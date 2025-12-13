۲۴/آذر/۱۴۰۴
اجتماعی
»
اجتماعی
بازدید
21643
21643
بازدید
۱۱
پ
امروز؛ آخرین وضعیت سد کرج
کد خبر:
۱۳۴۵۵۷۵
تاریخ انتشار:
۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۳
13 December 2025
کد خبر:
۱۳۴۵۵۷۵
|
۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۳
13 December 2025
|
21643
بازدید
21643
بازدید
|
۱۱
اشتراک گذاری
برچسب ها
سد کرج
آب
وضعیت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۶
انتشار یافته:
۱۱
ناشناس
|
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
42
10
پاسخ
همش دروغه ...پس چرا اینهمه میگین بارندگی بارندگی ... سامانه جدید امد ... دروغ میگین اصلا کشور مشکل کم آبی نداره
ناشناس
|
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
20
12
پاسخ
تو گفتی ماهم باور کردیم با اینهمه بارندگی
پاسخ ها
مخاطب
|
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
ببخشید ! کدوم همه بارندگی ؟ ؟ ؟ ! ! ! چی می گی
مهدی
|
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
3
37
پاسخ
گول این عکسها رو نخورید ، کلی از این مقدار سطح آب ، گل و لای هست تا یه مقدار بارون میاد رسانه ها با تصاویر وگزارشاتشون مردم رو از ادامه صرفه جویی منصرف می کنند .
محمد
|
|
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
10
2
پاسخ
این عکس جعلیه و سد امیرکبیر نیست
ناشناس
|
|
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
4
2
پاسخ
تایکم بارون اومد تو سد سد رو باز کردن آب از سرکوچه ی ما داشت الکی میرفت که مسئولین بی کفایت الکی آب سد رو باز کرده بودن هدر میرفت
ناشناس
|
|
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
10
1
پاسخ
به چشمانمان هم اعتماد نداريم
ناشناس
|
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
27
4
پاسخ
با اینهمه بارون که امده و سامانه های جدید که داره میاد کشور اصلا مشکل خشکسالی نداره ...... بحث خشکسالی دروغ محض است
احمد
|
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
13
6
پاسخ
این چه خبریه. با این عکس که نمیشه متوجه بشیم چه میزان آب هست. حداقل میزان افزایش آب سد پس از بارندگی های اخیر رو مینوشتین
ناشناس
|
|
۱۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
13
پاسخ
میزان ذخیره سد بسیار کم است. میتونید در گوگل سرچ کنید میزان آب سد کرج و تصاویر رو کلیک کنید. اونوقت متوجه وخامت موضوع میشید. در حالت پر بودن فقط آب 3 4 متر از سطح سد فاصله داره. الان که اصلا آبی نداره
جواد سهرابی
|
|
۱۵:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
7
پاسخ
ای وای خدای من ما همیشه آب سد رو بالا دیده بودیم الان به خدا آدم دردش میاد اون بالا وسط سد ما همیشه شنا میکردیم آب نداره
نظرسنجی
