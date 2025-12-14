میلی صفحه خبر لوگو بالا
نمایش جدید در ووشو با مستند خواهران منصوریان؛ سکو به صفر

خواهران منصوریان در ووشو بار دیگر حاشیه‌ساز شدند؛ سه ووشوکار زن ایرانی که از روزهای نخست در این رشته تا روزهای پایانی ورزش حرفه‌ای مورد توجه بودند و حالا که به پایان خط رسیده‌اند، زیر میز زده‌اند.
کد خبر: ۱۳۴۵۶۱۸
| |
37688 بازدید
|
۳۱

نمایش جدید در ووشو با مستند خواهران منصوریان؛ سکو به صفر

برای آنها حاشیه ساختن ساده‌ترین کار ممکن است؛ هر جایی که به بن‌بست می‌خورند به بدترین شکل ممکن سراغ حاشیه‌سازی می‌روند تا بتوانند برای خود امتیازی بگیرند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، خواهران منصوریان، سه ووشوکار زن ایرانی یعنی شهربانو، الهه و سهیلا منصوریان حالا کم‌کم به روزهای پایانی عمر ورزشی‌شان رسیده‌اند. ورزشکارانی که روزهای پر افتخاری هم داشتند، اما احتمالاً حواشی آنها به موفقیت‌هایی که کسب کردند، می‌چربد. خواهرانی که آنقدر مورد توجه بودند که حتی مستند سینمایی آنها با نام «صفر تا سکو» نیز ساخته شد، روی پرده سینماها رفت، جوایز بین‌المللی هم گرفت که همین اتفاق به شهرت آنها کمک بیشتری کرد. اتفاقی که منجر به باز شدن درهای بیشتری به روی آنها شد و مورد توجه بیشتری قرار گرفتند، هرچند آنها به خوبی بلد بودند از این فرصت هم استفاده کنند و گاهی با حواشی ساختگی خود را در معرض اخبار قرار دهند.

بعید است کسی در ورزش و به خصوص حوزه ورزش‌های رزمی باشد که اذعان کند که شهربانو، الهه و سهیلا منصوریان با بی مهری و بی توجهی مواجه شدند. آنها که چه از بعد تبیلیغاتی و چه از بعد مالی در قیاس با بسیاری از ورزشکاران و قهرمانان، بیشتر مورد توجه بودند و از این فرصت هم به خوبی بهره بردند. شاید گاهی حتی بیشتر از قهرمانان المپیکی به آنها رسیدگی شد، در حالی که رشته ووشو هیچ وقت حتی المپیکی هم نبوده که آنها بخواهند به موفقیت‌های بزرگ این چنینی دست یابند.

روزهای پر فراز و نشیب زیادی در ووشو رقم خورده؛ از دوران ریاست مهدی علی‌نژاد تا نشستن امیر صدیقی روی صندلی ریاست این فدراسیون با روشنی و تاریکی‌های زیادی مواجه بوده است، اما می‌توان یکی از پر انتقادترین تصمیمات این دو رئیس را رسیدگی و توجه بیش از اندازه به این سه خواهر دانست. بسیاری از ووشوکاران زیر سایه توجه ویژه به خواهران منصوریان، اصلاً دیده نشدند که مقصر این اتفاقات بی‌شک علی‌نژاد و صدیقی هستند که نتوانستند به درستی با معضل و چالش این افراد برخورد کنند. هر بار با جار و جنجال و حواشی، شرایط را به سمتی کشیدند که بیشتر امتیازها به آنها برسد و باقی نفرات دست خالی ماندند یا کمترین بهره را از توانایی و درخشش‌های خود گرفتند.

نمایش جدید در ووشو با مستند خواهران منصوریان؛ سکو به صفر

حالا در شرایطی که خواهران منصوریان به روزهای پایانی ورزش حرفه‌ای خود رسیده‌اند، بازهم حواشی از آنها دور نمی‌شود. الهه منصوریان که تصمیم به خداحافظی از ووشو گرفته بود، به عنوان سرمربی تیم ملی ووشو انتخاب شد و در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی هم ووشوکاران را هدایت می‌کرد؛ البته در تمام این سال‌ها ووشو در بخش مردان و زنان مدال‌های مختلفی در بازی‌ها و مسابقات قهرمانی آسیایی و جهانی کسب کرده بود و احتمالاً اینکه ووشوکاران توسط چه کسی هدایت شوند، تفاوت چندانی نمی‌کند، با این حال خواهری که در ریاض سرمربی بود، پس از این بازی‌ها در صفحه شخصی‌اش تصمیم گرفت استعفا بدهد و با ووشو خداحافظی کند. با این حال چند روز پس از این تصمیم و موافقت فدراسیون با جدایی الهه منصوریان، انگار ورق برگشت تا حواشی جدیدی آغاز شود.

شهربانو منصوریان، خواهر بزرگ‌تر حاشیه‌هایی ایجاد کرد تا بازی را عوض کند تا فدراسیون مجبور به حفظ الهه منصوریان شود؛ ماجرا تا جایی پیش رفت که خواهر بزرگ‌تر با انتشار تصویری از حضور خودش و سهیلا هم ردیف با مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم در روز زن اعلام کرد که «با دستور رئیس جمهور الهه منصوریان به تیم ملی برمی‌گردد.» توضیحی عجیب و قابل تأمل که آیا پزشکیان با وجود مشکلات متعدد در حوزه اقتصاد، محیط زیست، سیاست داخلی و خارجی، معیشت مردم و موضوع بنزین به یک باره تصمیم گرفته به سراغ صدور دستور برای ابقای الهه منصوریان در تیم ملی ووشو کند؟ اگر چنین بوده باشد، طبیعتاً باید از پزشکیان پرسید که آیا مشکلات ووشو ارجح به مشکلات کشور است و اگر چنین نبوده، باید از تیم رسانه‌ای رئیس دولت چهاردهم پرسید که چگونه اجازه می‌دهند که یک ورزشکار از زبان پزشیکان داستان‌سرایی کند و همه را به حاشیه بکشاند.

نمایش جدید در ووشو با مستند خواهران منصوریان؛ سکو به صفر

در این بین متأسفانه شاهد انفعال از سوی تیم رسانه‌ای دولت و البته فدراسیون ووشو بودیم. سکوت و انفعالی که به حواشی بی پایان خواهران منصوریان بیشتر دامن زده و فضا را ملتهب کرده است. هرچند فدراسیون به جای توضیح رسانه‌ای، به شکل دیگری عمل کرد و مریم هاشمی به عنوان سرمربی تیم ملی ووشوی زنان انتخاب شد؛ هاشمی هم از قهرمانان سابق ووشو و از هم دوره‌ای‌های خواهران منصوریان است که ۵ مدال طلای جهان کسب کرده که آخرین مدال او در سال ۲۰۱۹ با مثبت اعلام شدن تست دوپینگ از سوی فدراسیون جهانی پس گرفته شد.

پس از انتخاب هاشمی به عنوان سرمربی که پیش از این سابقه هدایت تیم ووشوی جوانان را داشته، شهربانو منصوریان در فضای مجازی به سمت تهدید و گل‌آلود کردن آب رفته است تا به اصطلاح حق خودش و دختران ووشوکار را پس بگیرد. اما نکته جالب توجه اینجاست که هر زمانی که خواهران منصوریان در تیم ملی بودند، به مسابقات اعزام شدند، سکوت حاصل شده و در ووشو حق‌خوری نبوده، اما هر زمانی که خطری آنها را تهدید کرده دست به ایجاد حاشیه زدند و فضا را غبارآلود کرده‌اند. ورزشکارانی که به نظر می‌رسد پس از دوران طولانی و افتخار آفرینی خود روی سکوهای آسیایی و جهانی، حالا به سمت صفر شدن حرکت می‌کنند، چون ووشو را فقط حق خودشان می‌دانند.

ووشو شهربانو منصوریان الهه منصوریان فدراسیون ووشو تیم ملی ووشو تیم ملی ووشو زنان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
9
56
پاسخ
تلاش بی وقفه پزشکیان . وای بازم بریم به این ورزش دوست رای بدیم. قیمت دلار چنده؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
تحریم نعمت و قطعنامه کاغذ پاره اند،قیمت دلار را بیخیال!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
15
50
پاسخ
ووشو اصلش تالوعه همون اجرای فرم. مبارزه بعدها بهش اضافه شد در چند دوره اول اصلا ساندا وجود نداشت اکثر شرق آسیا اصلا ساندا ندارن رزمی کاران رشته های دیگه میان ساندا. ایرانم انقد ورزشکار خوب داره که بدون این سه خواهر پرحاشیه هم میتونه موفق باشه.
پاسخ ها
کوروش کبیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
این خواهران سرمایه ایران و ایرانی هستند
واطلاعات شما کاملا غلط است
این سه خواهر از قشر پایین از لحاظ تمکن مالی هستند ولی سخت کوش و پرتلاش توانستند قهرمان شوند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
اطلاعات من کاملا درسته و اطلاعات تو غلطه اقای کوروش. من خودم ووشوکارم و میدونم ووسو یعنی تالو. سطح مسابقات ساندا در حد اماتورهای بوکس هم نیست و نفرات دوم و سوم ایران هم قهرمان جهان میشن بدون این سه نفر هم ما مدال میاریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
5
44
پاسخ
لمپن های گستاخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
12
41
پاسخ
به نام هایی که در این متن آمده کاری ندارم اما نظر منفی و غرض ورزی نویسنده نسبت به افراد ،خیلی گل درشت، در متن دیده می شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
14
25
پاسخ
ووشو رشته ای سطح پایین بی تماشاگر کسل کننده و نداشتن طرفدار از خصوصیات بارز جهانی این رشته هست، مسابقاتی که در معتبرترین آنها در هر وزن ۴ یا ۵ نفر شرکت میکنن حتی اگه مسابقه هم ندی مقام میاری این رشته مزخرفیه که رسمی شده
پزشک پیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
3
61
پاسخ
پزشکیان عزیز...بجای دغدغه وشو،فکرسفره مردم باش...خواهران منصوری حسابی بهشون رسیدگی شده...به مردم برس
ر د
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
14
53
پاسخ
این سه خواهر سالها مفتی عشق بودجه بیت المال کردند و بردند و خوردند .اینو دیگه همه میدونن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
2
29
پاسخ
باسلام خوب شد که چنین شد هرکس اندازه ای دارد ازحد که بگذرد خطاست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
8
7
پاسخ
جالب‌تر اینکه کسی را بعنوان جانشین رم بی قبلی اعلام میکنند که آخرین مدال طلایی بعلت دوپینک پس گرفته شد!!!!
اقای تابناک من اصلا اشنائی با ورزش ووشو ندارم و هیچ وقت هم این ورزش را پیگیری نکرده ام. ولی ولی
انتخاب یک فر با سابقه دوپینگ آنهم با پس گرفتن مدال طلایی بعنوان سرمربی تیم ملی نشان از این این است که تمامی مشکلات از مدیریت فدراسیون است و بس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
5
36
پاسخ
یا رب روا مدار که گدا معتبر شود
پاسخ ها
میثم
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
گفتی و عجب گفتی و خوب هم گفتی. حرف حساب مثل ته خیار تلخه. دمت گرم داداش.
