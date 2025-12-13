میلی صفحه خبر لوگو بالا
استوری جدید حامد لک در اعتراض به گرانی بنزین

حامد لک دروازه‌بان فولاد خوزستان با انتشار استوری به گران شدن بنزین واکنش نشان داد.
استوری جدید حامد لک در اعتراض به گرانی بنزین

 به گزارش تابناک؛ حامد لک دروازه‌بان فولاد خوزستان با انتشار استوری به گران شدن بنزین واکنش نشان داد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
29
22
پاسخ
بنزین ثروت ملی است که متاسفانه به علت قیمت پائین آن فقط یک عده خاص دارند از آن سود می برند در اصل سرمایه دارها دارند از افراد فقیر یارانه می گیرند. دولت باید جلوی این بی عدالتی را بگیرد. البته اونها این مسئله را سیاسی کرده اند که دولت جرات نکنه به قیمت بنزین دست بزند تا همچنان بنزین مفت در اختیارشان باشد دولت سریعا باید سوبسید بنزین مرفهین جامعه را که به ازای هر لیتر به انها 45 هزار تومان یارانه می دهد قطع کند و بنزین به قیمت تمام شده به همراه سود معقول در اختیارشان قراردهد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
29
19
پاسخ
بازم دم غیرتت گرم پسر پرسپولیسی با وجود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
4
6
پاسخ
نمکی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
6
7
پاسخ
شما چرا جناب لک؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
11
27
پاسخ
همین مونده تو اظهارنظر کنی
پاسخ ها
نصرت
Iran (Islamic Republic of)
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
والاااا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
33
21
پاسخ
حامد خان، اگه بری کشورهای همسایه و برای یه لیتر ۲۰۰ هزار تومن پول بدی(برای یه باک ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان!) اونوقت تو اون کشور از ماشینت برای حرکات کِششی استفاده نمیکنی بلکه برای حرکات کُششی(خودکشی) استفاده میکنی
پاسخ ها
Poorya
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
بله و اینم میدونید که تو اون کشور دلاری حقوق میگیرن وباکمترین پول بهترین ماشین میخرن
حاج میثم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
21
16
پاسخ
درود به تو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
13
26
پاسخ
نگران نباش حامد جان. اینا خودشون کارت سوخت سفید دارن طوریشون نمیشه. همه قوانین و سهمیه های محدود کننده برای ما مردم عادیه.
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
3
7
پاسخ
بیشتر از اینها باید کش بدی. کجاشو دیدی هنوز.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
4
14
پاسخ
راست میگه دیگه، کجای دنیا بنزین اینقدر گرونه؟
