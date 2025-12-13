میلی صفحه خبر لوگو بالا
دستور دولت به ادارات درباره پذیرایی‌های غیرضروری

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با ابلاغ «بخشنامه بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی» به دستگاه‌های اجرایی، موارد شامل ممنوعیت را به آن‌ها اعلام کرد.
دستور دولت به ادارات درباره پذیرایی‌های غیرضروری

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ متن بخشنامه بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی که با امضای محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، به شرح زیر است:

«به کلیه وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی

با سلام.

احتراماً؛ در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور محترم مبنی بر بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی در دستگاه‌های اجرایی موارد ذیل به عنوان برخی از اقدامات و توصیه‌های ضروری اعلام می‌گردد:

۱. ممنوعیت آبیاری چمن در تمامی فضا‌های سبز متعلق به دستگاه‌های دولتی

۲. پرداخت به‌موقع قبوض مصرفی آب و انرژی دستگاه‌های دولتی

۳. ضرورت پرهیز از پذیرایی‌های غیرضروری در همایش‌ها و جلسات اداری مانند سرو میوه، شیرینی، شام و ناهار و استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی برای اجرای اقدامات کاهنده مصرف آب و انرژی.»

 

دستور دولت به ادارات درباره ممنوعیت پذیرایی‌های غیرضروری

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Japan
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
9
پاسخ
ایکاش می شد همین بخشنامه را به نهادها و بانک‌ها همی می فرستادید البته اگر نظارت نباشد بی نتیجه است .
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
خب بجاش موز و آنانس و دراگون سرو میکنند که در داخل کشت نمیشه که آبی مصرف کند و از خارج وارد میشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
13
پاسخ
چهار هزار پرس نهار نهاد ریاست جمهوری و هزاران پرس نهار مجلس و بقیه جاها را هم حذف کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
12
پاسخ
وزارت نفت و بقیه وزارتخانه ها هتل های مجلل در شمال و دیگر شهرهای توریستی دارند که با قیمت نازل در اختیار کارمندان خود قرار می دهند
درحالی که بقیه مردم یا با چادر مسافرت می روند یا باید هزینه های سنگین هتل بپردازند یا اصلا مسافرت نمی روند
بهتر نیست عدالت برقرار شود و کارمندان وزارتخانه ها هم مثل سایر مردم از امکانات عمومی استفاده کنند و امکانات ویژه نداشته باشند ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
11
پاسخ
دیر گفتید ، ته دیگ هم تموم شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
3
پاسخ
آقای معاون زحمت کشیده اند چنین بخشنامه ای را تهیه کرده اند از فردا مسئله انرژی و آب در ایران حل می شود. چطور است کلی الزام و استاندارد اجباری برای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش خصوصی و مردم تعیین شده است ولی برای سازمان های دولتی یک استاندارد سیستم مدیریت انرژی و یک شاخص عملکرد انرژی و آب به صورت اجباری اعلام نمی شود از طرفی بخش خصوصی اجرا نکند جریمه می شود سازمان های دولتی اجرا نکنند چی می شود؟ لابد مدیرانش با ارتقا سمت جابجا می شوند!
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
دستورالعمل ابلاغی نه تنها مشکل کمبود آب را برطرف میکند بلکه میتوانیم منبعد آب را هم صادر کنیم واقعا خیلی کاربردی و اساسی بود
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
5
پاسخ
می دانید توازن در تصمیم گیری ها وجود ندارد...
وزیر راه با هزینه رفاهی وزارت خانه آن همه هزینه سفر خود و خانواده در کیش داشت.
در حالی که کل رفاهیات سفر من در دانشگاه ... سالی 1 میلیون تومان هست یعنی بک بلیط اتوبوس برای خودم تا پایتخت. من چهار سر عائله دارم.
حال با این دستور آن یک تومان من می شود 100 هزار تومان و آن رفاهیات ارگان از 100میلیون می شود 90 میلیون باز دردری دعوا نمی شود
نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
8
پاسخ
عالی است.جلوی ریخت وپاشها درشرکتهای دولتی تحت پوشش وزارت خانه های نفت ونیرورابگیرند.سفرهای متعددزیارتی وسیاحتی وسهمیه بندی پرسنل. نفت هنوزبه خانواده کارکنانش سهمیه غذای ماهانه می دهد ،باشگاهها ،رستورانهای آنها،بیمارستانها واعزام به تهران باهواپیمای مجانی وهزینه های مجانی اقامت همراهان و.....
