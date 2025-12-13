معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با ابلاغ «بخشنامه بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی» به دستگاه‌های اجرایی، موارد شامل ممنوعیت را به آن‌ها اعلام کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ متن بخشنامه بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی که با امضای محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، به شرح زیر است:

«به کلیه وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی

با سلام.

احتراماً؛ در راستای اجرای دستور رئیس‌جمهور محترم مبنی بر بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی در دستگاه‌های اجرایی موارد ذیل به عنوان برخی از اقدامات و توصیه‌های ضروری اعلام می‌گردد:

۱. ممنوعیت آبیاری چمن در تمامی فضا‌های سبز متعلق به دستگاه‌های دولتی

۲. پرداخت به‌موقع قبوض مصرفی آب و انرژی دستگاه‌های دولتی

۳. ضرورت پرهیز از پذیرایی‌های غیرضروری در همایش‌ها و جلسات اداری مانند سرو میوه، شیرینی، شام و ناهار و استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی برای اجرای اقدامات کاهنده مصرف آب و انرژی.»