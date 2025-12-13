بنزین باید بر اساس کد ملی تخصیص داده شود / دارندگان خودروهای لوکس نباید با مردم بدون خودرو یکسان باشند

حجت‌الاسلام محمد میرزایی، نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با افزایش قیمت بنزین از سوی دولت و اینکه آیا این افزایش قیمت در شرایط فعلی اقتصادی و معیشتی مردم به صلاح است یا خیر، اظهار کرد: این موضوع باید در دولت‌های قبلی انجام می‌شد، اما در مقطعی این افزایش صورت نگرفت. اکنون در شرایط فعلی، یکی از دلایل قاچاق بنزین و سایر حامل‌های انرژی در کشور، پایین بودن قیمت آنهاست.

وی با ذکر مثالی در این باره افزود: اکنون خودروهای خارجی وارد کشور می‌شوند، گازوئیل یا سایر حامل‌های انرژی را دریافت می‌کنند و در جایی دیگر به فروش می‌رسانند و سود می‌کنند. همچنین مواردی وجود دارد که بنزین یا سایر حامل‌های انرژی از طریق کشتی حمل و قاچاق می‌شود.

میرزایی تصریح کرد: افزایش قیمت بنزین باید از قبل انجام و برای مردم تبیین می‌شد. در شرایط فعلی نمی‌شود مانند سال ۹۸ عمل کرد که شب بخوابند و صبح بگویند ما هم مثل شما متوجه شدیم بنزین گران شده است. باید افکار عمومی را قانع کرد، اقناعی عمل کرد و موضوع را با مردم در میان گذاشت.

نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب گفت: افزایش قیمت برای رانندگان تاکسی و کسانی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند باید به‌صورت پلکانی باشد، چرا که آنها سرویس عمومی می‌دهند و هزینه‌شان باید پایین‌تر باشد. اما کسانی که چند خودرو گران‌قیمت دارند و حتی پلاک‌هایشان را زوج و فرد کرده‌اند، باید هزینه افزایش قیمت بنزین را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه اگر افزایش قیمت بنزین به سال آینده هم موکول می‌شد، باز هم گفته می‌شد که در شرایط فعلی اقدام مناسبی نیست، افزود: مردم شرایط اقتصادی خوبی ندارند. همه شرایط اقتصادی مناسبی ندارند. منِ نماینده مجلس هم تا آخر ماه کم می‌آورم، چه برسد به مردم عادی و کارگرانی که به‌صورت فصلی کار می‌کنند و گاهی حتی کار هم برایشان پیدا نمی‌شود. این افراد مدتی می‌توانند فشار را تحمل کنند، اما بعد از آن دیگر نمی‌شود کاری کرد.

میرزایی ادامه داد: افزایش سرقت‌ها نیز بی‌ارتباط با شرایط اقتصادی نیست و این مسائل ریشه در مشکلات اقتصادی کشور دارد. ما در این حوزه با مشکلات جدی مواجه هستیم.

وی تأکید کرد: افزایش قیمت بنزین در کشور واقعاً لازم است، اما باید هدفمند باشد و دهک‌های پایین جامعه حتماً در نظر گرفته شوند.

نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب افزود: من در صحن علنی مجلس تذکر دادم و به وزیر هم تذکر شفاهی دادم و گفتم بنزین باید بر اساس کد ملی افراد تخصیص داده شود. در حال حاضر، فردی که دو یا سه خودرو دارد از یارانه بنزین استفاده می‌کند، اما کسانی که خودرو ندارند متضرر می‌شوند.

میرزایی گفت: به دلیل پایین بودن قیمت بنزین، در مصرف آن صرفه‌جویی نمی‌شود، اما اگر قیمت آن متعادل شود، مصرف نیز مدیریت خواهد شد. قیمتی که اکنون اعلام شده، قیمت مناسبی است و اگر با کشورهای همسایه مقایسه شود، رقم قابل قبولی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تجربه‌های مشابه در حوزه قاچاق افزود: زمانی شمش طلا به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شد، اما اکنون با اعمال مالیات بر ارزش افزوده، دیگر شاهد قاچاق در این بخش نیستیم.

نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب در ادامه گفت: در عین حال که قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند، سایر کالاها نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند. راهکار این مسئله آن است که بنزین به کد ملی افراد اختصاص داده شود؛ فرد اگر خواست از آن استفاده کند و اگر نخواست، آن را بفروشد. دولت باید همه این راه‌ها را شناسایی و در اختیار مردم قرار دهد.

میرزایی تأکید کرد: دهک‌های پایین جامعه باید یارانه بیشتری دریافت کنند و این یارانه به کد ملی آنها واریز شود. نمی‌شود قیمت بنزین را افزایش داد، کالاها گران شوند و در عین حال افرادی که خودرو ندارند و از یارانه بنزین استفاده نمی‌کنند، هیچ جبرانی دریافت نکنند.

وی در پایان گفت: باید تمهیداتی اندیشیده شود و قوانینی تصویب شود که به نفع محرومان باشد و افزایش قیمت بنزین در نهایت به سود دهک‌های پایین جامعه تمام شود.