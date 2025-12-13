دبیر کارگروه اضطرار را دبیرخانه هم گردن نگرفت!

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، بعد از انتشار اظهارات دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوا، رسانهها نسبت به آن واکنش نشان دادند و انتظار این بود بعد از این موج منفی دبیر این کارگروه در اظهارات خود تجدید نظر کند، اما در اتفاقی عجیب دبیرخانه مذکور اطلاعیهای صادر و اظهارات منتسب به دبیر را از اساس تکذیب کرد.
تکذیبیه دبیرخانه کارگروه اضطرار در حالی است که مصاحبههای رسمی حسن عباس نژاد با خبرگزاری تسنیم و صداوسیما و نیز دیگر رسانهها موجود است.
دبیر کارگروه به صراحت گفته بود طرح زوج و فرد تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
دیگر اظهار نظر شاذ او جایی بود که گفته بود حتی روزهای تعطیل هم شامل طرح و زوج و فرد میشود.
دبیر کارگروه همچنین رانندگان تاکسی اینترنتی را هم مشمول طرح زوج و فرد عنوان کرده بود.
چهارمین اقدام شاذ کارگروه مذکور منع تردد دارندگان طرح ترافیک سالانه بود که بر اساس اضطرار شغلی مشمول شرایط تردد در این محدوده بودهاند.
حالا دبیرخانه مذکور به شکل عصر حجری اظهارات منتشر شده از دبیر خود را از بیخ و بن تکذیب و به گونهای بیانیه صادر کرده که گویی رسانهها به صورت تخیلی با دبیر این کارگروه مصاحبه کردهاند.
دبیرخانه کارگروه همچنین موضع شهردار تهران را هم زیر سئوال برده و از شهروندان خواسته است اخبار مربوط به تصمیمات کارگروه را صرفاً از طریق منابع رسمی و قابل استناد دنبال نمایند.
دبیرخانه کارگروه اضطرار با این موضع گیری رسما مواضع دبیر خود را غیر قابل استناد دانسته و از شهروندان خواسته است به اظهارات او توجهی نکنند.