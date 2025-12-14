​روزهای پرنوسان بازار اجاره مسکن تهران، اکنون وارد فاز جدیدی از قیمت‌های نجومی شده است؛ به طوری که در یک سوی این بازار، خانواده‌ها برای تأمین مبلغ رهن اندک در تلاشند و از سوی دیگر، رهن کامل پنت‌هاوس‌هایی با ویژگی‌های هتلینگ از مرز ۲۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته است.

بازار مسکن تهران این روزها شاهد ارقامی است که هیچگاه سابقه نداشته است؛ در حالیکه مستأجران عادی درگیر پیدا کردن خانه با قیمت‌های متوسط هستند، اما آگهی‌های رهن پنت‌هاوس‌های فوق لوکس شمال تهران، از یک بازار کاملاً مجزا و انحصاری پرده برمی‌دارد که معادل ارزش ده‌ها واحد مسکونی متوسط است و این امر تصویری از شکاف عمیق و تقاضای سرمایه‌داران در این بخش از بازار را ارائه می‌دهد.

نگاهی به آگهی‌های شاخص رهن پنت‌هاوس‌های شمال تهران نشان می‌دهد که مناطق الهیه و فرشته به عنوان کانون اصلی این املاک گران‌قیمت، رکوردداران رهن پنت‌هاوس‌ها هستند که درادامه گران‌ترین موارد پیشنهادی که اخیراً آگهی شده‌اند، به تفکیک برج و متراژ به آن اشاره شده است.

برج هرمس در محله فرشته با پیشنهاد رهن کامل ۲۸۰ میلیارد تومانی برای یک پنت‌هاوس ۹۵۰ متری، عملاً در صدر جدول قرار گرفته و به عنوان گران‌ترین ملک آگهی‌شده برای رهن شناخته می‌شود که این رقم، بالاترین مبلغ رهن کامل در بازار مسکن لاکچری تهران محسوب می‌شود.

الهیه نیز با پیشنهاد‌هایی از ۴۵ تا ۹۰ میلیارد تومان، یک منطقه رقابتی برای خانه‌های بزرگ‌تر از ۵۰۰ متر است؛ به طوری که مبلغ ۹۰ میلیارد تومان برای پنت‌هاوس ۱۰۰۰ متری در برج آریا رزیدنس، از بالاترین قیمت‌ها در این منطقه حکایت دارد.

برج‌های دوقلوی معروف تهران واقع در الهیه، با یک واحد هزار متری و رهن ۸۰ میلیارد تومانی، نشان می‌دهند که قیمت‌های فوق‌لوکس تنها محدود به مناطق شمالی نیستند و در بخش‌های مرکزی شهر نیز، برای املاک خاص با متراژ‌های بسیار بالا، مبالغ نجومی درخواست می‌شود.

این پنت‌هاوس‌ها صرفاً به دلیل متراژ بالا گران نیستند بلکه اغلب این واحد‌ها دارای ویژگی‌های لوکسی هستند که درهر خانه‌ای یافت نمی‌شود برای مثال ویو ۳۶۰ درجه و ابدی شهر، مشاعات در حد هتلینگ (استخر، سونا، جکوزی)، آسانسور اختصاصی داخل واحد به ویژه در برخی موارد تریبلکس، روف‌گاردن و تراس‌های قابل چیدمان بزرگ، متریال و تجهیزات آشپزخانه برند‌های آلمانی و اروپایی و ارتفاع سقف بلند ار ویژگی‌های این برج‌ها هستند.

این ارقام به وضوح نشان می‌دهند که بخشی از بازار مسکن تهران، تحت تأثیر تقاضای سرمایه‌داران و افراد فوق ثروتمند قرار دارد که حاضرند مبالغی معادل خرید ده‌ها واحد مسکونی متوسط در تهران را صرف رهن یک ملک خاص کنند.