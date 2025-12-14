میلی صفحه خبر لوگو بالا
تابناک بررسی می‌کند;

پرواز در اوج آسمان تهران با پنت‌هاوس‌های لوکس/ پول خانه ۱۰۰ آپارتمان برای رهن یک ملک!

​روزهای پرنوسان بازار اجاره مسکن تهران، اکنون وارد فاز جدیدی از قیمت‌های نجومی شده است؛ به طوری که در یک سوی این بازار، خانواده‌ها برای تأمین مبلغ رهن اندک در تلاشند و از سوی دیگر، رهن کامل پنت‌هاوس‌هایی با ویژگی‌های هتلینگ از مرز ۲۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته است.
پرواز در اوج آسمان تهران با پنت‌هاوس‌های لوکس/ پول خانه ۱۰۰ آپارتمان برای رهن یک ملک!

بازار مسکن تهران این روزها شاهد ارقامی است که هیچگاه سابقه نداشته است؛ در حالیکه مستأجران عادی درگیر پیدا کردن خانه با قیمت‌های متوسط هستند، اما آگهی‌های رهن پنت‌هاوس‌های فوق لوکس شمال تهران، از یک بازار کاملاً مجزا و انحصاری پرده برمی‌دارد که معادل ارزش ده‌ها واحد مسکونی متوسط است و این امر تصویری از شکاف عمیق و تقاضای سرمایه‌داران در این بخش از بازار را ارائه می‌دهد.

نگاهی به آگهی‌های شاخص رهن پنت‌هاوس‌های شمال تهران نشان می‌دهد که مناطق الهیه و فرشته به عنوان کانون اصلی این املاک گران‌قیمت، رکوردداران رهن پنت‌هاوس‌ها هستند که درادامه گران‌ترین موارد پیشنهادی که اخیراً آگهی شده‌اند، به تفکیک برج و متراژ به آن اشاره شده است. 

برج هرمس در محله فرشته با پیشنهاد رهن کامل ۲۸۰ میلیارد تومانی برای یک پنت‌هاوس ۹۵۰ متری، عملاً در صدر جدول قرار گرفته و به عنوان گران‌ترین ملک آگهی‌شده برای رهن شناخته می‌شود که این رقم، بالاترین مبلغ رهن کامل در بازار مسکن لاکچری تهران محسوب می‌شود.

الهیه نیز با پیشنهاد‌هایی از ۴۵ تا ۹۰ میلیارد تومان، یک منطقه رقابتی برای خانه‌های بزرگ‌تر از ۵۰۰ متر است؛ به طوری که مبلغ ۹۰ میلیارد تومان برای پنت‌هاوس ۱۰۰۰ متری در برج آریا رزیدنس، از بالاترین قیمت‌ها در این منطقه حکایت دارد.

برج‌های دوقلوی معروف تهران واقع در الهیه، با یک واحد هزار متری و رهن ۸۰ میلیارد تومانی، نشان می‌دهند که قیمت‌های فوق‌لوکس تنها محدود به مناطق شمالی نیستند و در بخش‌های مرکزی شهر نیز، برای املاک خاص با متراژ‌های بسیار بالا، مبالغ نجومی درخواست می‌شود.

این پنت‌هاوس‌ها صرفاً به دلیل متراژ بالا گران نیستند بلکه اغلب این واحد‌ها دارای ویژگی‌های لوکسی هستند که درهر خانه‌ای یافت نمی‌شود برای مثال ویو ۳۶۰ درجه و ابدی شهر، مشاعات در حد هتلینگ (استخر، سونا، جکوزی)، آسانسور اختصاصی داخل واحد به ویژه در برخی موارد تریبلکس، روف‌گاردن و تراس‌های قابل چیدمان بزرگ، متریال و تجهیزات آشپزخانه برند‌های آلمانی و اروپایی و ارتفاع سقف بلند ار ویژگی‌های این برج‌ها هستند.

این ارقام به وضوح نشان می‌دهند که بخشی از بازار مسکن تهران، تحت تأثیر تقاضای سرمایه‌داران و افراد فوق ثروتمند قرار دارد که حاضرند مبالغی معادل خرید ده‌ها واحد مسکونی متوسط در تهران را صرف رهن یک ملک خاص کنند.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
34
پاسخ
رانت ها گرفته رسیده اینجا....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
امیرالمومنین حضرت علی علیه‌السلام فرمودند: کاخی نیست که در کنارش کوخی نباشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
14
پاسخ
حداقل چنتا عکس میذاشتی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
وقتی نمی تونیم رهن کنیم عکسش به چه دردمون می‌خوره؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
22
پاسخ
خونه آقا زاده ها لو رفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
6
20
پاسخ
قضات محترم کجان؟ اینا رو یا قاضی باید تخریب کنه یا زلزله
نیازی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
14
4
پاسخ
هرکس پول داره باید خوب زندگی کنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
یعنی اینقدر خوب؟؟؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
این همه پول از کجا میاد ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
افراد زیادی را می شناسم که پولش را دارند ولی صرف این جور کارها نمی کنند. قدری به فکر نیازمندان و همچنین آبادی مملکتشان هم هستند. کارخانه ایجاد می کنند و تعداد زیادی را از بیکاری و مشکلات معیشتی نجات می دهند. درود بر این افراد وارسته
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
هنر این نیست که زندگی فوق لاکچری داشته باشی و مال و اموالت رو تو چشم مردم فرو کنی!!! هنر اینه که باعث تولید و رشد مملکتت بشی........ ت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
5
پاسخ
اینا همون هایی هستن که مهاجرت کردن پنت هوس هاشون رو واسه اینکه بیکار نیفته میخوان بدن رهن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
9
پاسخ
من خواستم اجاره کنم دیدم نزدیکش ایستگاه اتوبوس نیست / فایده ای نداره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
منم همینطور! دیدم نمی تونم بساط دست فروشیمو راه بندازم کلا بی خیال شدم!!!!!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
14
پاسخ
چقدررر شکاف طبقاتی بالا و وحشتناکه.
بسیاری هم توانایی اجاره یک اتاق 20 متری در یک جای محروم را ندارند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
هم وحشتناکه و هم بسیار زشت برای جامعه‌ای که اینقدر ادعای تمدن و انسانیت دارد. فاصله طبقاتی علامت بیماری اجتماعی است
مجتبی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
4
پاسخ
سرمایه رو آچر و مصالح کردن به بهای لذت بردن از محیط زندگی....باید سواد هزینه کردن پول در زندگی را اموزش بدین .
ناشناس
|
Germany
|
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
3
پاسخ
اگر از راه درستش باشه، نوش جونش
عنابستانی: قانون اساسی بازنگری شود/مجلس، عصاره فضایل نیست/اساس انقلاب، بردن مردم به بهشت است
خداداد عزیزی احضار شد
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند
وزیر جهاد معلم اخلاق نیست / بهتر است به جای توصیه اخلاقی پاسخگوی گرانی‌ها باشد
رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!
شیوه جدید باج گیری از مسافر / چگونه اسنپ مسافر را مجبور به پرداخت قیمت بالاتر می‌کند؟
رکوردشکنی دلار در ایستگاه ۱۲۹ هزار تومانی/ زنجیره معیوب بحران ارزی از کجا شروع شد؟
اقتدار ایران در دفاع از خاک خود آزموده شده / رعایت حال همسایگان کوچک را کرده‌ایم / بی نزاکتی امارات به ضررش تمام می‌شود
خرید و دپوی دلار و طلا در منازل مشکلی را حل نمی‌کند/ مردم منتظر پاسخ روشن از سوی بانک مرکزی هستند
بنز O302؛ اتوبوسی که جاده‌های ایران را شکافت و نسل‌ها را با خود برد
تخلفاتی که تابناک فریاد زد و با شکایت پاسخ گرفت/ جوادی اینجا؛ جوادی آنجا، 24,000,000,000,000 تومان کجاست؟
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است
مدارس کدام استانها شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟
تیراندازی در جشن مذهبی یهودیان در استرالیا با ۴۲ کشته و زخمی+فیلم/ انگشت اتهام متوجه ایران شد!
آمریکا حق غنی سازی اورانیوم را به عربستان در سفر «بن سلمان» داد/ ایران مصمم به تولید بمب اتمی خواهد شد
