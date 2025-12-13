۳۰ نفر کاندیدای کمیسیون ورزشکاران شدند

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ نگین آلتونی(کاراته)،فاضل اتراچالی(کبدی)،سیدعلی اسماعیل زاده پاکدامن(شمشیر بازی)،مهران برخورداری(تکواندو)،فرانک پرتوآذر(دوچرخه سواری)،حسن تفتیان(دوومیدانی)،مهدی جلوه قاضیانی(والیبال)،میر مصطفی جوادی علی آبادی(وزنه برداری)،امیر جوهری خو(تیراندازی)،نجمه خدمتی(تیراندازی)،علی داوودی(وزنه برداری)،رویا داودیان خان(کبدی)،هانیه رستمیان(تیراندازی)،فرزانه رضا سلطانی(اسکی)،دانیال ساوه شمشکی(اسکی)،آرین سلیمی(تکواندو)،رحمان عموزاد خلیلی(کشتی)،فرزانه فصیحی(دوومیدانی)،زهرا کریمی(کبدی)،ناهید کیانی(تکواندو)،محمد رضا گرایی(کشتی)،سجاد گنج زاده(کاراته)،علی لبیب(دوچرخه سواری)،شهربانو منصوریان(ووشو)،الهه منصوریان(ووشو)،امیر مهدیزاده(کاراته)،امین میرزازاده(کشتی)،میلاد وزیری(تیراندازی با کمان) و علی یوسفی(وزنه برداری) به ترتیب حروف الفبا 30 کاندیدایی هستند که حضورشان در انتخابات کمیسیون ورزشکاران قطعی شد.

سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک ساعت 9 لغایت 15 روز جمعه 28 آذرماه برگزار می شود و آیین نامه نحوه حضور در انتخابات( به صورت حضوری و یا غیر حضوری)،در اطلاعیه بعدی اعلام خواهد شد.

برای حضور در انتخابات سومین دوره کمیسیون ورزشکاران که طی روز های 28 آبانماه لغایت 8 آذر ماه تعیین شده بود 31 نفر ثبت نام کرده بودند که با توجه به حضور ثریا آقایی در کمیسیون ورزشکاران کمیته بین المللی المپیک،وی عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک نیز خواهد بود.