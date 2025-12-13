میلی صفحه خبر لوگو بالا
هشدار تاکسیرانی به رانندگان در پی افزایش قیمت بنزین

معاون نظارت و امور مناطق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به افزایش قیمت بنزین، گفت: نرخ کرایه تاکسی‌ها طبق مصوبه سال جاری محاسبه می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۵۶۰۴
| |
11630 بازدید
|
۱۵
هشدار تاکسیرانی به رانندگان در پی افزایش قیمت بنزین

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمد حیدری با اشاره به برخی نگرانی‌ها درخصوص افزایش احتمالی کرایه تاکسی‌ها، اظهارکرد: با وجود افزایش قیمت بنزین، هیچ‌گونه افزایشی در نرخ کرایه تاکسی‌های تحت پوشش سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران اعمال نخواهد شد.

وی افزود: بر این اساس، نرخ کرایه تاکسی‌ها همچنان بر مبنای مصوبه سال جاری محاسبه می‌شود و رانندگان موظف به رعایت نرخ‌های مصوب هستند. هرگونه اقدام خارج از چارچوب مصوبات قانونی و دریافت کرایه مازاد، تخلف محسوب می شود.

معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران در پایان تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه افزایش در زمینه دریافت کرایه، می‌توانند موضوع را از طریق سامانه‌ ۱۳۷ شهرداری تهران به سازمان تاکسیرانی گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی لازم انجام شود.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۴۵
انتشار یافته: ۱۵
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
5
66
پاسخ
بله ... با هشدار شما ترسیدن !! با رانندگان خطی شخصی چه می کنید ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
8
61
پاسخ
شما گفتید و تاکسی ها هم عمل کردند !
پاسخ ها
مشهدی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
لابدتوقع داری راننده یه چیزی هم ازجیبش بهت بده مکه راننده اصطحلاک نداره نون نمیخوره قسط نداره یازن وبچه نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
2
86
پاسخ
راننده تاکسی نیستم اما در این چند روز فقط بنزین گران شده؟ ارزش ریال هر روز رکورد جدیدی در سقوط ثبت می کند همه کالاها به سرعت در حال افزایش قیمت هستند مردم را بیچاره کردند با این اقتصاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
7
58
پاسخ
بافرض اینکه قیمت بنزین برای رانندگان و دارندگان تاکسی گرون نشده باشه ، بفرمایید این رانندگان افزتیشس قیمت سایر مایحتاج زندگیشون رت از کجا باید بیارن.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
دمت گرم...
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
اگر بنا باشد هر کسی سرخود دستمزد خودش را افزایش دهد که نمیشه پس حقوق بگیران چه کنند که اول سال حقوقشان تعیین می‌شود و باید تا آخر سال سر کنند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
ببخشید که گندکاری مسولین و راننده تاکسی باید پاسخگو باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
26
پاسخ
چشم قربان چشم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
11
پاسخ
دوچرررخه
احد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
10
16
پاسخ
این هشدارها مثل سابق الکی است

رانندگان تاکسی گران کردند و کسی هم نیست رسیدگی کند
مشهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
10
53
پاسخ
هرچیزی گرون شده ده برابرشده عیب نداره ولی کرایه نبایدتکون بخوره احتمالاراننده زن وبچه نداره قسط نداره نون نمیخوره ماشینش خراب نمیشه لوازم یدکی هم ک ارزون میشه هرروز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
1
1
پاسخ
?✌️??
وطن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
4
4
پاسخ
شما را به خدا حرفهای خنده دار نزنید که حق افزایش ندارند و اگر گران گرفتند به فلان شماره گزارش بدید این حرفها دیگه خنده داره ازدیرور کلی گذاشتند رو کرایه اسنپ و تاکسی فقط کارمند و کارگر بدبخت هست که نمی تونه حقوقش را افزایش بده وگرنه الباقی مملکت دستشون تو جیب همه به زور از هم میگیرند
