نظر می گرفت می بایست مطالبه گر باشد نه نظاره گر
سیاسیون قابل اعتماد نیستند
ناشناس
| United States of America |
۰۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
در این مملکت هیچ مسئولی، مسئولیت قبول نمی‌کنه.
آنهایی که اصل موضوع هستند می‌گویند ما که رئیس جمهور نیستیم، رئیس جمهور هم میگه من که کاره‌ای نیستم و دستورات از بالا می‌آید.
به این راحتی از جواب به ملت شانه خالی می‌کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
2
141
پاسخ
عذر خواهی پیشکش..طلبکار هم هستند..خجالت
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۶:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
4
27
پاسخ
حالا خوبه ۱۲ روز طول کشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
24
101
پاسخ
پزشکیان عمدا دلارو بالا برده و تا سیصد هزار تومنم برنامه داره. اگر کسی صداش درنیاد قطعا اینکارو میکنه. از نجابت مردم سواستفاده کرده و هیچ دانش اقتصادی نداره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
چقدر ساده لوح هستی که گمان‌ میکنی قیمت دلار را ربیس جمهور تعیین می کند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
پزشکیان هیچ کاره ست آدرس غلط ندین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
فقط اعدام همتي!!همين
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
دلار هم مثل یک کالا با تورم بالا میرود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
ساده لوح تویی که فکر میکنی پزشکیان قیمتو بالا نبرده . حتما تو صف رای دادن بهش زنبیل هم گذاشتی. شانزده میلیون ساده پزشکیانی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
ناشناش ۱۹۰۵ اتفاقا ساده لوح تویی که از پزشکیان حمایت کردی و بهش رای دادی . آدرس غلط همینه که تو میدی و سفیدشویی پزشکیان. دقیقا مهره اصلی گرانی دلار خود پزشکیانه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
رای دهنده های ساده لوح پزشکیان خیلی مونده چیزی بفهمید آدرس غلط نده مشکل خود پزشکیانه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
تقصیر اون شانزده میلیون ساده لوحیه که به غلط به پزشکیان رای دادن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
تو چقدر ساده لوحی که فکر میکنی قیمت دلارو پزشکیان تعیین نمی کنه حتی خودشم اعتراف کرده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
یه سلامی هم کنیم به اون ساده لوح هایی ه به این رای دادن سلام ساده لوح. اگه تو رای نداده بودی الان با جلیلی جنگ جهانی شصتم بود و قیمت بنزین 100 هزار تومن و دلار آمریکا هم به یک میلیارد تومن رسیده بود. بازم بهش رای بده ساده لوح
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
ساده لوح هایی که به پزشکیان رای دادن یالا جواب بده: ماست چند بود چند شده؟ زرشک چند بود چند شده؟ دلار چند بود چند شده؟
شری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
8
16
پاسخ
پزشکیان با این دست فرمون عمر دولتش به سال دوم نمی رس و صدرصد مجلس زیرپاش خالی می کنه !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
نفر بعدی میاد دلار میشه ۱۰۰۰ تومن!!!!
ایمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
7
125
پاسخ
کسری بودجه رو داره از همین راه جبران میکنه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

ترامپ: حملات زمینی را آغاز خواهیم کرد + زیرنویس
عربستان به امارات باخت؛ جنوب یمن تجزیه شد/ خرسندی انصارالله از درگیری ریاض و ابوظبی
آمریکا محموله نظامی چین به ایران را منهدم کرد
مسئولان ایران چشم بند را بردارند و حقایق را ببینند/ بازی ایران و آژانس به پایان خط رسیده است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
نعیم قاسم: طرحی بسیار خطرناک در راه است
هدف گسترش همکاری نظامی آذربایجان-اسرائیل، ایران و دریای خزر است نه ارمنستان
جواد علیکردی بازداشت شد
مدت زمان ذخیره سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اعلام شد
واکنش سخنگوی واخ به امتناع لبنان از پذیرش سفیر جدید ایران
آن خانم آمریکایی بی‌حجاب که علیه اسرائیل داد می‌زند جزو حزب‌الله است
چرا ترامپ برنامه موشکی ایران را تهدید به نابودی کرد؟/ تغییر معادله «جنگ پیشگیرانه» آمریکا
یک استعفای دیگر در نهاد ریاست جمهوری
جزئیات توقیف کشتی حامل محموله ایران از چین توسط آمریکا؛ اولین عملیات آمریکا بعد از فعال شدن «مکانیسم ماشه»
انتقاد شدیداللحن حزب الله از اظهارات وزیر خارجه لبنان
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است  (۱۵۵ نظر)
خداداد عزیزی احضار شد  (۱۲۸ نظر)
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند  (۱۱۷ نظر)
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد  (۱۱۰ نظر)
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!  (۱۰۸ نظر)
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟  (۱۰۳ نظر)
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟  (۱۰۱ نظر)
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود  (۹۳ نظر)
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند  (۸۶ نظر)
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد  (۸۲ نظر)
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟  (۷۷ نظر)
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است  (۷۵ نظر)
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟  (۶۹ نظر)
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!  (۶۸ نظر)
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005e3Z
tabnak.ir/005e3Z