حجت الاسلام میرزایی در گفت‌و‌گو با تابناک:

بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند

نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب در مجلس با تأکید بر لزوم هدفمند شدن افزایش قیمت بنزین گفت: کسانی که خودرو ندارند یا از یارانه بنزین استفاده نمی‌کنند نباید نادیده گرفته شوند و تخصیص بنزین باید بر اساس کد ملی انجام شود تا دهک‌های پایین جامعه آسیب نبینند.
بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند

حجت‌الاسلام محمد میرزایی، نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با افزایش قیمت بنزین از سوی دولت و اینکه آیا این افزایش قیمت در شرایط فعلی اقتصادی و معیشتی مردم به صلاح است یا خیر، اظهار کرد: این موضوع باید در دولت‌های قبلی انجام می‌شد، اما در مقطعی این افزایش صورت نگرفت. اکنون در شرایط فعلی، یکی از دلایل قاچاق بنزین و سایر حامل‌های انرژی در کشور، پایین بودن قیمت آنهاست.

وی با ذکر مثالی در این باره افزود: اکنون خودروهای خارجی وارد کشور می‌شوند، گازوئیل یا سایر حامل‌های انرژی را دریافت می‌کنند و در جایی دیگر به فروش می‌رسانند و سود می‌کنند. همچنین مواردی وجود دارد که بنزین یا سایر حامل‌های انرژی از طریق کشتی حمل و قاچاق می‌شود.

میرزایی تصریح کرد: افزایش قیمت بنزین باید از قبل انجام و برای مردم تبیین می‌شد. در شرایط فعلی نمی‌شود مانند سال ۹۸ عمل کرد که شب بخوابند و صبح بگویند ما هم مثل شما متوجه شدیم بنزین گران شده است. باید افکار عمومی را قانع کرد، اقناعی عمل کرد و موضوع را با مردم در میان گذاشت.

نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب گفت: افزایش قیمت برای رانندگان تاکسی و کسانی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند باید به‌صورت پلکانی باشد، چرا که آنها سرویس عمومی می‌دهند و هزینه‌شان باید پایین‌تر باشد. اما کسانی که چند خودرو گران‌قیمت دارند و حتی پلاک‌هایشان را زوج و فرد کرده‌اند، باید هزینه افزایش قیمت بنزین را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه اگر افزایش قیمت بنزین به سال آینده هم موکول می‌شد، باز هم گفته می‌شد که در شرایط فعلی اقدام مناسبی نیست، افزود: مردم شرایط اقتصادی خوبی ندارند. همه شرایط اقتصادی مناسبی ندارند. منِ نماینده مجلس هم تا آخر ماه کم می‌آورم، چه برسد به مردم عادی و کارگرانی که به‌صورت فصلی کار می‌کنند و گاهی حتی کار هم برایشان پیدا نمی‌شود. این افراد مدتی می‌توانند فشار را تحمل کنند، اما بعد از آن دیگر نمی‌شود کاری کرد.

میرزایی ادامه داد: افزایش سرقت‌ها نیز بی‌ارتباط با شرایط اقتصادی نیست و این مسائل ریشه در مشکلات اقتصادی کشور دارد. ما در این حوزه با مشکلات جدی مواجه هستیم.

وی تأکید کرد: افزایش قیمت بنزین در کشور واقعاً لازم است، اما باید هدفمند باشد و دهک‌های پایین جامعه حتماً در نظر گرفته شوند.

بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند

نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب افزود: من در صحن علنی مجلس تذکر دادم و به وزیر هم تذکر شفاهی دادم و گفتم بنزین باید بر اساس کد ملی افراد تخصیص داده شود. در حال حاضر، فردی که دو یا سه خودرو دارد از یارانه بنزین استفاده می‌کند، اما کسانی که خودرو ندارند متضرر می‌شوند.

میرزایی گفت: به دلیل پایین بودن قیمت بنزین، در مصرف آن صرفه‌جویی نمی‌شود، اما اگر قیمت آن متعادل شود، مصرف نیز مدیریت خواهد شد. قیمتی که اکنون اعلام شده، قیمت مناسبی است و اگر با کشورهای همسایه مقایسه شود، رقم قابل قبولی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تجربه‌های مشابه در حوزه قاچاق افزود: زمانی شمش طلا به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شد، اما اکنون با اعمال مالیات بر ارزش افزوده، دیگر شاهد قاچاق در این بخش نیستیم.

نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب در ادامه گفت: در عین حال که قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند، سایر کالاها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند. راهکار این مسئله آن است که بنزین به کد ملی افراد اختصاص داده شود؛ فرد اگر خواست از آن استفاده کند و اگر نخواست، آن را بفروشد. دولت باید همه این راه‌ها را شناسایی و در اختیار مردم قرار دهد.

میرزایی تأکید کرد: دهک‌های پایین جامعه باید یارانه بیشتری دریافت کنند و این یارانه به کد ملی آنها واریز شود. نمی‌شود قیمت بنزین را افزایش داد، کالاها گران شوند و در عین حال افرادی که خودرو ندارند و از یارانه بنزین استفاده نمی‌کنند، هیچ جبرانی دریافت نکنند.

وی در پایان گفت: باید تمهیداتی اندیشیده شود و قوانینی تصویب شود که به نفع محرومان باشد و افزایش قیمت بنزین در نهایت به سود دهک‌های پایین جامعه تمام شود.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۷
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۱۱۷
ناشناس
|
United States of America
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
4
197
پاسخ
چقدر هم بفکر مردم هستید شماها
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
من موندم چرا به غیر از ایران سایر کشورها مشکل بنزین و ارزاق عمومی ندارند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
دلار به سرعت به 130 هزار تومان نزدیک می شود از این بیشتر به به فکر مردم باشند
REZA1
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
لطفا این طرح های مسخره مثل کالا برگ و بن و بنزین با کارت ملی رو مطرح نکنید مردم رو گدا فرض کردید که برن بنزین بفروشن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
آخرش به ته جدو.لی ها فشار بیشتر میاد. شده عین كشتی تایتانیك.
شما ازونا میگیرید. اونها از ما و ما از پایین ترها.
واقعا درك این كنش و اكنش برای شما سخته یا منافعی خاص دارید. ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
آخ آخ تا دهک‌های جامعه آسیب نبینند .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
هرچه سریعتر بنزین را گرانتر کنید (بنزین را بکنید لیتری 100 هزار تومان )و خیابانها برای لوکس سواران خلوت کنید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
مردم خودشون این زندگی رو انتخاب کردن
هر چی سرشون بیاد حق شون هست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
قشر متوسط جامعه هم پودر شدن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
بنده خدا درد دل منو گفت. بنده ماشین ندارم. خوب چرا باید نتونم از یارانه بنزین بهره مند بشم؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
بنزین خیلی ارزان است هرکس کم مصرف کند مثل هر کالای دیگر باخته است مردم از این دود بنزین خفه شدند گران‌تر از اینها باید شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
دولت بنزین را ارزان می‌دهد از آنطرف خلق پول می‌کند و پول را بی ارزش و ایجاد تورم می‌کند کسانی که مال و اموالی دارند از این تورم ضرر نمی‌کنند فقط قشر کم درآمد است که زیان می‌کنند به عبارتی دیگر یارانه بنزین پر درآمدها توسط کم درآمدها پرداخت میشود این هم شاهکار دولت است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
چند سال است که صحبت از تخصیص بنزین بر اساس کد ملی است ولی خبری از اجرا نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
لطفا یارانه ی نان،اتوبوس واحد ،متروو...را هم بردارید،فقط حواستون به اینکه یه نفر دوتاماشین داره،من دوتا ماشین دارم،ولی سالی یکبارهم از مترو،اتوبوس و نان یارانه ایی استفاده نمیکنم،طرف روزی ده تا نان یارانه ایی استفاده میکنه،بامترو یا اتوبوس میره سر کار، برمیگرده،خونواده اش هم همین طور،بعد چشمشون دنبال یارانه ی بنزینه!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
تورم باعث می‌شود تمام یارانه ها از جیب فقرا پرداخت شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
14
پاسخ
مثلا حالا فکر کردی این را میگی، نابشر، چرا قیمت خودرو و دلار رو به آسمان است. که همه نتوانم بخرن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
111
پاسخ
از اون موقع که گفتن اجرایی میشه تا امروز خواب بودی شما؟
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
بنظر ایشان بنزین هم باید به خودروها داده شود هم به اشرف المخلوقین البته مشخص کنیدبرای آدمهای دوگانه سوز چکاربایدکرد بابرنامه های من درآری چنان نکنید که مورد تمسخر قرارگیریم میدانیدوقتی پول پاشی بیشترشود چه تورمی. ایجادمیکند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
7
151
پاسخ
هر وقت دولت ما میخواهد چیزی را گران کند پولدار ها را بهانه میکند
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
10
87
پاسخ
اینکار موجب هرج و مرج در جامعه می شود
پاسخ ها
پویا
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
نه که الان جامعه کاملا منظمی داریم!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
6
136
پاسخ
کلا خجالت نمیکشید برای 30 لیتر بنزین ان هم در ایران انقدر مردم را اذیت میکنید؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
وسط جنگیم بفهم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
تازه قرار بود به خانواده هايي كه ماشين ندارند بنزين هم بدهند. معلوم نيست پزشكيان كجاي كاره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
7
110
پاسخ
این همه مشکل چرا چسبیدین به بنزین؟
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
9
136
پاسخ
سلام. چرا فکر نمی کنی دارندگان خودروهای لوکس موقع خرید چند برابر پول بنزین سوبسیدارشونو دادن به دولت که یه ماشین بخرن؟ فرض کن اگه قیمت یه خودروی لوکس در دبی ۸ میلیارد تومان باشه این بنده خدا تو ایران میخرش ۳۰ میلیارد . اگه سالی ۳۰ هزار تا راه بره ۱۰۰ ی ۵ بسوزونه با قیمت بنزین ۶۸۰۰۰ تومانی میشه ۴۰۸ میلیون تومان در سال در حالی موقع خرید ۲۲ میلیارد گرونتر خریده سود بانکی اضافه پرداختش میشه ۶ میلیاردو ۶۰۰ میلیون تومان. بازم میگید اونا دارن حق مردم می خورن؟؟؟ فکر نمی کنید دولت داره جیبه اونارم میزنه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
مالیات خودروی لوکس یادت رفت؟ اون را هم هر سال می گیرند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
5
98
پاسخ
باز شعارهای عامیانه و رای جمع کن
اگر این نظریه توسط 10 اقتصاد دان برتر کشور تایید شود و تعهد بدهند که تاثیر تورمی بر عامه مردم ندارد می شود اجرا کرد ولی اینکه شما با تخصص بی ربط چنین ادعایی بکنی نتیجه اش می شود همان اتفاقات دوره اقای احمدی نژاد که با نهایت دهک های پایین تحت فشار تورم قرار گرفتند و مرفهین ثروتمند تر شدند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
3
98
پاسخ
خودرو را دولت رایگان به مردم نداده و مردم با چند برابر قیمت واقعی آنها را با انواع عوارض و مالیات می خرند شما اگر دنبال عدالت هستید باید توان خرید مردم را بالا ببرید و خودرو با کیفیت و قیمت مناسب را در اختیار مردم قرار دهید افزایش شدید قیمت بنزین با هر ترفند و بهانه ای موج تورمی شدیدی را ایجاد می کند که همه مردم را درگیر می کند چه با خودرو و چه بدون خودرو
