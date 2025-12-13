میلی صفحه خبر لوگو بالا
بارورسازی غلط سبب کاهش بارش‌ها می شود

اردکانی با تاکید بر اینکه محاسبات برای بارورسازی باید بسیار دقیق باشد، تصریح‌کرد: سیستم‌های بارشی که خود به خود و به‌طور طبیعی دارای بارندگی خوبی هستند، نیازی به بارورسازی ندارند و حتی بارورسازی غلط در این شرایط می‌تواند منجر به کاهش بارش‌ها شود.
بارورسازی غلط سبب کاهش بارش‌ها می شود

حسین اردکانی، بنیانگذار علم هواشناسی در ایران، گفت: همان گونه که از چند ماه قبل پیش‌بینی شده بود، سیستم‌های جوی از حدودی نیمه آذرماه یکی پس از دیگری در حال ورود به فضای کشور است و هر کدام در یک محل مخصوص فعالیت دارند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، این استاد دانشگاه گفت: سیستم‌های بارشی فعلی که وارد آسمان کشورمان شده، خود به خود دارای بارندگی زیاد است؛ سیستم‌هایی که از مدت‌ها قبل مطابق الگو‌های محاسباتی وارد نقشه‌های هواشناسی شده بود و اتفاقاً مدت‌هاست توسط کارشناسان مختلف در آمریکا، اروپا، کانادا و دیگر کشور‌های صاحب نظر در حوزه هواشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اکنون شاهدیم در مناطق مختلفی از کشورمان در غرب، شمال غرب، جنوب غرب، کردستان، فارس، کرمان، خراسان و شمال کشورمان در حال فعالیت بوده و نشان می‌دهد که همه منطقه را برف و باران فرا می‌گیرد.

بارورسازی غلط می‌تواند منجر به کاهش بارش‌ها شود

وی بار دیگر با تاکید بر اینکه محاسبات برای بارورسازی باید بسیار دقیق باشد، تصریح‌کرد: سیستم‌های بارشی که خود به خود و به‌طور طبیعی دارای بارندگی خوبی هستند، نیازی به بارورسازی ندارند و حتی بارورسازی غلط در این شرایط می‌تواند منجر به کاهش بارش‌ها شود.

اردکانی خاطرنشان کرد: برای سیستم‌های بارشی ضعیف با ابر‌هایی مشخص، می‌توان بارورسازی را پس از شناسایی سیستم‌ها انجام داد، اما حال که همه مدل‌های خارجی که در شبکه‌های مختلف روی آن بحث و اظهار نظر می‌شود، نشان دهنده بازگشت نقشه‌های رنگی جذاب به آسمان ایران (به معنای بارش‌های بسیار خوب) است، نیازی به بارورسازی ابر‌ها وجود ندارد.

پیش از این، احد وظیفه رئیس مرکز اقلیم‌شناسی سازمان هواشناسی کشور به ایرنا گفته بود: با توجه به پیش‌بینی عبور یک سامانه بارشی قدرتمند با مقیاس سینوپتیکی (مقیاس بزرگ) از نیمه غربی کشور در روز‌های آینده، اما مشاهده می‌شود برخی به اظهارنظر‌های غیرعلمی که منشأ این بارش‌های قابل توجه را به عملیات بارورسازی ابر‌ها نسبت می‌دهند، پرداخته‌اند.

وی با بیان اینکه منشأ و ماهیت سامانه بارشی پیش‌رو کاملاً سینوپتیکی و طبیعی است، افزود: ادعای تأثیرگذاری عملیات بارورسازی ابر‌ها بر چنین سامانه‌های قدرتمندی، فاقد پشتوانه علمی است.

